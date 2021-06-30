JVM, JRE et JDK : quelle est la différence ?

Un ingénieur écrit sur un mur devant des membres d’équipe

Java est l’un des langages de programmation les plus populaires aujourd’hui dans les environnements de développement. Il est principalement utilisé pour les projets de développement de back-end, le développement de jeux et l’informatique de bureau et mobile. Poursuivez votre lecture et découvrez comment Java Virtual Machine (JVM), Java Runtime Environment (JRE) et Java Development Kit (JDK) jouent chacun un rôle dans le processus de développement Java. Vous découvrirez également leurs relations les uns avec les autres et les différences qui les distinguent.

Qu’est-ce que Java Virtual Machine (JVM) ?

Java Virtual Machine (machine virtuelle Java ou JVM) charge, vérifie et exécute le bytecode Java. On l’appelle le moteur d’interprétation ou le cœur du langage de programmation Java, car il exécute la programmation Java.

Le rôle de JVM dans Java

JVM est responsable de la conversion du bytecode en code spécifique à la machine et est nécessaire dans JDK et JRE. Il dépend également de la plateforme et exécute de nombreuses fonctions, notamment la gestion de la mémoire et la sécurité. En outre, JVM peut exécuter des programmes écrits dans d’autres langages de programmation qui ont été convertis en bytecode Java.

Java Native Interface (JNI) est souvent associé à JVM. JNI est un cadre des exigences qui permet au code Java exécuté dans JVM de communiquer (c’est-à-dire appeler et être appelé) avec les applications associées à un élément matériel et à une plateforme de système d’exploitation spécifique. Ces applications sont appelées applications natives et peuvent souvent être écrites dans d’autres langages. Les méthodes natives sont utilisées pour déplacer le code natif écrit dans d’autres langages dans une application Java.

Composants JVM

JVM se compose de trois composants ou sous-systèmes principaux :

  • Le sous-système Class Loader est chargé du chargement, de la liaison et de l’initialisation d’un fichier de classe Java (c’est-à-dire un « fichier Java »), également connu sous le nom de chargement dynamique de classes.
  • Les zones de données d’exécution contiennent des zones de méthodes, des registres PC, des zones de pile et des unités d’exécution.
  • Le moteur d’exécution contient un interprète, un compilateur et une zone de collecte des déchets.
Développement d’applications

Rejoignez-nous : développement d’applications d’entreprise dans le cloud

Dans cette vidéo, Dr Peter Haumer explique à quoi ressemble actuellement le développement d’applications d’entreprise modernes dans le cloud hybride en présentant divers composants et différentes pratiques, notamment IBM Z Open Editor, IBM Wazi et Zowe. 
Explorer le développement d'applications cloud

Qu’est-ce que l’environnement d’exécution Java (JRE) ?

Java Runtime Environment, JRE ou environnement d’exécution Java, est un ensemble d’outils logiciels responsables de l’exécution du programme ou de l’application Java sur votre système.

JRE utilise un espace de tas pour l’allocation dynamique de mémoire pour les objets Java. JRE est également utilisé dans JDB (Java Debugging).

Le rôle du JRE dans Java

Si un programmeur souhaite exécuter un programme Java à l’aide de la commande Java, il doit installer JRE. S’il ne fait que l’installation (et ne développe ni ne compile de code), alors seul le JRE est nécessaire.

Composants JRE

Outre la machine virtuelle Java, le JRE est composé de divers autres outils et fonctionnalités logiciels qui permettent d’utiliser au mieux vos applications Java.

  • Solutions de déploiement : incluses dans le cadre de l’installation de JRE, des technologies de déploiement telles que Java Web Start et le plug-in Java simplifient l’activation des applications et fournissent une prise en charge avancée pour les futures mises à jour de Java.
  • Outils de développement : JRE contient également des outils de développement conçus pour aider les développeurs à améliorer leur interface utilisateur. En voici quelques-uns :
    • Java 2D : une interface de programmation d’application (API) utilisée pour dessiner des graphiques bidimensionnels en langage Java. Les développeurs peuvent créer des interfaces utilisateur riches, des effets spéciaux, des jeux et des animations.
    • Abstract Window Toolkit (AWT) : une interface utilisateur graphique (GUI) qui est utilisée pour créer des objets, des boutons, des barres de défilement et des fenêtres.
    • Swing : une autre interface graphique légère qui utilise un riche ensemble de widgets pour offrir des personnalisations flexibles et conviviales.
  • Bibliothèques d’intégration : Java Runtime Environment fournit plusieurs bibliothèques d’Intégration et bibliothèques de classes pour aider les développeurs à créer des connexions de données transparentes entre leurs applications et leurs services. En voici quelques-unes :
    • Java IDL : utilise l’architecture Common Object Request Brokerage (CORBA) pour prendre en charge les objets distribués écrits dans le langage de programmation Java.
    • API Java Database Connectivity (JDBC) : fournit des outils permettant aux développeurs d’écrire des applications avec un accès à distance à des bases de données relationnelles, des fichiers à plat et des feuilles de calcul.
    • Java Naming and Directory Interface (JNDI) : une interface de programmation et un service d’annuaire qui permet aux clients de créer des applications portables capables de récupérer des informations à partir de bases de données en utilisant des conventions de dénomination.
  • Langage et bibliothèques de fonctionnalité : le JRE comprend les packages Java.lang. et Java.Util. essentiels à la conception des applications Java, à la gestion des versions, à la gestion et à la surveillance des packages. Certains de ces packages comprennent les éléments suivants
    • Cadre des collections : architecture unifiée composée d’un ensemble d’interfaces conçues pour améliorer le stockage et le processus des données de l’application.
    • Utilitaires de concurrence : un package de frameworks puissant avec des fonctionnalités de threading hautes performances.
    • API des préférences : une API persistante légère et multiplateforme qui permet à plusieurs utilisateurs sur la même machine de définir leur propre groupe de préférences d’application.
    • Journalisation : génère des rapports de journalisation, tels que les défaillances de sécurité, les erreurs de configuration et les problèmes de performance, pour une analyse plus approfondie.
    • Java Archive (JAR) : un format de fichier indépendant de la plateforme qui permet de regrouper plusieurs fichiers au format de fichier JAR, améliorant considérablement la vitesse de téléchargement et réduisant la taille du fichier.

