Qu’est-ce que le service client omnicanal ?

Le développement des canaux numériques et des nouvelles technologies de communication a permis aux entreprises d'adopter une approche omnicanale du support client. Ils peuvent ainsi gérer les interactions sur plusieurs canaux tels que les centres d'appels, les webchats, les SMS, la messagerie, les e-mails et les médias sociaux. Par exemple, une conversation avec le support client peut commencer sur Twitter, puis se poursuivre par des SMS et se terminer par un appel téléphonique, le tout dans une expérience transparente et connectée. Les clients n'ont pas besoin de perdre du temps à expliquer leur problème à chaque interaction avec un canal.

Parallèlement aux avancées technologiques, les attentes des clients ont également changé. Selon une étude récente conduite par Forrester, d’ici 2022, les points de contact numériques influenceront plus de 57 % des ventes au détail aux États-Unis. Aujourd’hui, les clients attendent des interactions efficaces en magasin, des expériences fluides quel que soit le canal et une notification rapide des commandes et de la possibilité de retrait.

En outre, la pandémie de COVID-19 a accéléré la transition vers le numérique dans tous les secteurs. Les entreprises B2B et B2C ont été contraintes de mettre à jour des approches de vente cloisonnées et des dynamiques d’achat complexes pour offrir un support et une expérience fluides aux clients.1