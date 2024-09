IBM Sterling B2B Integration SaaS fait partie du portefeuille de solutions IBM Sterling Data Exchange. Il s’agit d’une plateforme basée sur le cloud qui permet aux entreprises de prendre contact et d’échanger efficacement des données avec leurs clients, fournisseurs, distributeurs et autres partenaires commerciaux à l’aide de formats EDI ou d’API. Elle offre une visibilité en temps réel sur les documents métier critiques tels que les bons de commande, les factures et les avis d’expédition. Le traitement automatisé des documents et les outils d’analyse et de production de rapports aident les entreprises à prendre des décisions fondées sur les données.



La plateforme offre une gamme d’options d’intégration pour aider les entreprises à se connecter à leurs systèmes et applications existants, ainsi qu’une gamme de fonctionnalités de sécurité et de conformité pour protéger les données et se conformer aux exigences sectorielles tout en respectant les accords de niveau de service (SLA) les plus exigeants.

Pourquoi choisir IBM Sterling B2B Integration SaaS1

335 % de ROI moyen sur trois ans

41 % plus rapide pour intégrer de nouveaux partenaires

51 % de gain d’efficacité dans la gestion des transactions B2B

Découvrez le produit en action :