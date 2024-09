Fidèle à IBM, un partenaire de longue date, ExxonMobil a fait appel à iX, l'équipe de conception spécialisée au sein d'IBM Services, pour l'aider à développer cette offre. Pour créer une application adaptée aux besoins et aux comportements des utilisateurs, iX a commencé par examiner l'expérience client à la pompe. « IBM a fait exactement ce qu'il fallait en étudiant nos consommateurs », souligne Devin Miller. « L'équipe s'est rendue en station-service, a observé les clients, a posé des questions et a interagi avec eux. Cela semble évident, mais c'est essentiel pour réussir la conception. »

Cette étude, combinée aux objectifs métier dictés par ExxonMobil pour son application mobile, a fourni à l'équipe iX les paramètres initiaux pour le travail de prototypage et de développement. « Notre méthodologie permet à ExxonMobil de créer un nouveau produit à la façon d'une start-up », précise Alon Kronenberg, leader industriel et directeur technologique d'IBM iX. « C'est une approche de développement agile menée en sprints de deux semaines, ce qui nous donne une marge de manœuvre énorme pour changer de cap à mesure que les priorités du projet se développent et que les réalités métier évoluent. »

Pour mettre en place la plateforme d'hébergement flexible et riche en sécurité requise pour le projet d'ExxonMobil, l'équipe iX a opéré une migration vers une infrastructure IBM Cloud plus évolutive (là où la société employait auparavant un environnement d'hébergement privé).En étroite collaboration avec IBM Managed Security Services, l'équipe iX coordonne la protection rigoureuse et multicouche pour l'environnement, qui comprend la surveillance et l'atténuation de menaces en constante évolution.

Grâce à son agilité, cette plateforme cloud permet à iX d'ajuster ou d'étendre rapidement les capacités de sécurité de l'environnement. « Nous pouvons lancer de nouveaux éléments d'infrastructure en très peu de temps, ce qui nous donne beaucoup de flexibilité pour ajouter des mécanismes de sécurité ciblés selon les besoins », se réjouit Alon Kronenberg.

Cloud basé sur des conteneurs pour une évolutivité optimale

Au cours de la migration vers le cloud, IBM a transféré les charges de travail d'ExxonMobil vers une architecture basée sur des conteneurs gérée avec IBM Cloud Kubernetes Service. Avec le service Kubernetes, l'équipe IBM qui gère et exploite l'environnement ExxonMobil peut répondre à chaque hausse de la demande en temps quasi réel, en lançant des conteneurs supplémentaires pour accroître la capacité.

« Si le système détermine que nous atteignons certains seuils en termes d'utilisation, nous lançons instantanément plus de conteneurs pour répartir la charge », précise Alon Kronenberg. « IBM Cloud Kubernetes Service change également la donne en termes d'évolutivité et de résilience pour notre solution. »

La pile de solutions de l'offre numérique d'ExxonMobil comprend également le logiciel IBM Db2 on Cloud pour fournir une capacité de base de données qui peut croître selon les besoins, et le middleware IBM MobileFirst Platform Foundation for iOS pour exécuter et gérer l'application sur les appareils des utilisateurs.

De plus, la solution intègre la plateforme IBM Watson Campaign Automation pour soutenir ExxonMobil dans l'envoi et le suivi de campagnes marketing ciblées en fonction de l'emplacement, des préférences, du niveau de fidélité des clients et d'autres points de données clés.