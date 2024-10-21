Le réglage fin signifie fournir à un modèle d’IA suffisamment de données supplémentaires pour modifier certains de ses paramètres. Le réglage fin modifie définitivement le comportement d’un modèle, en l’adaptant à un cas d’utilisation ou à un contexte particulier. C’est également plus rapide et moins coûteux que de former un tout nouveau modèle.

« Si vous avez un réseau de neurones composé de 100 couches différentes, l’entraîner signifierait que vous modifiez les 100 couches », explique Choie. « Un réglage fin signifierait que vous modifiez vraiment les dernières couches. Vous êtes encore en train de modifier le modèle, mais vous n’avez pas besoin de le changer complètement, car il fonctionne déjà bien. »

Le réglage fin nécessite un peu plus d’investissement initial que le prompt engineering et la RAG. Il est utile pour transformer un modèle plus petit en expert dans un domaine spécialisé. Par exemple, une compagnie d’assurance peut affiner un modèle pour maîtriser l’art de traiter les nouvelles réclamations.

Varshney compare un modèle finement réglé à un nouvel employé suivant une formation intensive. Il n’a peut-être pas l’étendue des connaissances d’un polymathe de génie (ou d’un grand modèle IA à usage général), mais il est bien meilleur dans le traitement des demandes d’indemnisation que le polymathe.

« Il ne peut pas faire vos déclarations de revenus ni rédiger un contrat légal », explique Varshney, « mais si je lui demande de traiter une réclamation, il saura comment faire immédiatement. »

L’utilisation de données propriétaires de cette manière peut offrir un avantage concurrentiel significatif en familiarisant les modèles d’IA avec les processus, produits, clients et autres particularités uniques d’une entreprise.

« Si vous avez une IA dont les principaux utilisateurs appartiennent à une entreprise particulière, il est important que cette IA utilise les données de cette même entreprise », explique Choie.

Lorsque les modèles d’IA ont accès à des données propriétaires, ils sont ancrés dans un contexte commercial spécifique, ce qui signifie que leurs résultats sont également ancrés dans ce contexte.

« Je peux prendre un modèle d’IA ouvert, l’affiner avec mes propres données propriétaires, et cette copie est uniquement la mienne », explique Varshney. « Je possède la propriété intellectuelle sous-jacente. Je l’exécute sur ma propre infrastructure. »

En conséquence, ces modèles peuvent produire des résultats plus précis et efficaces que les modèles non augmentés, prêts à l’emploi, puisant dans un corpus général de données publiques.