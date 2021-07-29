Le logiciel open source est développé et maintenu grâce à une collaboration ouverte. Il est disponible pour que chacun puisse l’utiliser, l'examiner, le modifier et le redistribuer librement, généralement sans frais.
L'open source s'oppose aux logiciels propriétaires ou à source fermée, tels que Microsoft Word ou Adobe Illustrator, où le créateur ou le détenteur des droits d'auteur vend le logiciel aux utilisateurs finaux, qui ne sont pas autorisés à modifier, améliorer ou redistribuer le produit, sauf conditions spécifiques stipulées par le détenteur des droits.
Le terme « open source » fait également référence, de manière plus générale, à une approche communautaire de la création de toute propriété intellectuelle, notamment les logiciels, grâce à une collaboration ouverte, l'inclusivité, la transparence et des mises à jour fréquentes.
Jusqu'au milieu des années 1970, le code informatique était considéré comme un élément implicite au fonctionnement du matériel, et non comme une propriété intellectuelle distincte, susceptible de protection par le droit d'auteur. Les organisations développaient elles-mêmes leurs logiciels, et le partage de code était une pratique courante.
En 1974, la Commission sur les nouvelles utilisations technologiques des œuvres protégées par le droit d'auteur a conclu que le code logiciel pouvait être considéré comme une œuvre créative protégée par le droit d'auteur. Cette décision a favorisé la croissance de l'industrie de l'édition de logiciels propriétaires, où le code source devient la principale source de revenus. Le développement de l'informatique personnelle, qui a apporté les applications sur tous les bureaux et dans de nombreux foyers, a rendu le marché des logiciels extrêmement concurrentiel. Les éditeurs de logiciels sont devenus plus vigilants quant aux infractions à leurs droits de propriété.
En 1983, une sorte de rébellion contre les restrictions des logiciels propriétaires a vu le jour. Le programmeur Richard Stallman s'est opposé à l'idée que les utilisateurs ne pouvaient pas adapter les logiciels propriétaires pour répondre à leurs besoins. Il estimait que « les logiciels devraient être libres – comme la parole, pas comme la bière ».
Stallman a fondé la Free Software Foundation et a été à l'origine du développement d'une alternative open source au système d'exploitation Unix appartement à AT&T, entre autres applications. Il est également le créateur de la première licence de logiciel copyleft, la GNU General Public License (GPL), qui oblige quiconque modifiant son code source à publier également sa version modifiée gratuitement pour tous.
L’essai d’Eric S.Raymond en 1997, intitulé « La cathédrale et le bazar », est considéré comme un autre moment charnière dans le mouvement du logiciel libre. Il a comparé l'approche fermée et descendante typique du développement de logiciels propriétaires, où tout le développement était géré par un groupe central (qu'il a appelé la cathédrale), au développement public ouvert et librement partagé sur l'internet (le bazar). Peu de temps après, Netscape Corporation a publié le code de son navigateur Mozilla en tant que code source ouvert, et le mouvement open source a gagné en légitimité.
Comme beaucoup estimaient que le terme « logiciel libre » de Stallman ne mettait pas assez l'accent sur le côté « libre de coût », c'est-à-dire la gratuité, comme valeur principale du logiciel, le terme « open source » a été adopté en 1999. L'Open Source Initiative a été créée pour défendre cette cause ; l'organisation a également établi des règles de base pour l'industrie par le biais de la définition de l'open source, et héberge des licences open source conformes. Aujourd'hui, les termes « logiciel libre », « logiciel à source ouverte », « logiciel libre et à source ouverte » et « logiciel à source ouverte ou libre » désignent tous la même chose : un logiciel dont le code source est disponible pour une utilisation publique et une personnalisation.
Les logiciels open source jouent désormais un rôle essentiel dans l’informatique, les technologies open source constituant la base d’Internet, de l’informatique d’entreprise et de l’informatique personnelle. différents types, généralement adoptés par les développeurs pour effectuer des opérations fondamentales, et souvent des fonctions plus avancées.
