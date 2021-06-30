JVM, JRE et JDK : quelle est la différence ?

JVM est responsable de la conversion du bytecode en code spécifique à la machine et est nécessaire dans JDK et JRE. Il dépend également de la plateforme et exécute de nombreuses fonctions, notamment la gestion de la mémoire et la sécurité. En outre, JVM peut exécuter des programmes écrits dans d’autres langages de programmation qui ont été convertis en bytecode Java.

Java Native Interface (JNI) est souvent associé à JVM. JNI est un cadre des exigences qui permet au code Java exécuté dans JVM de communiquer (c’est-à-dire appeler et être appelé) avec les applications associées à un élément matériel et à une plateforme de système d’exploitation spécifique. Ces applications sont appelées applications natives et peuvent souvent être écrites dans d’autres langages. Les méthodes natives sont utilisées pour déplacer le code natif écrit dans d’autres langages dans une application Java.