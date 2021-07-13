SDK vs. API : quelle est la différence ?

L’opinion répandue lorsqu’il s’agit d’exploiter les SDK et les API est qu’ils rendent le développement d’applications logicielles plus facile et plus rentable. Ils sont à peu près aussi courants pour les développeurs que les plateformes d’e-mail et de chat pour n’importe quelle équipe commerciale.

Cela dit, l’utilisation d’API et de SDK pose des défis importants. L’un d’entre eux concerne la violation de la sécurité. Le développement de logiciels avec un correctif peut créer des failles involontaires qui peuvent potentiellement exposer des informations personnelles sur les utilisateurs. Il y a même eu des cas où des développeurs de SDK malhonnêtes ont fait le tour (et parfois avec succès) de SDK capables d’activités frauduleuses, à l’insu des programmeurs qui les utilisent.

C’est pourquoi il est essentiel pour les équipes de toutes tailles de vérifier leurs fournisseurs et de garder la sécurité à l’esprit tout au long du cycle de développement.

Un autre défi spécifique aux SDK a été la fréquence des mises à jour. Lorsqu’une société de développement doit prendre en charge plusieurs versions d’un SDK, cela peut entraîner des problèmes de synchronisation entre ce SDK et toutes les API et les systèmes dorsaux qu’il utilise. Afin d’éviter les problèmes liés à l’utilisateur final et la violation de la sécurité, les équipes DevOps doivent garder un œil attentif sur les versions.

La disponibilité est une priorité pour la plupart des centres de développement, mais le contrôle de ces outils de développement est tout aussi critique.