Parmi les applications logicielles open source les plus répandues, on peut citer
Le système d'exploitation Linux, une alternative open source au système d'exploitation Unix
Mozilla Firefox, un navigateur web basé à l'origine sur Netscape Navigator
LibreOffice, une suite d'applications de productivité bureautique qui rivalise avec Microsoft Office
GIMP (GNU Image Manipulation Program), une alternative open source à Adobe Photoshop
VLC Media Player, une application multiplateforme pour visionner des vidéos
Les programmes open source sont également largement utilisés dans les réseaux, les entreprises et le cloud computing. Les catégories de logiciels open source citées par les professionnels de l'informatique comme étant les plus courantes dans les déploiements de leurs organisations sont les suivantes :
Langages de programmation et frameworks
Bases de données et technologies des données
Systèmes d’exploitation
Dépôts Git publics
Frameworks pour l’intelligence artificielle, le machine learning ou l’apprentissage profond
Les raisons pour lesquelles les utilisateurs et les entreprises choisissent des logiciels open source varient considérablement. Dans de nombreux cas, les utilisateurs finaux ignorent totalement qu'ils utilisent des programmes open source sur leurs ordinateurs ou appareils mobiles. Il est courant de télécharger des applications gratuites, comme le navigateur Mozilla Firefox ou une application Android, simplement pour profiter de leurs fonctionnalités, sans l'intention de consulter ou de modifier le code source.
Les entreprises, quant à elles, peuvent choisir des logiciels open source en raison de leur faible coût (voire gratuité), de la possibilité de personnaliser le code source, ou de la présence d'une grande communauté active soutenant ces applications. Les programmeurs, qu'ils soient amateurs ou professionnels, peuvent également contribuer à des projets open source, souvent pour améliorer leur réputation ou se connecter à d'autres professionnels du secteur. Il est également courant que des entreprises affectent des employés rémunérés à des projets open source afin de soutenir le développement de logiciels et de garantir des produits de haute qualité.
Si les produits open source peuvent épargner aux entreprises le coût des licences, ils peuvent entraîner d'autres coûts, notamment pour l'intégration du réseau, l'assistance informatique et aux utilisateurs finaux, ainsi que d'autres services qui sont généralement inclus dans les logiciels propriétaires. Pourtant, de nombreuses entreprises considèrent que les logiciels libres d'entreprise sont au moins aussi fiables et sûrs que les logiciels propriétaires. Elles se sentent souvent plus à l'aise avec ces solutions, car elles peuvent inspecter le code et comprendre exactement ce qu'elles intègrent dans leur infrastructure informatique.
Le modèle de développement open source couvre un large éventail de situations. De nombreux logiciels open source sont issus du travail de programmeurs solitaires ou de petites équipes. Par exemple, Guido van Rossum a déclaré qu’il avait commencé à travailler sur le célèbre langage de programmation Python pendant son temps libre durant les vacances de Noël en 1989. De même, le serveur Web Apache a vu le jour grâce à un petit groupe de programmeurs travaillant ensemble pour améliorer le logiciel serveur initialement écrit par Robert McCool alors qu’il était étudiant en supercalcul.
Au fil du temps, ces projets open source, ainsi que d'autres similaires, ont mûri et mobilisé des milliers de programmeurs, qui ont contribué à d'innombrables lignes de code, testé les logiciels, rédigé la documentation, créé les sites web des projets, et bien plus encore.
À l'autre bout du spectre, la plateforme d'orchestration de conteneurs Kubernetes a été lancée par des ingénieurs de Google. Elle est devenue une implémentation open source d'une technologie initialement développée en interne pour équilibrer les workloads des serveurs de Google. Google a transféré ce projet à la communauté open source en créant un nouveau consortium au sein de la Fondation Linux : la Cloud Native Computing Foundation. Depuis, des milliers de développeurs, dont des représentants de grandes entreprises informatiques, ont participé à l'évolution du noyau.
Avec le temps, un écosystème doti prendre en charge les projets de logiciels open source. Des services d'hébergement de code, comme GitHub, Bitbucket, SourceForge et Google Code, fournissent des dépôts centraux, un contrôle de version et d'autres fonctionnalités qui permettent à des groupes de travail diversifiés de collaborer et de gérer des projets open source. À lui seul, GitHub a enregistré 83 millions de développeurs et plus de 20 millions de dépôts de projets ouverts, chaque dépôt représentant une branche unique d'un projet open source.
De plus, un certain nombre d'organisations à but non lucratif, comme la Free Software Foundation et l'Open Source Initiative, ont vu le jour pour soutenir et financer la maintenance continue des projets open source. On compte également de nombreuses fondations spécifiques à certaines applications, telles que la Fondation Linux, qui soutiennent des programmes open source ainsi que des projets associés à ces technologies.
Les notions de « logiciel open source » et de « logiciel propriétaire » incarnent deux approches différentes de la propriété intellectuelle au sein d'une application. Dans le cas des logiciels open source, la propriété intellectuelle est mise à disposition pour bénéficier au public, sans qu'un objectif de profit y soit rattaché. En revanche, les logiciels propriétaires monétisent la propriété intellectuelle en imposant des frais d'abonnement ou de licence.
