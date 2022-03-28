Qu’est-ce que le service client omnicanal ?

Le service client omnicanal consiste en une assistance et des conseils fournis aux clients sur un réseau parfaitement intégré d’appareils et de points de contact. Les entreprises dotées d’un service client omnicanal fiable peuvent offrir à leurs clients des expériences toujours exceptionnelles, quel que soit le canal de communication.
Le développement des canaux numériques et des nouvelles technologies de communication a permis aux entreprises d'adopter une approche omnicanale du support client. Ils peuvent ainsi gérer les interactions sur plusieurs canaux tels que les centres d'appels, les webchats, les SMS, la messagerie, les e-mails et les médias sociaux. Par exemple, une conversation avec le support client peut commencer sur Twitter, puis se poursuivre par des SMS et se terminer par un appel téléphonique, le tout dans une expérience transparente et connectée. Les clients n'ont pas besoin de perdre du temps à expliquer leur problème à chaque interaction avec un canal.
Parallèlement aux avancées technologiques, les attentes des clients ont également changé. Selon une étude récente conduite par Forrester, d’ici 2022, les points de contact numériques influenceront plus de 57 % des ventes au détail aux États-Unis. Aujourd’hui, les clients attendent des interactions efficaces en magasin, des expériences fluides quel que soit le canal et une notification rapide des commandes et de la possibilité de retrait.
En outre, la pandémie de COVID-19 a accéléré la transition vers le numérique dans tous les secteurs. Les entreprises B2B et B2C ont été contraintes de mettre à jour des approches de vente cloisonnées et des dynamiques d’achat complexes pour offrir un support et une expérience fluides aux clients.1
Une bonne expérience client fait partie intégrante d’un service client de qualité. S’assurer que les clients peuvent accéder à leur canal préféré et bénéficier d’une expérience d’achat cohérente est au cœur du support client omnicanal.
Pensez aux avantages qui en résultent :
En matière de service client, les clients s’attendent à une expérience de marque unique à travers tous les points de contact. L'approche omnicanale offre aux entreprises des avantages supplémentaires en matière de service client, notamment :
Un service client omnicanal réussi est essentiel pour la satisfaction et la rétention des acheteurs. Les entreprises qui n’assurent pas la continuité entre les points de contact numériques et en personne risquent de perdre des clients au profit de concurrents qui le font2.
Selon « The Omnichannel Maturity Assessment » de Forrester, trois dimensions sont utilisées pour mesurer le succès de votre système omnicanal :
L’évaluation de votre système omnicanal vous permettra de déterminer ce qui fonctionne et où des améliorations sont nécessaires. La création d’une stratégie aidera les entreprises à planifier les étapes suivantes du service client omnicanal.
Lors de l’élaboration d’une stratégie, il est important de comprendre les attentes et le comportement des clients. Les clients sont particulièrement sensibles à des critères comme l’efficacité et la commodité, mais ils veulent aussi contrôler la totalité de l’engagement. De plus, le comportement des clients a évolué en parallèle à la technologie. De nombreux clients commencent leur expérience d’achat sur un support numérique, souvent sur plusieurs canaux et appareils.
Les entreprises doivent faire face aux évolutions nécessaires pour répondre aux demandes des clients. Bon nombre de ces évolutions incluent la gestion des stocks, la formation des employés et la transition de la prise en compte du client à une approche axée sur le client.
La stratégie d’amélioration du service client omnicanal peut inclure les tactiques suivantes :
Les entreprises B2B et B2C de nombreux secteurs utilisent le service client omnicanal. Si vous avez récemment acheté un article avec la méthode achat en ligne, retrait en magasin (« Buy Online, Pick Up In-Store » ou BOPIS), vous avez participé aux opérations omnicanaux de cette organisation. Des enseignes bien connues comme Target, Amazon ou Home Depot utilisent de puissants systèmes omnicanaux qui incluent des applications sur votre smartphone.
Parmi les autres secteurs qui utilisent des stratégies omnicanaux, on trouve :
Le multicanal est un système de service et d’expérience client qui se compose de plusieurs canaux de communication. Deux facteurs principaux différencient le multicanal de l’omnicanal :
Le multicanal n’est pas intrinsèquement mauvais, car il utilise différents canaux pour que les entreprises se connectent aux clients tout au long de leur parcours d’achat. Toutefois, les recherches menées montrent que les clients continueront d’exiger une expérience utilisateur cohérente (que les opérations omnicanaux peuvent offrir).
Les opérations omnicanales peuvent poser des problèmes lorsqu'elles sont utilisées par des détaillants proposant des produits très complexes, ce qui complique tous les aspects, de la vente au service client. Les produits complexes nécessitent généralement l'intervention de représentants bien formés et bien informés pour aider les clients. Cependant, l'utilisation de médias riches tels que la vidéo, l'animation 3D et la réalité augmentée permet aux entreprises de permettre aux clients un processus en libre-service et d'accroître leur engagement1.
Les méthodes classiques de vente au détail et de service client constituent également un défi lorsqu'il s'agit de passer aux processus numériques des opérations omnicanales. La transition du monde B2B vers les systèmes numériques crée intrinsèquement la transparence des prix, et les clients peuvent consulter les meilleurs prix et les meilleures offres en ligne lorsqu'ils font leurs achats en magasin. Si les entreprises ne gèrent pas les informations de manière cohérente, elles risquent de perdre des clients.
Il existe également des défis organisationnels liés à la gestion des stocks et à la formation des employés, qui ont également un impact sur le service client. Les entreprises qui tentent d'offrir des services omnicanaux mais qui conservent leurs stocks en magasin et en ligne se heurteront à des problèmes d'approvisionnement. Ils devraient plutôt adopter une approche à l’échelle de l’entreprise en matière de gestion des stocks et des commandes.
En outre, les entreprises ont du mal à former leurs employés en contact avec les clients à la mise en œuvre de stratégies omnicanales. Si le service client omnicanal est bénéfique, certaines entreprises perdent de vue la valeur des employés centrés sur le client dans le parcours de ce dernier. Comme l’omnicanal permet d’accroître le libre-service pour les clients, les représentants commerciaux et les employés ont la possibilité d’offrir une meilleure expérience aux clients ou aux achats qui nécessitent une plus grande attention. La formation de ces employés est un aspect important du service client omnicanal qui est souvent négligé.
Offrez une assistance client cohérente et intelligente sur tous les canaux et points de contact grâce à l’IA conversationnelle.
Gagnez en efficacité et dynamisez vos agents grâce à l'IA générative.
IBM watsonx Assistant aide les entreprises à offrir de meilleures expériences client grâce à un chatbot IA qui comprend le langage de l’entreprise, se connecte aux systèmes d’assistance client existants et se déploie n’importe où grâce à la sécurité et à l’évolutivité de l’entreprise. watsonx Assistant automatise les tâches répétitives et utilise le machine learning pour résoudre les problèmes de support client rapidement et efficacement.