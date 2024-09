Connectivité, évolutivité et analyses Automatisez et rationalisez les processus de votre chaîne d’approvisionnement et la collaboration avec vos partenaires sur une unique plateforme cloud. Prenez en charge des volumes très importants avec une haute disponibilité et des analyses de données optimisées par l’IA pour aider à détecter les anomalies.

Gestion des transactions Comptez sur un portail Web convivial qui automatise les transactions B2B manuelles, telles que les bons de commande, et vous aide à gagner du temps et de l’argent en réduisant les erreurs et les coûts et en améliorant la satisfaction client avec les fournisseurs, les distributeurs, les clients et les autres partenaires commerciaux non-EDI.

eInvoicing Simplifiez et automatisez les processus de commerce, de traitement et de facturation électroniques afin de respecter les réglementations fiscales de plusieurs pays par le biais d’un réseau métier unique. Encouragez la conformité des acheteurs et des fournisseurs à l’aide d’une unique solution.

Intégration B2B Fusionnez tous vos processus B2B et EDI complexes de communautés de partenaires au sein d’une seule et même passerelle. Les transactions EDI prennent en charge l’intégration des données pour vous aider à mieux sécuriser le réseau et les données, à consolider les coûts, à fournir un support certifié de conteneur et à assurer une haute disponibilité pour les opérations.

Global Mailbox Répondez au besoin d’opérations à haute disponibilité et de redondance avec un système EDI qui inclut un stockage de données robuste et fiable sur des sites géographiquement distribués. Ajoutez une résilience des communications actives-actives et une reprise après incident en temps quasi réel.