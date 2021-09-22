Qu’est-ce que l’assistance client ?

Ensemble, l’assistance client et le service client contribuent à créer une expérience client positive, à savoir l’impression générale qu’une personne a lorsqu’elle interagit avec votre entreprise. Les deux sont essentiels, mais il existe des différences subtiles dans la manière de les mettre en œuvre.

Une assistance client de qualité est proactive : les besoins affichés tout au long du parcours du client sont anticipés. Ainsi, les clients se sentent davantage pris en charge. Cela permet de créer un lien émotionnel entre le client et l’entreprise. En revanche, le service client est réactif. Ici, l’accent est mis sur l’aide à la résolution des problèmes des clients ou sur la réponse à leurs questions avant l’achat, soit en libre-service via les FAQ, soit en contactant l’équipe d’assistance client.

Si une entreprise néglige l’assistance client, cela peut avoir un impact négatif sur l’expérience du service client. Par exemple, lorsqu’un chatbot de site Web n’est pas en mesure de fournir des informations clés sur un produit, les clients sont plus susceptibles d’être frustrés et de demander de l’aide à un agent du service client. L’équipe a alors plus de mal à résoudre rapidement le problème et à atténuer les effets associés à une expérience négative.

Pour satisfaire les clients, vos représentants doivent répondre aux besoins des clients rapidement et avec le moins d’interactions possible avec les clients. Selon Forrester (lien externe à ibm.com), 75 % des professionnels mondiaux du commerce et de la technologie déclarent que l’expérience client est une priorité pour leur entreprise. Forrester souligne que l’obstacle auquel les entreprises sont confrontées est de trouver des moyens d’améliorer l’engagement client et la fidélité à la marque. Pour rester compétitives, les entreprises peuvent souscrire à un certain nombre de tendances en matière d’expérience client.

Le principal facteur de différenciation est que l’assistance client est moins quantifiable que le service client, car elle concerne le lien émotionnel avec le client. Selon Qualtrics (lien externe à ibm.com), offrir un excellent service client est important car il peut augmenter le ROI, améliorer la fidélité des clients et recueillir les recommandations émises par les clients. Par exemple, Deloitte a constaté que les marques qui se concentraient sur le client affichaient une rentabilité 60 % supérieure par rapport à celles qui négligeaient l’expérience client.

L’assistance client s’articule mieux autour des cas d’utilisation que des données quantitatives. Par exemple, Apple est connu pour son assistance client via son approche « étapes de service », adaptée du Ritz-Carlton. Leur expérience en magasin offre avant tout une expérience client positive où les employés sont formés pour comprendre les points de friction, écouter le client et lui présenter une solution, le tout, avec une attitude chaleureuse et accueillante. Apple a également choisi de nommer ses magasins «Town Squares (lien externe à ibm.com) » pour mettre en évidence le fait qu’ils incarnent le meilleur d’Apple et qu’il s’agit d’un forum ouvert visant à promouvoir l’inclusion. Ces efforts peuvent accroître la fidélité et la rétention client en favorisant un lien émotionnel. De plus, l’entreprise prend en compte l’ensemble du parcours client et les besoins de chacun, en mettant en évidence une excellente stratégie d’expérience client.