Jusqu'au milieu des années 1970, le code informatique était considéré comme un élément implicite au fonctionnement du matériel, et non comme une propriété intellectuelle distincte, susceptible de protection par le droit d'auteur. Les organisations développaient elles-mêmes leurs logiciels, et le partage de code était une pratique courante.

En 1974, la Commission sur les nouvelles utilisations technologiques des œuvres protégées par le droit d'auteur a conclu que le code logiciel pouvait être considéré comme une œuvre créative protégée par le droit d'auteur. Cette décision a favorisé la croissance de l'industrie de l'édition de logiciels propriétaires, où le code source devient la principale source de revenus. Le développement de l'informatique personnelle, qui a apporté les applications sur tous les bureaux et dans de nombreux foyers, a rendu le marché des logiciels extrêmement concurrentiel. Les éditeurs de logiciels sont devenus plus vigilants quant aux infractions à leurs droits de propriété.

En 1983, une sorte de rébellion contre les restrictions des logiciels propriétaires a vu le jour. Le programmeur Richard Stallman s'est opposé à l'idée que les utilisateurs ne pouvaient pas adapter les logiciels propriétaires pour répondre à leurs besoins. Il estimait que « les logiciels devraient être libres – comme la parole, pas comme la bière ».

Stallman a fondé la Free Software Foundation et a été à l'origine du développement d'une alternative open source au système d'exploitation Unix appartement à AT&T, entre autres applications. Il est également le créateur de la première licence de logiciel copyleft, la GNU General Public License (GPL), qui oblige quiconque modifiant son code source à publier également sa version modifiée gratuitement pour tous.

L’essai d’Eric S.Raymond en 1997, intitulé « La cathédrale et le bazar », est considéré comme un autre moment charnière dans le mouvement du logiciel libre. Il a comparé l'approche fermée et descendante typique du développement de logiciels propriétaires, où tout le développement était géré par un groupe central (qu'il a appelé la cathédrale), au développement public ouvert et librement partagé sur l'internet (le bazar). Peu de temps après, Netscape Corporation a publié le code de son navigateur Mozilla en tant que code source ouvert, et le mouvement open source a gagné en légitimité.

Comme beaucoup estimaient que le terme « logiciel libre » de Stallman ne mettait pas assez l'accent sur le côté « libre de coût », c'est-à-dire la gratuité, comme valeur principale du logiciel, le terme « open source » a été adopté en 1999. L'Open Source Initiative a été créée pour défendre cette cause ; l'organisation a également établi des règles de base pour l'industrie par le biais de la définition de l'open source, et héberge des licences open source conformes. Aujourd'hui, les termes « logiciel libre », « logiciel à source ouverte », « logiciel libre et à source ouverte » et « logiciel à source ouverte ou libre » désignent tous la même chose : un logiciel dont le code source est disponible pour une utilisation publique et une personnalisation.