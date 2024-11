Normes ouvertes et open source : les bases

Mais alors, qu’est-ce que l’open source ? Ce terme peut faire penser aux normes ouvertes, mais il est fondamentalement différent.

Le code open source est créé pour être disponible gratuitement et la plupart des licences autorisent la redistribution et la modification du code par n’importe qui, n’importe où, avec mention de la source. Dans de nombreux cas, la licence stipule en outre que toute mise à jour effectuée par les contributeurs sera également gratuite et accessible à la communauté. Cela permet à une communauté décentralisée de développeurs de collaborer à un projet et de bénéficier collectivement du logiciel produit.