Que les politiques de gouvernance reposent sur des mesures non contraignantes ou sur une application formelle, et quelle que soit leur exhaustivité ou leur érudition, elles restent des principes. Ce qui compte, c’est la manière dont les agences les mettent en œuvre.

Par exemple, la ville de New York a publié son propre plan d’action en matière d’IA en octobre 2023 et a officialisé ses principes en mars 2024. Bien qu’ils soient conformes aux thèmes susmentionnés, notamment en stipulant que les outils d’IA doivent être testés avant leur déploiement, le chatbot alimenté par l’IA que la ville a mis en place pour répondre aux questions sur la création et l’exploitation d’une entreprise a donné des réponses qui encourageaient les utilisateurs à enfreindre la loi. Alors, où la mise en œuvre a-t-elle échoué ?

La mise en œuvre de la gouvernance nécessite une approche responsable, participative et centrée sur l’humain. Examinons trois grandes mesures que doivent prendre les agences :

1. Désigner des responsables et financer leurs mandats

La confiance ne peut exister sans responsabilité. Pour mettre en œuvre les cadres de gouvernance, les agences publiques ont besoin de responsables qui disposent de mandats financés afin d’accomplir leur travail. Pour ne citer qu’une seule lacune en matière de connaissances : plusieurs responsables technologiques de haut niveau avec lesquels nous avons discuté ne comprennent pas comment les données peuvent être biaisées.

Les données sont le fruit de l’expérience humaine, sujettes à la cristallisation des visions du monde et aux inégalités. L’IA peut être considérée comme un miroir qui nous renvoie nos propres biais. Il est impératif d’identifier des dirigeants responsables qui comprennent cela et qui peuvent à la fois être dotés de moyens financiers et tenus responsables de veiller à ce que leur IA soit exploitée de manière éthique et conforme aux valeurs de la communauté qu’elle sert.

2. Dispenser une formation appliquée à la gouvernance

Nous observons que de nombreuses agences organisent des journées d’innovation en matière d’IA et des hackathons visant à améliorer l’efficacité opérationnelle (par exemple réduction des coûts, engagement des citoyens ou des employés et autres KPI). Nous recommandons d’élargir la portée de ces hackathons afin de relever les défis de la gouvernance de l’IA, en suivant les étapes suivantes :

Étape 1 : trois mois avant la présentation des projets pilotes, demandez à un candidat au poste de responsable de la gouvernance de prononcer un discours sur l’éthique de l’IA devant les participants au hackathon.





trois mois avant la présentation des projets pilotes, demandez à un candidat au poste de responsable de la gouvernance de prononcer un discours sur l’éthique de l’IA devant les participants au hackathon. Étape 2 : Demandez à l’agence publique qui établit la politique d’agir en tant que juge pour l’événement. Fournissez des critères sur la manière dont les projets pilotes seront évalués, notamment les artefacts de gouvernance de l’IA (documents produits), y compris les fiches d’information, les rapports d’audit, l’analyse des niveaux d’effet (effets escomptés, imprévus, primaires et secondaires) et les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles du modèle en service.





Demandez à l’agence publique qui établit la politique d’agir en tant que juge pour l’événement. Fournissez des critères sur la manière dont les projets pilotes seront évalués, notamment les artefacts de gouvernance de l’IA (documents produits), y compris les fiches d’information, les rapports d’audit, l’analyse des niveaux d’effet (effets escomptés, imprévus, primaires et secondaires) et les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles du modèle en service. Étape 3 : Pendant les six à huit semaines précédant la date de présentation, proposez aux équipes une formation appliquée sur le développement de ces artefacts à travers des ateliers consacrés à leurs cas d’utilisation spécifiques. Renforcez les équipes de développement en invitant des équipes multidisciplinaires diversifiées à se joindre à elles dans ces ateliers afin d’évaluer l’éthique et les risques liés au modèle.





Pendant les six à huit semaines précédant la date de présentation, proposez aux équipes une formation appliquée sur le développement de ces artefacts à travers des ateliers consacrés à leurs cas d’utilisation spécifiques. Renforcez les équipes de développement en invitant des équipes multidisciplinaires diversifiées à se joindre à elles dans ces ateliers afin d’évaluer l’éthique et les risques liés au modèle. Étape 4 : Le jour de l’événement, demandez à chaque équipe de présenter son travail de manière holistique, en démontrant comment elle a évalué et atténué les différents risques associés à ses cas d’utilisation. Des juges possédant une expertise dans le domaine, une expérience en matière de réglementation et de cybersécurité doivent interroger et évaluer le travail de chaque équipe.

Ces délais sont basés sur notre expérience en matière de formation des praticiens sur des cas très spécifiques. Cela donne aux futurs dirigeants l’occasion de s’exercer à la gouvernance, guidés par un formateur, tandis que les membres de l’équipe jouent le rôle de juges avisés en matière de gouvernance.

Mais les hackathons ne suffisent pas. On ne peut pas tout apprendre en trois mois. Les agences devraient investir dans la création d’une culture d’éducation à l’IA qui favorise l’apprentissage continu, notamment en abandonnant les anciennes hypothèses lorsque cela est nécessaire.

3. Évaluer l’inventaire au-delà des évaluations d’impact algorithmique

Les entreprises qui développent de nombreux modèles d’IA s’appuient souvent sur des formulaires d’évaluation d’impact algorithmique comme principal mécanisme pour recueillir des métadonnées importantes sur leur inventaire et évaluer et atténuer les risques liés aux modèles d’IA avant leur déploiement. Ces formulaires ne font qu’interroger les propriétaires ou les acheteurs de modèles d’IA sur l’objectif de ces modèles, leurs données et leur approche d’entraînement, les parties responsables et les préoccupations relatives aux effets disparates.

L’utilisation isolée de ces formulaires, sans formation rigoureuse, communication et considérations culturelles, soulève de nombreuses préoccupations. En voici quelques exemples :

Les incitations : les individus sont-ils incités ou dissuadés de remplir ces formulaires de manière réfléchie ? Nous constatons que la plupart sont dissuadés car ils ont des quotas à respecter.



Responsabilité en matière de risque : ces formulaires peuvent laisser entendre que les propriétaires de modèles seront dégagés de toute responsabilité en matière de risque parce qu’ils ont utilisé une certaine technologie ou un certain hébergeur cloud ou qu’ils ont acheté un modèle auprès d’un tiers.



Définitions pertinentes de l’IA : les propriétaires de modèles peuvent ne pas se rendre compte que ce qu’ils achètent ou déploient répond à la définition de l’IA ou de l’automatisation intelligente telle que décrite dans une réglementation.



Ignorance des effets disparates : en confiant à une seule personne la responsabilité de remplir et de soumettre un formulaire d’évaluation algorithmique, on pourrait soutenir que l’évaluation précise des effets disparates est omise par conception.

Nous avons constaté des entrées préoccupantes dans les formulaires remplis par des praticiens d’IA de différentes régions et de différents niveaux d’éducation, ainsi que par ceux qui affirment avoir lu la politique publiée et en comprendre les principes. Parmi ces entrées, on trouve notamment : « Comment mon modèle d’IA pourrait-il être injuste si je ne collecte pas de données personnelles ? » et « Il n’y a aucun risque d’effets disparates car j’ai les meilleures intentions ». Cela souligne le besoin urgent d’une formation appliquée et d’une culture organisationnelle qui évalue systématiquement les comportements des modèles par rapport à des directives éthiques clairement définies.