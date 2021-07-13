SDK vs. API : quelle est la différence ?

Découvrez les kits de développement logiciel (SDK) et les interfaces de programmation des applications (API) et la manière dont ils améliorent les cycles de développement logiciel et l’expérience de l’utilisateur final (UX).
Dans le développement de logiciels modernes, le SDK et l’API sont deux outils principaux que vous rencontrerez. Ils ont beaucoup en commun, et parfois il existe une certaine confusion quant aux fonctions de chacun d’entre eux.
À la base, le SDK et l’API vous permettent d’améliorer les fonctionnalités de votre application en toute simplicité. Pour tenir la promesse de l’un ou l’autre et améliorer l’expérience à la fois en interne et pour les utilisateurs finaux, il est important de comprendre comment les deux outils fonctionnent sur le back-end, en quoi ils diffèrent et en quoi ils contribuent au processus de développement global.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
SDK signifie « kit de développement logiciel » (Software Development Kit en anglais). Également appelé kit de développement, le SDK est un ensemble d’outils de création de logiciels pour une plateforme spécifique, y compris les blocs fonctionnels, les débogueurs et, souvent, un framework ou un groupe de bibliothèques de code comme un ensemble de routines spécifiques à un système d’exploitation (OS).
Un SDK typique peut inclure tout ou partie de ces ressources dans son ensemble d’outils :
Souvent, au moins une API est également incluse dans le SDK, car sans API, les applications ne peuvent pas relayer les informations et travailler ensemble.
Les SDK fournissent une collection complète d’outils qui permettent aux développeurs de logiciels de créer des applications logicielles plus rapidement et de manière plus standardisée.
Le développement d’applications mobiles cloud natives, par exemple, tire parti des SDK iOS d’Apple ou les Android SDK de Google pour cette plateforme. Pour les applications à plus grande échelle, telles que les SaaS (logiciel en tant que service) d’entreprise et les applications logicielles propriétaires Web et de bureau, Microsoft fournit le SDK .NET open source couramment utilisé.
La simplicité d’un SDK est tout aussi précieuse que les outils fournis dans le kit. Voici comment cela fonctionne :
Les SDK font partie intégrante du développement d’applications mobiles. Ils ont de nombreux cas d’utilisation :
Les SDK facilitent le travail des développeurs en offrant les avantages suivants :
Voyons maintenant comment cet intermédiaire (l’API) fonctionne.
API signifie interface de programmation d’application. Qu’elle fonctionne en tant que solution autonome ou qu’elle soit incluse dans un SDK, une API facilite la communication entre deux plateformes. Pour ce faire, elle donne l’accès à ses logiciels propriétaires à des développeurs tiers. Ces derniers peuvent ensuite autoriser leurs propres utilisateurs à utiliser indirectement le ou les services fournis par la solution API.
On peut également voir une API comme une sorte d’accord entre deux parties. L’API ne permet pas seulement d’échanger des informations à la demande. Elle stipule comment les informations doivent être échangées.
Étant donné que certaines API fournissent directement l’interface, les termes « API » et « interface » sont parfois utilisés de manière interchangeable.
Pour décomposer cela, une API peut être composée de deux éléments :
Voici quelques-unes des API populaires :
Les API permettent des intégrations fluides et efficaces entre les applications.
Par exemple, imaginons que vous ayez une application immobilière. Vos utilisateurs souhaitent pouvoir rechercher des stocks immobiliers disponibles, un service que votre logiciel propose déjà. En outre, vos utilisateurs souhaitent rechercher des stocks dans une zone donnée, dans un district scolaire en particulier.
La solution la plus logique consiste à s’intégrer à un service déjà établi. L’utilisation d’une API de géolocalisation permettrait aux utilisateurs finaux de votre application d’utiliser ce service pour se concentrer sur un stock particulier sans avoir de sensibilisation que l’application de géolocalisation est distincte.
D’un point de vue technique, voici ce qu’implique un appel API :
Les API supportent la plupart des outils numériques que nous utilisons au quotidien. Voici trois des nombreux cas d’utilisation des API :
Les API améliorent à la fois l’expérience de développement et l’expérience de l’utilisateur final en :
Non. En fait, comme indiqué ci-dessus, un SDK contient souvent au moins une API. Ces deux éléments vous aident de différentes manières, mais peuvent et fonctionnent ensemble.
