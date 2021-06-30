JVM, JRE et JDK : quelle est la différence ?

Java est l’un des langages de programmation les plus populaires aujourd’hui dans les environnements de développement. Il est principalement utilisé pour les projets de développement de back-end, le développement de jeux et l’informatique de bureau et mobile. Poursuivez votre lecture et découvrez comment Java Virtual Machine (JVM), Java Runtime Environment (JRE) et Java Development Kit (JDK) jouent chacun un rôle dans le processus de développement Java. Vous découvrirez également leurs relations les uns avec les autres et les différences qui les distinguent.
Java Virtual Machine (machine virtuelle Java ou JVM) charge, vérifie et exécute le bytecode Java. On l’appelle le moteur d’interprétation ou le cœur du langage de programmation Java, car il exécute la programmation Java.
JVM est responsable de la conversion du bytecode en code spécifique à la machine et est nécessaire dans JDK et JRE. Il dépend également de la plateforme et exécute de nombreuses fonctions, notamment la gestion de la mémoire et la sécurité. En outre, JVM peut exécuter des programmes écrits dans d’autres langages de programmation qui ont été convertis en bytecode Java.
Java Native Interface (JNI) est souvent associé à JVM. JNI est un cadre des exigences qui permet au code Java exécuté dans JVM de communiquer (c’est-à-dire appeler et être appelé) avec les applications associées à un élément matériel et à une plateforme de système d’exploitation spécifique. Ces applications sont appelées applications natives et peuvent souvent être écrites dans d’autres langages. Les méthodes natives sont utilisées pour déplacer le code natif écrit dans d’autres langages dans une application Java.
JVM se compose de trois composants ou sous-systèmes principaux :
Java Runtime Environment, JRE ou environnement d’exécution Java, est un ensemble d’outils logiciels responsables de l’exécution du programme ou de l’application Java sur votre système.
JRE utilise un espace de tas pour l’allocation dynamique de mémoire pour les objets Java. JRE est également utilisé dans JDB (Java Debugging).
Si un programmeur souhaite exécuter un programme Java à l’aide de la commande Java, il doit installer JRE. S’il ne fait que l’installation (et ne développe ni ne compile de code), alors seul le JRE est nécessaire.
Outre la machine virtuelle Java, le JRE est composé de divers autres outils et fonctionnalités logiciels qui permettent d’utiliser au mieux vos applications Java.
Java Development Kit, ou JDK, est un kit de développement logiciel qui est un sur-ensemble de JRE. Il s’agit du composant fondamental du développement d’applications Java et d’applets Java. Étant donné qu’il dépend d’une plateforme, des programmes d’installation distincts sont nécessaires pour chaque système d’exploitation (par exemple, Mac, Unix et Windows).
JDK contient tous les outils nécessaires pour compiler, déboguer et exécuter un programme développé à l’aide de la plateforme Java. (Veuillez noter que les programmes Java peuvent également être exécutés en utilisant la ligne de commande.)
JDK comprend tous les outils Java, les exécutables et les binaires nécessaires à l’exécution des programmes Java. Cela inclut JRE, un compilateur, un débogueur, un archiveur et d’autres outils utilisés dans le développement Java.
Java est synonyme de Java Standard Edition (Java SE) ou Core Java. Ces trois euphémismes font référence à la spécification Java de base qui inclut le fait de définir les types et les objets. Java EE, quant à lui, fournit des API et est généralement utilisé pour exécuter des applications plus grandes. Le contenu de ce blog est axé sur Java SE.
Voyons d’abord comment les trois composants principaux de Java fonctionnent ensemble, puis examinons leurs différences. Le diagramme suivant fournit une image de comment JVM, JRE et JDK s’intègrent dans l’environnement Java.
Si vous imaginez une balle de baseball coupée en deux, elle contient trois éléments principaux : le noyau rond rembourré, la partie centrale en laine et en coton et l’extérieur en cuir de vache. Une balle sans ces trois couches ne remplira pas la fonction prévue. Tout comme les trois parties de base d’un baseball, JVM, JRE et JDK ont toutes des fonctions spécifiques. Sans ces trois éléments, Java ne fonctionnera pas correctement.
Voici quelques exemples :
De nombreuses technologies complémentaires peuvent être utilisées pour améliorer JVM, JRE ou JDK. Les technologies suivantes figurent parmi les plus fréquemment utilisées :
La machine virtuelle Java (JVM) est utilisée pour créer, vous l’avez deviné, des machines virtuelles (VM). Les machines virtuelles sont des serveurs qui permettent à plusieurs applications de s’exécuter sur le même matériel physique sous-jacent sans perturber les autres. Les VM permettent une meilleure utilisation des ressources et sont beaucoup plus efficaces et rentables que l’infrastructure classique. Les machines virtuelles sont également facilement utilisables en raison de leur indépendance. Lorsque vous n’avez plus besoin de l’application, il vous suffit d’arrêter la machine virtuelle.
Les conteneurs font passer cette abstraction au niveau supérieur et virtualisent le noyau du système d’exploitation. L’absence du système d’exploitation rend les conteneurs encore plus légers, rapides et flexibles que les machines virtuelles.
Pour de nombreuses entreprises, Java reste un élément essentiel du développement d’applications et constitue une base solide lors de la création de solutions portables et évolutives. Il peut également jouer un rôle clé dans la modernisation des applications lors de la transition vers le cloud.
