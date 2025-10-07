Qu'est-ce que l'intégration B2B ?

L'intégration Business-to-business (B2B) est l'automatisation des processus d'affaire et de la communication entre deux ou plusieurs organisations. Elle leur permet de travailler et de commercer plus efficacement avec leurs clients, fournisseurs et partenaires commerciaux en automatisant les processus commerciaux clés. Le logiciel d'intégration B2B fournit l'architecture nécessaire pour digitaliser l'information et l'acheminer rapidement par l'intermédiaire de l'écosystème commercial d'une entreprise.

Qu'est-ce qu'une plateforme d'intégration B2B ?

Une plateforme d'intégration B2B permet aux entreprises d'intégrer tous leurs processus B2B et EDI (échange de données informatisé) complexes dans leurs communautés de partenaires dans une passerelle unique. La plateforme collecte les données à partir des applications source, convertit les données dans des formats normalisés, puis envoie les documents au partenaire commercial à l'aide du protocole de transport approprié. Des logiciels d'intégration B2B sont disponibles pour l'utilisation sur site, ou des services d'intégration sont accessibles via les services cloud hébergés.