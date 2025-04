Qu’est-ce que WordPress ?

L’un des principaux atouts de WordPress réside dans sa facilité d’utilisation. Les créateurs de contenu peuvent rapidement apprendre à créer de nouvelles pages ou articles de blog, et à modifier ceux déjà existants. Ils peuvent ajouter des images, des médias, insérer des liens et bien plus encore, le tout en quelques clics. Si l’éditeur visuel est utilisé, aucune connaissance en HTML ou autre langage de codage n’est requise.

Pour les utilisateurs plus avancés ou les administrateurs, l’interface de WordPress permet de réaliser facilement diverses tâches, telles que le changement de thèmes, l’approbation de commentaires sur les blogs, ou encore la consultation des statistiques du site. Avec l'ajout de plug-ins, il est même possible d'affiner le SEO et d’effectuer des analyses détaillées, le tout via une interface unique.