Qu’est-ce que la gouvernance informatique ?

Une gouvernance informatique efficace fait partie intégrante de la stratégie métier globale, en particulier dans le cadre des politiques de gouvernance, de gestion des risques et de conformité (GRC). La gouvernance informatique permet de gérer les risques et d'assurer la conformité aux réglementations industrielles et gouvernementales. L'optimisation de la gouvernance informatique repose sur un juste équilibre entre investissements informatiques, politiques et personnel. Elle permet aux organisations d’aligner leurs objectifs informatiques avec leurs objectifs commerciaux.

Une stratégie informatique globale, combinée à une gouvernance solide, peut rationaliser la prise de décision et ainsi contribuer à l'atteinte des principaux objectifs de l'entreprise. Cela fait de plus en plus partie des équipes DevOps chargées des opérations informatiques. Les équipes DevOps collaborent de manière plus efficace pour créer, tester et déployer des logiciels.

À mesure que les organisations augmentent leurs investissements en informatique, l'importance d'une politique de gouvernance informatique robuste devient critique. Les responsable des technologies de l’information (DSI) pilotent la stratégie de gouvernance informatique aux côtés d'autres parties prenantes clés au sein de la direction générale.