Les API, elles aussi, servent à définir la manière dont les différentes plateformes fonctionnent ensemble. Ils facilitent l’interaction grâce aux spécifications (protocoles) et en tant que facilitateurs, ils servent d’outils dans un kit complet.
Les SDK sont le kit complet. Ils vont au-delà de la facilitation (bien qu’ils l’incluent) pour fournir tout ce qui est nécessaire à la création de nouveaux logiciels pour une plateforme ou un langage de programmation spécifique.
Pour en savoir plus sur la relation entre les SDK et les API, regardez cette vidéo :
L’opinion répandue lorsqu’il s’agit d’exploiter les SDK et les API est qu’ils rendent le développement d’applications logicielles plus facile et plus rentable. Ils sont à peu près aussi courants pour les développeurs que les plateformes d’e-mail et de chat pour n’importe quelle équipe commerciale.
Cela dit, l’utilisation d’API et de SDK pose des défis importants. L’un d’entre eux concerne la violation de la sécurité. Le développement de logiciels avec un correctif peut créer des failles involontaires qui peuvent potentiellement exposer des informations personnelles sur les utilisateurs. Il y a même eu des cas où des développeurs de SDK malhonnêtes ont fait le tour (et parfois avec succès) de SDK capables d’activités frauduleuses, à l’insu des programmeurs qui les utilisent.
C’est pourquoi il est essentiel pour les équipes de toutes tailles de vérifier leurs fournisseurs et de garder la sécurité à l’esprit tout au long du cycle de développement.
Un autre défi spécifique aux SDK a été la fréquence des mises à jour. Lorsqu’une société de développement doit prendre en charge plusieurs versions d’un SDK, cela peut entraîner des problèmes de synchronisation entre ce SDK et toutes les API et les systèmes dorsaux qu’il utilise. Afin d’éviter les problèmes liés à l’utilisateur final et la violation de la sécurité, les équipes DevOps doivent garder un œil attentif sur les versions.
La disponibilité est une priorité pour la plupart des centres de développement, mais le contrôle de ces outils de développement est tout aussi critique.
Vous souhaitez accélérer le développement de l’intégration de 300 %, réduire les coûts de plus de 33 % et renforcer la sécurité, la gouvernance et la disponibilité ? Découvrez IBM® Cloud Pak for Integration, basé sur les fonctionnalités de base d’IBM API Connect.
Vous pouvez également trouver des informations précieuses dans ces ressources :
Rejoignez un webinaire IBM pour découvrir comment réaliser un véritable ROI grâce à des initiatives d’IA agentique, avec des exemples dans plusieurs secteurs, des cas d’utilisation et même les propres témoignages de réussite d’IBM.
Découvrez comment connecter le niveau de données de votre architecture aux niveaux d'application conteneurisés à l'aide de FlashSystem et de Red Hat OpenShift, en garantissant les performances, la résilience et l'évolutivité.
Obtenez des conseils détaillés sur la conception, la mise en œuvre et le réglage des systèmes de stockage IBM DS8A00. Apprenez à rationaliser les E/S, à assurer une haute disponibilité et à renforcer la reprise après sinistre dans les environnements essentiels.
Découvrez l’architecture et les concepts derrière IBM Storage Ceph. Apprenez à concevoir une couche de données évolutif et auto-réparation qui prend en charge les Workload, consolide le stockage et réduit les coûts des applications.
Informations IDC sur la façon dont les systèmes de fichiers parallèles améliorent le débit et la fiabilité dans la couche données pour les applications multiniveaux à forte demande.
Découvrez comment l’analytique de la couche données peut éclairer la logique d’application et les expériences frontales pour une prise de décision plus intelligente.
Découvrez des exemples réels d'adoption de l'IA générative dans des secteurs comme la finance et la chaîne d’approvisionnement. Découvrez comment ces systèmes s'appuient sur une architecture moderne à plusieurs niveaux.
Développez, gérez, sécurisez et socialisez tous les types d’interface de programmation des applications (API) de façon fluide, quel que soit leur emplacement.
Créez de nouveaux modèles et canaux d’engagement en accélérant votre transformation numérique pilotée par les API.
Créez, normalisez et sécurisez facilement de nouvelles API et des API existantes grâce à IBM API Connect.
IBM API Connect prend en charge tous les types d’interfaces de programmation des applications (API) modernes tout en renforçant la sécurité et la gouvernance. Les capacités d’IA générative automatisent les tâches manuelles, vous permettant de gagner du temps et de garantir la qualité.