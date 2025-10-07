Qu'est-ce que le développement d'applications iOS ?

Le développement d'applications iOS est le processus de création d'applications mobiles pour le matériel Apple, notamment l'iPhone, l'iPad et l'iPod Touch. Le logiciel est écrit dans le langage de programmation Swift ou Objective-C, puis déployé sur l'App Store pour que les utilisateurs puissent le télécharger.
Si vous êtes développeur d’applications mobiles, vous avez peut-être des réserves quant au développement iOS. Par exemple, chaque développeur a besoin d'un ordinateur Mac, et les Mac sont plus onéreux que les ordinateurs qui tournent sous Windows. En outre, une fois votre application terminée, elle est soumise à un processus rigoureux d'évaluation de la qualité avant d'être distribuée sur l'App Store.
Néanmoins, si les employés, les clients ou les partenaires de votre organisation font partie des centaines de millions d'utilisateurs d'iPhone et d'iPad d'Apple dans le monde, vous avez des raisons évidentes de vous lancer dans le développement d'applications iOS. Et malgré des barrières à l’entrée potentiellement élevées, le développement d’une application iOS peut être aussi facile (parfois plus facile) que le développement pour Android. Avec une bonne planification et les ressources adéquates, vous pouvez rejoindre les rangs des développeurs d'applications iOS.
La modernisation stratégique des applications est une des clés d’une transformation réussie, qui peut permettre d’augmenter le chiffre d’affaires annuel et de réduire les coûts de maintenance et d’exploitation.
Avant de pouvoir écrire une seule ligne de code dans le cadre du processus de développement d’une application iOS, vous avez besoin des éléments suivants :
Ces trois conditions sont interdépendantes : seuls les membres actifs de l'Apple Developer Program peuvent publier une application sur l'Apple App Store. Seules les applications signées et publiées par Xcode peuvent être soumises à l'App Store. Xcode fonctionne uniquement sur macOS, et macOS fonctionne uniquement sur les ordinateurs Apple.
La bonne nouvelle, c'est que Xcode offre bien plus que la possibilité de signer et de publier votre application terminée. L'IDE contient un concepteur d'interface utilisateur, un éditeur de code, un moteur de test, un catalogue d'actifs et bien plus encore ; pratiquement tout ce dont vous avez besoin pour le développement d'applications iOS.
Il existe actuellement deux langages de programmation pour le développement d'applications iOS.
L’un des principaux avantages du développement d’applications iOS est la vaste collection de ressources pour développeurs dont vous disposez. Grâce à la normalisation, aux fonctions et à la cohérence du développement d'applications iOS, Apple est en mesure de publier des API et des bibliothèques natives sous forme de kits stables, riches en fonctionnalités et faciles à utiliser. Vous pouvez utiliser ces SDK iOS pour intégrer de façon fluide votre application dans l’infrastructure existante d’Apple.
Par exemple, si vous travaillez sur un contrôleur d'application pour un four grille-pain intelligent, vous pouvez utiliser HomeKit pour normaliser la communication entre le grille-pain et le téléphone. Les utilisateurs peuvent coordonner la communication entre leur four grille-pain intelligent et leur cafetière intelligente. Il existe des kits pour le développement de jeux vidéo (comme SpriteKit, GameplayKit et ReplayKit), des applications de santé, des cartes, des appareils photo et Siri, l’assistant virtuel d’Apple.
Ces kits complets vous permettent de profiter des fonctionnalités intégrées à iOS et d’intégrer facilement des applications tierces, en créant des applications qui se connectent aux réseaux sociaux, utilisent l'appareil photo ou l'application de calendrier native, ou encore enregistrent automatiquement des vidéos de relecture d'un moment de jeu particulièrement palpitant.
Les iPhones sont des appareils puissants. Mais pour gérer les tâches gourmandes en ressources, envisagez de décharger le gros du travail sur le cloud. En connectant votre application aux services cloud via des API, vous pouvez utiliser le cloud pour le stockage, la gestion des bases de données et même la mise en cache des applications. Vous pouvez également enrichir votre application avec des services innovants de nouvelle génération.
