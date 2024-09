Les sites WordPress et Drupal ont tous deux de grandes communautés multilingues d'utilisateurs et de contributeurs. Les contributeurs, dont les développeurs indépendants et les sociétés de développement, produisent en permanence de nouveaux modules, modules d'extension et thèmes pour vous aider à personnaliser votre site Web. WordPress propose actuellement près de 58 000 modules d'extension et 3 300 thèmes, avec des options gratuites et payantes disponibles. La toute dernière version de Drupal, Drupal 8, offre plus de 46 000 modules Drupal (leur terme pour module d'extension), près de 3 000 thèmes et plus de 1 300 distributions Drupal, qui incluent des outils intégrés pour des cas d'utilisation précis, tels que la construction d'un site de commerce électronique.

Les deux plateformes aident à l'intégration de la prise en charge avec un grand nombre d'applications et de services tiers, notamment des API robustes. Par exemple, Drupal prend en charge l'intégration à Facebook, HubSpot, Salesforce, Mailchimp, Google Analytics, etc. WordPress dispose également de nombreux modules d'extension pour s'intégrer à ces applications ainsi qu'à d'autres.

Les développeurs derrière WordPress et Drupal mettent à jour le code de leurs plateformes respectives fréquemment, ajoutant de nouvelles fonctionnalités et aidant à optimiser la facilité d'utilisation. Quelle que soit la plateforme que vous choisissez, vous pouvez vous attendre à une nouvelle version tous les mois ou tous les deux mois.

Dans l'ensemble, lorsque vous comparez Drupal et WordPress, quelle que soit la plateforme, vous aurez certainement des options pour développer et agrandir votre site. L'exploration des modules d'extension, des API et des modules avant de s'engager pour une plateforme peut vous aider à déterminer la facilité ou la difficulté avec laquelle créer le site que vous envisagez.