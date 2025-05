Qu’est-ce que l’intégration continue ? 

L’intégration continue et le développement agile partagent de nombreuses caractéristiques, notamment l’automatisation des tests, ce qui rend intéressant d’analyser comment ces deux approches interagissent.

L’agile est une méthodologie qui divise le processus de développement en petites unités de travail appelées « sprints », afin de minimiser les obstacles, favoriser la collaboration et accélérer la livraison des logiciels. Les méthodologies agiles reconnaissent que les pratiques de développement et les besoins des clients évoluent constamment, rendant ces processus flexibles et adaptatifs.

En tant que telle, la méthode agile offre une approche itérative du développement qui permet aux équipes et aux entreprises de s'adapter plus facilement au changement et de faire évoluer les solutions logicielles au fil du temps. Et comme la CI encourage les mises à jour fréquentes et la validation du code, elle permet également aux équipes agiles de proposer des produits de haute qualité encore plus rapidement, ce qui en fait une pratique intrinsèquement agile.