Cependant, l'idée derrière les logiciels open source n'est pas fondamentalement un message anti-profit ou anti-capitaliste, mais plutôt la conviction que, dans les mains de la communauté des utilisateurs, le logiciel pourra atteindre son plein potentiel en offrant plus de valeur à un plus grand nombre d'utilisateurs. Le plus grand projet open source de l'histoire, l'internet, a, au départ, été utilisé pour partager des travaux académiques. Tout ce qui en a découlé dépasse ce cadre initial, résultat des efforts d'innombrables personnes qui ont imaginé et mis en œuvre de nouvelles possibilités.
Bien que les logiciels open source soient accessibles gratuitement au public, ils ne font pas pour autant partie du domaine public, une catégorie juridique où aucune propriété intellectuelle ne subsiste. En utilisant un jeu de mot astucieux basé sur l’anglais « copyright » (droit d'auteur), les créateurs de logiciels open source ont conçu ce qu’ils ont appelé le « copyleft ». Celui-ci autorise une utilisation publique illimitée, la modification et la redistribution du code source, mais interdit de transformer ces œuvres en logiciels propriétaires soumis au droit d'auteur. Cependant, aujourd'hui, il existe plus de 100 types différents de licences open source, dont certaines permettent de créer des œuvres dérivées qui peuvent être protégées par des droits d'auteur et vendues. Cela offre de nouvelles opportunités commerciales aux créateurs de logiciels open source.
Répétons-le, la licence GPL de Stallman stipule que chacun peut réécrire son logiciel comme bon lui semble, à condition que le code résultant soit publié gratuitement et accessible à tous. De cette manière, la licence copyleft GPL a instauré un nouveau type de propriété intellectuelle, qui se situe à la frontière entre le domaine public et la propriété privée, tout en imposant des restrictions légalement applicables pour protéger contre des revendications de propriété restrictive ultérieures.
Depuis lors, de nombreuses licences open source ont vu le jour ; l'Open Source Initiative en répertorie plus de 100. Certaines de ces licences permettent la création de produits propriétaires à partir de code source ouvert.
Les licences open source sont parfois classées en deux catégories : les licences « permissives », qui autorisent les utilisateurs à protéger leurs propres œuvres par des droits d'auteur, et les licences « protectrices », comme le copyleft.facturer aux clients des services d'assistance et d'expertise. Les licences MIT et BSD sont les plus couramment utilisées parmi les licences permissives, tandis que la GPL demeure l'une des licences copyleft les plus répandues. De nombreuses licences alternatives sont compatibles avec la GPL ou la MIT, ce qui signifie que du code écrit sous ces licences peut être intégré à d'autres applications utilisant les mêmes licences.
Bien que la création de logiciels open source puisse sembler un acte noble, voire caritatif, elle implique un travail considérable pour les développer, les maintenir et les faire évoluer, et ces tâches requièrent des financements. Heureusement, plusieurs moyens existent pour permettre aux projets open source, ainsi qu'aux entreprises qui en dépendent, de prospérer.
L'un de ces moyens consiste à effectuer des dons à des fondations. Les entreprises ont un intérêt à soutenir les logiciels open source, car ceux-ci offrent des fonctionnalités puissantes à des coûts très réduits. Elles contribuent souvent en versant des fonds ou en déléguant des employés pour travailler sur des projets open source. Cependant, ce modèle assure principalement la maintenance à long terme de la technologie, sans générer de profit direct pour le projet.
Un modèle commercial plus courant consiste à facturer aux clients des services d'assistance et d'expertise. En 1993, Red Hat a commencé à vendre une version entreprise du système d'exploitation Linux, en offrant un support client et des fonctionnalités supplémentaires adaptées aux besoins des entreprises, notamment pour résoudre des problèmes liés au déploiement d'un système d'exploitation constamment mis à jour. En 2012, Red Hat est devenue la première entreprise open source à dépasser un milliard de dollars de chiffre d'affaires. En 2019, IBM Corporation a racheté Red Hat pour 34 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grande acquisition de logiciels de l'histoire.
WordPress, initialement une plateforme de blogs, est aujourd'hui largement utilisé pour créer, gérer et héberger des sites web. Fonctionnant comme une plateforme cloud ou en tant que service (SaaS), WordPress facture des frais d'abonnement échelonnés pour l'hébergement, le support, ainsi que pour des fonctionnalités supplémentaires, telles que des outils de commerce électronique ou de référencement (SEO).
D'autres créateurs de logiciels open source ne facturent rien pour leur logiciel, mais génèrent des revenus importants grâce au trafic que leur logiciel attire. Par exemple, GitHub tire des revenus de la publicité diffusée sur son site, tandis que Mozilla Firefox génère des revenus via les moteurs de recherche qu'il intègre.
