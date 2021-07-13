SDK vs. API : quelle est la différence ?

Cadre complet du mur de serveurs

Découvrez les kits de développement logiciel (SDK) et les interfaces de programmation des applications (API) et la manière dont ils améliorent les cycles de développement logiciel et l’expérience de l’utilisateur final (UX).

Dans le développement de logiciels modernes, le SDK et l’API sont deux outils principaux que vous rencontrerez. Ils ont beaucoup en commun, et parfois il existe une certaine confusion quant aux fonctions de chacun d’entre eux.

À la base, le SDK et l’API vous permettent d’améliorer les fonctionnalités de votre application en toute simplicité. Pour tenir la promesse de l’un ou l’autre et améliorer l’expérience à la fois en interne et pour les utilisateurs finaux, il est important de comprendre comment les deux outils fonctionnent sur le back-end, en quoi ils diffèrent et en quoi ils contribuent au processus de développement global.

Qu’est-ce qu’un SDK ?

SDK signifie « kit de développement logiciel » (Software Development Kit en anglais). Également appelé kit de développement, le SDK est un ensemble d’outils de création de logiciels pour une plateforme spécifique, y compris les blocs fonctionnels, les débogueurs et, souvent, un framework ou un groupe de bibliothèques de code comme un ensemble de routines spécifiques à un système d’exploitation (OS).

Un SDK typique peut inclure tout ou partie de ces ressources dans son ensemble d’outils :

  • Compilateur : traduit d’un langage de programmation à celui dans lequel vous allez travailler.
  • Exemples de code : donnent un exemple concret d’application ou de page Web.
  • Bibliothèques de codes (framework) : fournissent un raccourci avec des séquences de code que les programmeurs utiliseront de manière répétée.
  • Outils de test et d’analytique : fournissent des informations sur les performances de l’application ou du produit dans les environnements de test et de production.
  • Documentation : donne aux développeurs des instructions auxquelles ils peuvent se référer au fil du développement.
  • Débogueurs : aident les équipes à repérer les erreurs dans leur code afin qu’il fonctionne comme prévu.

Souvent, au moins une API est également incluse dans le SDK, car sans API, les applications ne peuvent pas relayer les informations et travailler ensemble.

Fonctionnement d’un SDK

Les SDK fournissent une collection complète d’outils qui permettent aux développeurs de logiciels de créer des applications logicielles plus rapidement et de manière plus standardisée.

Le développement d’applications mobiles cloud natives, par exemple, tire parti des SDK iOS d’Apple ou les Android SDK de Google pour cette plateforme. Pour les applications à plus grande échelle, telles que les SaaS (logiciel en tant que service) d’entreprise et les applications logicielles propriétaires Web et de bureau, Microsoft fournit le SDK .NET open source couramment utilisé.

La simplicité d’un SDK est tout aussi précieuse que les outils fournis dans le kit. Voici comment cela fonctionne :

  1. Achetez, téléchargez et installez le « kit » pour votre plateforme (par exemple, les pièces préconfigurées, les exemples et les instructions).
  2. Ouvrez et tirez parti de toutes les API et de tous les outils de développement dont vous avez besoin pour créer une nouvelle application, en commençant par l’environnement de développement intégré (IDE). Il s’agit de l’espace dans lequel vous effectuerez le codage proprement dit et où se trouve votre compilateur.
  3. Utilisez les instructions, la documentation, les exemples de code et les outils de test pour effectuer le développement, ce qui vous donne, à vous et à votre équipe, une bonne longueur d’avance.

Cas d’utilisation du SDK

Les SDK font partie intégrante du développement d’applications mobiles. Ils ont de nombreux cas d’utilisation :

  • Les SDK spécifiques aux langages de programmation, tels que le JSON et le Java Developer Kit (JDK), sont utilisés pour développer des programmes dans ces langages de manière rationalisée et standardisée.
  • Les SDK analytiques de Google et d’autres fournisseurs fournissent des données sur les comportements, les chemins et les actions des utilisateurs.
  • Les SDK de monétisation comme Google, Facebook et d’autres permettent aux développeurs de déployer facilement de la publicité dans leurs applications existantes, dans le but de générer des revenus.

