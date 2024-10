Un environnement de cloud hybride combine un cloud public, un cloud privé et une infrastructure sur site pour créer une infrastructure informatique unique qui permet aux entreprises d’exploiter l’ensemble des environnements informatiques en fonction de leurs besoins. Avec un cloud hybride, vous avez le meilleur des deux mondes.

Les objectifs technologiques ou métier imposent le déplacement d’applications et de workloads à travers des environnements cloud, et les organisations privilégient le modèle de cloud hybride pour l’agilité qu’il offre dans ce domaine. Par exemple, les ressources du cloud public peuvent augmenter, rapidement, automatiquement et de manière rentable en réponse aux pics de trafic, cela sans affecter les workloads du cloud privé. Cette méthode de configuration, connue sous le nom de « cloud bursting », aide les organisations à gérer les hausses soudaines de la demande en calcul, qui peuvent se produire dans des situations comme le Black Friday pour les ventes en ligne.

Dans un passé récent, l’approche de cloud hybride se concentrait principalement sur la migration des workloads des centres de données sur site vers une infrastructure de cloud privé, puis sur la connexion de cette infrastructure à un cloud public. Aujourd’hui, l’architecture de cloud hybride se concentre davantage sur la prise en charge de la portabilité des workloads dans tous les environnements cloud, puis sur l’automatisation du déploiement cloud de ces workloads vers le meilleur environnement cloud pour un objectif métier donné.

Une autre fonction essentielle du cloud hybride est de prendre en charge les microservices (ou l’architecture de microservices), une approche architecturale cloud native dans laquelle une application unique se compose de nombreux composants ou services plus petits, faiblement couplés et pouvant être déployés de manière indépendante. Les applications cloud natives sont déployées dans des conteneurs. Les outils d’orchestration comme Kubernetes ou Docker Swarm planifient ensuite le déploiement, la gestion et la mise à l’échelle automatisés de ces applications dans tous les environnements de cloud computing. Les microservices sont devenus essentiels pour les méthodologies DevOps . Les microservices permettent aux équipes de développer des applications une seule fois et sur tous les types de clouds. Uber, par exemple, a besoin d’une architecture de microservices pour créer et déployer rapidement ses services de réservation et de livraison de nourriture.

L’architecture de cloud hybride offre également une flexibilité dans les ressources, notamment en permettant de gérer des données collectées à partir de plusieurs environnements edge et Internet des objets (IdO), avec des ressources flexibles de calcul, de réseau et de stockage cloud. Dans une usine de fabrication, par exemple, un cloud hybride permet de fournir une solution de bout en bout pour collecter des informations, analyser les données et fournir des solutions de maintenance prédictive avec une faible latence et sans temps d’arrêt.

Avantages du cloud hybride