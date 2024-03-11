Qu’est-ce que Kubernetes ?

Avec la prolifération des conteneurs, une entreprise peut aujourd’hui en posséder des centaines, voire des milliers. Des équipes opérationnelles sont nécessaires pour planifier et automatiser le déploiement, la mise en réseau, l’évolutivité et la disponibilité de ces conteneurs. C’est là qu’intervient l’orchestration des conteneurs.

Basé sur Borg, la plateforme interne d’orchestration de conteneurs de Google, Kubernetes a été présenté au public en tant qu’outil open source en 2014, avec Microsoft, Red Hat, IBM et d’autres acteurs majeurs du secteur technologique qui ont rejoint la communauté Kubernetes dès ses débuts. En 2015, Google a fait don de Kubernetes à la Cloud Native Computing Foundation (CNCF), la plateforme open source et indépendante des fournisseurs d’informatique cloud natif.

Kubernetes est devenu le premier projet hébergé par la CNCF en mars 2016. Depuis, Kubernetes est devenu l’outil d’orchestration de conteneurs le plus utilisé pour l’exécution des workloads basés sur les conteneurs dans le monde entier. Dans un rapport de la CNCF, Kubernetes est le deuxième plus grand projet open source au monde (après Linux) et le principal outil d’orchestration de conteneurs pour 71 % des entreprises du Fortune 100.

En 2018, Kubernetes a été le premier projet diplômé de la CNCF, devenant l’un des projets open source à la croissance la plus rapide de l’histoire. Alors que d’autres options d’orchestration de conteneurs, notamment Docker Swarm et Apache Mesos, ont connu un certain succès au départ, Kubernetes est rapidement devenu la solution la plus largement adoptée.

Depuis que Kubernetes a rejoint la CNCF en 2016, le nombre de contributeurs est passé à 8 012, soit une hausse de 996 % . À ce jour, les contributeurs ont ajouté plus de 123 000 commits au référentiel Kubernetes sur GitHub.