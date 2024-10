La loi sur l’IA de l’UE exige que les modèles d'IA à usage général, y compris les systèmes d'IA générative tels que les grands modèles de langage (LLM) et les modèles de base, respectent un système de classification basé sur des niveaux de risque. Les niveaux de risque les plus élevés nécessitent des exigences accrues de transparence, incluant l'évaluation des modèles, la documentation et les rapports. Elles impliquent également l'évaluation et l'atténuation des risques liés aux systèmes, la notification des incidents graves et la mise en place de mesures de protection contre la cybersécurité. En outre, ces exigences incluent la mise à jour régulière de la documentation technique, la fourniture d'un résumé du contenu utilisé pour l'entraînement des modèles et le respect des lois européennes en matière de droits d'auteur.

La loi sur l'IA adopte une approche basée sur le risque, classifiant les systèmes d'IA selon trois niveaux de risque pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux des individus. Les trois niveaux sont les suivants :

Les systèmes à faible risque, tels que les filtres anti-spam ou les jeux vidéo, soumis à des obligations limitées, principalement de transparence.

Les systèmes d'IA à haut risque , tels que les véhicules autonomes, les dispositifs médicaux et les infrastructures critiques (eau, gaz, électricité), qui doivent respecter des exigences supplémentaires : Mettre en place une gestion des risques, garantir la précision, la robustesse et un cadre de responsabilité incluant une surveillance humaine. Respecter les obligations de transparence à l'égard des utilisateurs, ainsi que les exigences de tenue de registres et de documentation technique.

, tels que les véhicules autonomes, les dispositifs médicaux et les infrastructures critiques (eau, gaz, électricité), qui doivent respecter des exigences supplémentaires :

Les systèmes interdits, à quelques exceptions près, considérés comme présentant un risque inacceptable, tels que le scoring social, la reconnaissance faciale, la reconnaissance des émotions et les systèmes d'identification biométrique à distance dans les espaces publics.

La loi sur l’IA de l’UE impose également des règles concernant l'information des clients lorsqu'un chatbot ou un système de reconnaissance des émotions est utilisé. Des exigences supplémentaires s'appliquent à l'étiquetage des « deep fakes » et à l'identification du contenu généré par l'IA dans les médias.

Ne pas se conformer à la loi sur l’IA de l’UE peut coûter cher (lien externe à ibm.com) :

7,5 millions d’euros ou 1,5 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l'entreprise (le montant le plus élevé étant retenu) en cas de fourniture d'informations incorrectes. 15 millions d’euros ou 3 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l'entreprise (le montant le plus élevé étant retenu) en cas de violation des obligations prévues par la loi sur l’IA de l’UE.

— VentureBeat

La loi sur l’IA de l’UE constitue actuellement le cadre juridique le plus complet en matière de réglementation de l'intelligence artificielle. Les gouvernements du monde entier en prennent note et discutent activement des moyens de réguler cette technologie afin de garantir que leurs citoyens, leurs entreprises et leurs agences gouvernementales soient protégés contre les risques potentiels. De plus, les parties prenantes, des conseils d'administration aux consommateurs, commencent à donner la priorité à la confiance, à la transparence, à l'équité et à la responsabilité en ce qui concerne l'IA.