IBM Cloud rend en charge les cadres des exigences Swift côté serveur, y compris Kitura, pour la création d'applications iOS back-end et d'applications web. Vous pouvez lancer des API REST à partir de l'application iOS. En utilisant Kitura, vous pouvez intégrer une gamme de services IBM Cloud, des notifications push et des bases de données aux Mobile Analytics et au machine learning.
Même les meilleurs développeurs n’écrivent pas parfaitement du premier coup, du moins pas la première fois. Une fois que vous avez terminé le développement de votre application iOS, vous devez la tester. Heureusement, vous n'aurez pas besoin de tester des appareils mobiles provenant de plusieurs fabricants, comme c'est le cas lorsque vous développez pour Android. iOS est le système d'exploitation mobile propriétaire d'Apple, qui fonctionne uniquement sur les iPhones d'Apple. Même s'il vaut mieux tester votre application iOS sur plusieurs générations d'iPhones (avec plusieurs systèmes d'exploitation), il y a tout de même beaucoup moins d'appareils à tester qu'avec Android.
Votre première ligne de test se trouve dans Xcode lui-même. En plus des tests unitaires standard auxquels vous êtes habitués, Xcode propose des tests d'interface utilisateur automatisés. Vous pouvez écrire des tests qui naviguent dans votre interface utilisateur, en interagissant avec votre application comme le ferait un utilisateur, afin de localiser les éventuels problèmes. Le test de l'interface utilisateur n'utilise pas d'API pour interagir avec votre code, il simule l'interaction d'un utilisateur réel avec votre application. Tant que vous écrivez des tests qui couvrent tous les aspects de votre application, vous pouvez automatiquement obtenir des tests d'interface utilisateur qui sont souvent plus complets que ce qu'un humain peut accomplir.
Cependant, à moins que vos tests ne tiennent compte de toutes les interactions possibles d'un utilisateur avec votre application, il faudra toujours faire tester votre logiciel par des humains. Vous pouvez charger des applications sur des appareils iOS sans les soumettre à l'App Store, mais Apple permet à vos amis, à votre famille ou à votre base d'utilisateurs de prévisualiser votre application grâce à l'application TestFlight. TestFlight permet aux membres du programme Apple Developer de réaliser des tests internes avec un maximum de 25 membres de l'équipe sur un maximum de 30 appareils chacun. Vous pouvez donner à votre équipe de développement d'applications iOS l'occasion de tester votre application en petit groupe et de se préparer à l'examen bêta d'Apple afin de pouvoir diffuser votre nouvelle application iOS à des testeurs externes.
Une fois qu'Apple a approuvé votre application conformément à ses directives d'examen de l'App Store, vous pouvez inviter jusqu'à 10 000 utilisateurs à télécharger une version de test. Ces utilisateurs téléchargent l'application TestFlight et utilisent un lien unique pour accéder à votre application. Vous pouvez diviser vos testeurs externes en groupes personnalisés et envoyer des versions spécifiques à chaque groupe, ce qui vous permet d'effectuer des tests A/B et de comparer les réactions aux fonctionnalités. En retour, vous obtenez automatiquement des données sur l'utilisation et les utilisateurs peuvent facilement faire part de leurs commentaires sur les problèmes qu'ils rencontrent.
Une fois le développement et les tests de l'application iOS terminés, vous devez soumettre votre application à l'App Store. Vous pouvez soumettre et signer votre application directement via Xcode. Soyez patient : Le processus d'examen des applications peut être long, nécessitant souvent plusieurs itérations de rejet-révision-soumission-rejet jusqu'à ce que vous obteniez votre approbation finale.
Une fois toutes les approbations obtenues, vous pouvez créer votre page App Store à l'aide d'un programme appelé App Store Connect et pousser votre application sur l'App Store. Si vous envisagez de vendre votre application, n'oubliez pas qu'Apple prélève une part de 30 % sur vos ventes, en plus de la cotisation annuelle de 99 USD demandée pour participer au programme des développeurs.
