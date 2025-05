L’IA et le machine learning ont été progressivement déployés ces dernières années pour améliorer l’expérience d’achat en ligne. Ces outils peuvent recommander des produits, répondre en langage naturel aux demandes de service, automatiser les mises à jour des pages produit ou encore fournir des messages marketing personnalisés en fonction des intérêts ou des achats antérieurs du client.

L’IA gagne en sophistication, rendant cette technologie de plus en plus populaire dans les applications e-commerce internes et destinées aux clients. L’IA agentique et les assistants d’IA, par exemple, peuvent être utilisés pour rationaliser les opérations et améliorer l’expérience client tout au long de son parcours vers une vente en ligne. Les assistants d’IA, plus avancés que les chatbots, sont souvent intégrés aux sites web et aux applications. Ces plateformes de messagerie intelligentes interagissent directement avec les clients, les aidant à découvrir les produits, fournissant un support client et répondant aux questions des consommateurs.

Les agents d’IA autonomes, des systèmes qui effectuent diverses tâches de manière proactive pour atteindre un objectif ou une tâche spécifique, sont également couramment utilisés dans l’e-commerce. Les principaux cas d’utilisation comprennent la gestion des stocks, le traitement des commandes et l’analyse des transactions pour identifier les fraudes potentielles. Ils peuvent également être utilisés pour automatiser intelligemment les ventes et les communications marketing, en se concentrant en premier lieu sur les prospects prioritaires ou en personnalisant les communications en fonction du comportement des consommateurs.