Qu’est-ce que le kit de développement Java (JDK) ?

Java Development Kit, ou JDK, est un kit de développement logiciel qui est un sur-ensemble de JRE. Il s’agit du composant fondamental du développement d’applications Java et d’applets Java. Étant donné qu’il dépend d’une plateforme, des programmes d’installation distincts sont nécessaires pour chaque système d’exploitation (par exemple, Mac, Unix et Windows).

Le rôle de JDK en Java

JDK contient tous les outils nécessaires pour compiler, déboguer et exécuter un programme développé à l’aide de la plateforme Java. (Veuillez noter que les programmes Java peuvent également être exécutés en utilisant la ligne de commande.)

Composants JDK

JDK comprend tous les outils Java, les exécutables et les binaires nécessaires à l’exécution des programmes Java. Cela inclut JRE, un compilateur, un débogueur, un archiveur et d’autres outils utilisés dans le développement Java.

Java SE et Java EE

Java est synonyme de Java Standard Edition (Java SE) ou Core Java. Ces trois euphémismes font référence à la spécification Java de base qui inclut le fait de définir les types et les objets. Java EE, quant à lui, fournit des API et est généralement utilisé pour exécuter des applications plus grandes. Le contenu de ce blog est axé sur Java SE.

Comment JVM, JRE et JDK fonctionnent ensemble

Voyons d’abord comment les trois composants principaux de Java fonctionnent ensemble, puis examinons leurs différences. Le diagramme suivant fournit une image de comment JVM, JRE et JDK s’intègrent dans l’environnement Java.

Si vous imaginez une balle de baseball coupée en deux, elle contient trois éléments principaux : le noyau rond rembourré, la partie centrale en laine et en coton et l’extérieur en cuir de vache. Une balle sans ces trois couches ne remplira pas la fonction prévue. Tout comme les trois parties de base d’un baseball, JVM, JRE et JDK ont toutes des fonctions spécifiques. Sans ces trois éléments, Java ne fonctionnera pas correctement.

Dans la vidéo suivante, Jamil Spain explique plus en détail les liens entre JRE et JDK :

JDK, JRE et JVM : principales différences

Voici quelques exemples :

  • JDK est la plateforme de développement, tandis que JRE est dédiée à l’exécution.
  • JVM est la base ou le cœur du langage de programmation Java. Il garantit que le code source Java du programme sera indépendant de la plateforme.
  • JVM est inclus dans JDK et JRE : les programmes Java ne fonctionneront pas sans lui.

Technologies complémentaires

De nombreuses technologies complémentaires peuvent être utilisées pour améliorer JVM, JRE ou JDK. Les technologies suivantes figurent parmi les plus fréquemment utilisées :

  • Le compilateur juste-à-temps (JIT) fait partie de JVM et optimise la conversion du bytecode en code machine. Il sélectionne des bytecodes similaires à compiler en même temps, réduisant ainsi la durée globale de compilation du bytecode par rapport au code machine.
  • Javac, un autre outil complémentaire, est un compilateur qui lit les définitions Java et les convertit en bytecode pouvant être exécuté sur JVM.
  • Javadoc convertit la documentation des API du code source Java au format HTML. Cette fonctionnalité s’avère particulièrement utile lors de la création d’une documentation standard en HTML.

JVM et technologie des conteneurs

La machine virtuelle Java (JVM) est utilisée pour créer, vous l’avez deviné, des machines virtuelles (VM). Les machines virtuelles sont des serveurs qui permettent à plusieurs applications de s’exécuter sur le même matériel physique sous-jacent sans perturber les autres. Les VM permettent une meilleure utilisation des ressources et sont beaucoup plus efficaces et rentables que l’infrastructure classique. Les machines virtuelles sont également facilement utilisables en raison de leur indépendance. Lorsque vous n’avez plus besoin de l’application, il vous suffit d’arrêter la machine virtuelle.

Les conteneurs font passer cette abstraction au niveau supérieur et virtualisent le noyau du système d’exploitation. L’absence du système d’exploitation rend les conteneurs encore plus légers, rapides et flexibles que les machines virtuelles.

Java, JVM, JDK, JDK et IBM

Pour de nombreuses entreprises, Java reste un élément essentiel du développement d’applications et constitue une base solide lors de la création de solutions portables et évolutives. Il peut également jouer un rôle clé dans la modernisation des applications lors de la transition vers le cloud.

Passer à l’étape suivante en découvrant OpenJDK et IBM Runtimes for Business, qui fournissent un support commercial fiable et rentable pour l’implémentation, la surveillance et la gestion d’application.

