Établissez une connexion rapide et transparente avec tous vos partenaires commerciaux, qu’ils utilisent des systèmes nouveaux, anciens ou complexes, sans aucun délai d’intégration. Transférez en toute sécurité et fiabilité des documents commerciaux tels que des bons de commande, des factures et des avis d’expédition. Optez pour des options de déploiement flexibles, sur site ou dans le cloud afin de faire des économies de temps sur le matériel et l’infrastructure et donner ainsi un avantage concurrentiel à votre entreprise.