Avantages des SDK

Les SDK facilitent le travail des développeurs en offrant les avantages suivants :

  • Accès aux composants et aux instructions pour le développement de logiciels : un SDK de vente au détail, par exemple, qui intègre tout ce que vous souhaitez dans votre application (par exemple, les favoris, le panier, la sauvegarde pour plus tard, le paiement, etc.).
  • Intégrations plus rapides et plus fluides : les SDK simplifient les processus standard nécessaires et fournissent un accès rapide aux informations nécessaires.
  • Cycle de développement plus court, déploiement des produits et mise sur le marché plus efficaces : étant donné qu’un SDK est conçu pour informer, équiper et fournir des raccourcis vers le développement, les développeurs peuvent se concentrer sur le développement du produit qu’ils ont prévu.
  • Support et expertise intégrés : pas besoin de chercher des réponses ou d’embaucher pour renforcer votre équipe. Les SDK sont préchargés avec une expertise dans le code déjà écrit et la documentation d’assistance incluse.
  • Contrôle des coûts : tous les avantages énumérés vous permettent de mieux respecter un budget établi lors du développement et du post-déploiement.

Voyons maintenant comment cet intermédiaire (l’API) fonctionne.

Qu’est-ce qu’une API ?

API signifie interface de programmation d’application. Qu’elle fonctionne en tant que solution autonome ou qu’elle soit incluse dans un SDK, une API facilite la communication entre deux plateformes. Pour ce faire, elle donne l’accès à ses logiciels propriétaires à des développeurs tiers. Ces derniers peuvent ensuite autoriser leurs propres utilisateurs à utiliser indirectement le ou les services fournis par la solution API.

On peut également voir une API comme une sorte d’accord entre deux parties. L’API ne permet pas seulement d’échanger des informations à la demande. Elle stipule comment les informations doivent être échangées.

Étant donné que certaines API fournissent directement l’interface, les termes « API » et « interface » sont parfois utilisés de manière interchangeable.

Pour décomposer cela, une API peut être composée de deux éléments :

  • Spécifications techniques et documentation : ces informations expliquent comment vous devrez intégrer l’API pour l’utiliser efficacement.
  • L’interface elle-même : vous pouvez y accéder directement via un mot-clé (dans le cas d’une API Web) ou indirectement à partir d’une interface distincte (dans le cas d’une API REST).

Voici quelques-unes des API populaires :

  • Les API Web, qui sont utilisées pour atteindre les navigateurs et les appareils Web ou comme leur propre application de services Web.
  • Les API SOAP, qui constituent un choix populaire en cas de confidentialité des données et de sécurité accrues.
  • Les API ouvertes (ou API publiques) et les API REST (ou RESTful), qui constituent un choix populaire pour faciliter l’utilisation et optimiser la bande passante.
  • JSON-RPC, un choix incontournable dans les cas où des appels de serveurs asynchrones sont nécessaires.
  • Des API personnalisées, pour une agilité maximale avec toutes les composantes du développement logiciel.

Fonctionnement d’une API

Les API permettent des intégrations fluides et efficaces entre les applications.

Par exemple, imaginons que vous ayez une application immobilière. Vos utilisateurs souhaitent pouvoir rechercher des stocks immobiliers disponibles, un service que votre logiciel propose déjà. En outre, vos utilisateurs souhaitent rechercher des stocks dans une zone donnée, dans un district scolaire en particulier.

La solution la plus logique consiste à s’intégrer à un service déjà établi. L’utilisation d’une API de géolocalisation permettrait aux utilisateurs finaux de votre application d’utiliser ce service pour se concentrer sur un stock particulier sans avoir de sensibilisation que l’application de géolocalisation est distincte.

