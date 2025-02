Qu’est-ce que Docker ?

Les conteneurs sont des composants exécutables standardisés qui combinent le code source de l’application avec les bibliothèques du système d’exploitation (OS) et les dépendances requises pour exécuter ce code dans n’importe quel environnement.

Il convient de noter que lorsque l’on parle de Docker, on fait généralement référence à Docker Engine, l’environnement conçu pour créer et exécuter des conteneurs. Docker fait également référence à Docker, Inc.1, la société qui vend la version commerciale de Docker. Le terme désigne également le projet open source Docker2 auquel contribuent Docker, Inc. et de nombreuses autres entreprises et personnes.

Les conteneurs simplifient le développement et la livraison d’applications distribuées. Leur popularité ne cesse de croître à mesure que les entreprises adoptent un développement cloud natif et les environnements multicloud hybride. Les développeurs peuvent créer des conteneurs sans Docker en travaillant directement avec les fonctionnalités intégrées à Linux et à d’autres systèmes d’exploitation, mais Docker accélère et facilite la conteneurisation. À ce jour, Docker indique que plus de 20 millions de développeurs utilisent la plateforme chaque mois3. Comme d’autres technologies de conteneurisation, dont Kubernetes, Docker joue un rôle essentiel dans le développement de logiciels modernes, en particulier dans l’architecture de microservices.