Qu'est-ce que le développement d'applications iOS ?

Même les meilleurs développeurs n’écrivent pas parfaitement du premier coup, du moins pas la première fois. Une fois que vous avez terminé le développement de votre application iOS, vous devez la tester. Heureusement, vous n'aurez pas besoin de tester des appareils mobiles provenant de plusieurs fabricants, comme c'est le cas lorsque vous développez pour Android. iOS est le système d'exploitation mobile propriétaire d'Apple, qui fonctionne uniquement sur les iPhones d'Apple. Même s'il vaut mieux tester votre application iOS sur plusieurs générations d'iPhones (avec plusieurs systèmes d'exploitation), il y a tout de même beaucoup moins d'appareils à tester qu'avec Android.

Votre première ligne de test se trouve dans Xcode lui-même. En plus des tests unitaires standard auxquels vous êtes habitués, Xcode propose des tests d'interface utilisateur automatisés. Vous pouvez écrire des tests qui naviguent dans votre interface utilisateur, en interagissant avec votre application comme le ferait un utilisateur, afin de localiser les éventuels problèmes. Le test de l'interface utilisateur n'utilise pas d'API pour interagir avec votre code, il simule l'interaction d'un utilisateur réel avec votre application. Tant que vous écrivez des tests qui couvrent tous les aspects de votre application, vous pouvez automatiquement obtenir des tests d'interface utilisateur qui sont souvent plus complets que ce qu'un humain peut accomplir.

Cependant, à moins que vos tests ne tiennent compte de toutes les interactions possibles d'un utilisateur avec votre application, il faudra toujours faire tester votre logiciel par des humains. Vous pouvez charger des applications sur des appareils iOS sans les soumettre à l'App Store, mais Apple permet à vos amis, à votre famille ou à votre base d'utilisateurs de prévisualiser votre application grâce à l'application TestFlight. TestFlight permet aux membres du programme Apple Developer de réaliser des tests internes avec un maximum de 25 membres de l'équipe sur un maximum de 30 appareils chacun. Vous pouvez donner à votre équipe de développement d'applications iOS l'occasion de tester votre application en petit groupe et de se préparer à l'examen bêta d'Apple afin de pouvoir diffuser votre nouvelle application iOS à des testeurs externes.

Une fois qu'Apple a approuvé votre application conformément à ses directives d'examen de l'App Store, vous pouvez inviter jusqu'à 10 000 utilisateurs à télécharger une version de test. Ces utilisateurs téléchargent l'application TestFlight et utilisent un lien unique pour accéder à votre application. Vous pouvez diviser vos testeurs externes en groupes personnalisés et envoyer des versions spécifiques à chaque groupe, ce qui vous permet d'effectuer des tests A/B et de comparer les réactions aux fonctionnalités. En retour, vous obtenez automatiquement des données sur l'utilisation et les utilisateurs peuvent facilement faire part de leurs commentaires sur les problèmes qu'ils rencontrent.