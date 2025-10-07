Qu'est-ce que l'intégration B2B ?

L'intégration Business-to-business (B2B) est l'automatisation des processus d'affaire et de la communication entre deux ou plusieurs organisations. Elle leur permet de travailler et de commercer plus efficacement avec leurs clients, fournisseurs et partenaires commerciaux en automatisant les processus commerciaux clés. Le logiciel d'intégration B2B fournit l'architecture nécessaire pour digitaliser l'information et l'acheminer rapidement par l'intermédiaire de l'écosystème commercial d'une entreprise.
Qu'est-ce qu'une plateforme d'intégration B2B ?
Une plateforme d'intégration B2B permet aux entreprises d'intégrer tous leurs processus B2B et EDI (échange de données informatisé) complexes dans leurs communautés de partenaires dans une passerelle unique. La plateforme collecte les données à partir des applications source, convertit les données dans des formats normalisés, puis envoie les documents au partenaire commercial à l'aide du protocole de transport approprié. Des logiciels d'intégration B2B sont disponibles pour l'utilisation sur site, ou des services d'intégration sont accessibles via les services cloud hébergés.
Avec la numérisation, les attentes des partenaires et des clients ne cessent de croître. Les organisations constatent que le traitement manuel de l'information, lent, inefficace et sujet aux erreurs, n'est pas viable dans un monde connecté numériquement. Et chaque entreprise possède son propre ensemble de systèmes et d'applications pour échanger des fichiers et des messages avec ses partenaires. Les technologies hétérogènes compliquent la communication.
Pour atteindre des objectifs tels que l'augmentation du chiffre d'affaires, l'accélération de la mise sur le marché et l'amélioration de l'efficacité, les entreprises ont besoin d'un réseau commercial performant, ce qui nécessite une solution d'intégration B2B moderne.1 Avec les outils B2B appropriés, les entreprises peuvent se connecter numériquement et communiquer rapidement et de manière fiable. Ainsi, elles peuvent réduire le délai de commercialisation des nouveaux produits et services et atteindre la vivacité et l'agilité dont elles ont besoin pour faire face à la concurrence.
Ne dites jamais non à une demande d'intégration. rise en charge de protocoles de communication Internet très sécurisés, notamment AS2, SFTP, MQ, HTTP, Connect:Direct et autres.
Inclut des adaptateurs permettant de se connecter à des systèmes back-end, notamment des bases de données, SAP, ainsi que le stockage d'objets cloud avec AWS S3 Client Adapter.
Puissante transformation universelle. Convertit des documents d'un format à un autre.
Met en œuvre la visualisation des zones de données et affiche les relations entre les documents..
Fournit des fonctions de gestion des événements, de production de rapports et d'audit dans des tableaux de bord centralisés qui peuvent permettre d'étendre aux administrateurs système et aux partenaires l'activité en temps réel et les informations sur le statut.
Chiffrez les données au repos ou en transit. Gestion robuste des certificats, y compris la prise en charge des chiffrements et algorithmes modernes.
Applique des règles métier, avec une modélisation graphique des processus d'affaire, aux informations envoyées, afin d'identifier les erreurs.
Permet d'envoyer les fichiers volumineux plus rapidement. Les fonctionnalités incluent le transfert de fichiers et de messages de toutes tailles.
Li & Fung devait s'assurer que sa solution de gestion de la chaîne d'approvisionnement était capable de gérer les pics exponentiels de transactions lors de l'événement commercial de la Journée des célibataires en Chine. La société a travaillé avec IBM Services pour tester et ajuster sa solution IBM Sterling B2B Integrator, ce qui lui a permis de traiter des pics de volumes allant jusqu'à un million de transactions par heure.
Grâce à cette plateforme hautement flexible, intégrez des processus B2B et EDI complexes dans vos communautés partenaires via une passerelle unique.
Permet d'automatiser la transformation et la validation complexes des données entre une série de formats et de normes différents.
Répondez aux demandes d'opérations à haute disponibilité et de redondance avec une solution de stockage de données robuste et fiable.
Consolidez tous les transferts de fichiers basés sur Internet sur une passerelle périphérique unique, évolutive, ultra-sécurisée et toujours opérationnelle.
Réduire le temps et les ressources nécessaires à l'intégration des nouveaux partenaires tout en gérant et en maintenant les partenaires existants.
Simplifiez la collaboration dans votre chaîne d'approvisionnement en digitalisant et en automatisant les transactions B2B.