D’un point de vue technique, voici ce qu’implique un appel API :

  1. En tant qu’utilisateur de l’application devant effectuer une tâche, vous démarrez la tâche à partir de votre application, en créant une demande.
  2. L’API appelle le serveur Web et transmet la requête. L’API sait où envoyer la requête, car elle accède au point de terminaison de l’API, généralement l’URL d’un serveur.
  3. La tâche est ensuite exécutée par l’application tierce, ou la base de données, qui fournit le service.

Cas d’utilisation d’API

Les API supportent la plupart des outils numériques que nous utilisons au quotidien. Voici trois des nombreux cas d’utilisation des API :

  • Les API de carte sont couramment utilisées pour personnaliser une carte sur une page Web ou une application mobile.
  • Les API de paiement sont souvent utilisées par les entreprises de commerce électronique afin d’offrir de la flexibilité d’achat à leurs clients, élargissant ainsi leur clientèle potentielle.
  • Les API météorologiques peuvent améliorer l’expérience utilisateur des applications sportives, des moteurs de recherche, etc.

Avantages des API

Les API améliorent à la fois l’expérience de développement et l’expérience de l’utilisateur final en :

  • Connectant des applications logicielles disparates pour une offre globale de produits plus solide.
  • En raccourcissant le cycle de développement grâce à l’automatisation.
  • En réduisant les ressources, qui devraient autrement être allouées et traitées en interne.
  • En améliorant la reconnaissance de la marque et la confiance.
  • Fournir de nouveaux services aux utilisateurs finaux avec une efficacité maximale.

Faut-il choisir entre SDK et API ?

Non. En fait, comme indiqué ci-dessus, un SDK contient souvent au moins une API. Ces deux éléments vous aident de différentes manières, mais peuvent et fonctionnent ensemble.

Les API, elles aussi, servent à définir la manière dont les différentes plateformes fonctionnent ensemble. Ils facilitent l’interaction grâce aux spécifications (protocoles) et en tant que facilitateurs, ils servent d’outils dans un kit complet.

Les SDK sont le kit complet. Ils vont au-delà de la facilitation (bien qu’ils l’incluent) pour fournir tout ce qui est nécessaire à la création de nouveaux logiciels pour une plateforme ou un langage de programmation spécifique.

Pour en savoir plus sur la relation entre les SDK et les API, regardez cette vidéo :

Les défis et la manière de les relever

L’opinion répandue lorsqu’il s’agit d’exploiter les SDK et les API est qu’ils rendent le développement d’applications logicielles plus facile et plus rentable. Ils sont à peu près aussi courants pour les développeurs que les plateformes d’e-mail et de chat pour n’importe quelle équipe commerciale.

Cela dit, l’utilisation d’API et de SDK pose des défis importants. L’un d’entre eux concerne la violation de la sécurité. Le développement de logiciels avec un correctif peut créer des failles involontaires qui peuvent potentiellement exposer des informations personnelles sur les utilisateurs. Il y a même eu des cas où des développeurs de SDK malhonnêtes ont fait le tour (et parfois avec succès) de SDK capables d’activités frauduleuses, à l’insu des programmeurs qui les utilisent.

C’est pourquoi il est essentiel pour les équipes de toutes tailles de vérifier leurs fournisseurs et de garder la sécurité à l’esprit tout au long du cycle de développement.

Un autre défi spécifique aux SDK a été la fréquence des mises à jour. Lorsqu’une société de développement doit prendre en charge plusieurs versions d’un SDK, cela peut entraîner des problèmes de synchronisation entre ce SDK et toutes les API et les systèmes dorsaux qu’il utilise. Afin d’éviter les problèmes liés à l’utilisateur final et la violation de la sécurité, les équipes DevOps doivent garder un œil attentif sur les versions.

La disponibilité est une priorité pour la plupart des centres de développement, mais le contrôle de ces outils de développement est tout aussi critique.

