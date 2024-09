La mise en œuvre de STU (le compagnon d’apprentissage alimenté par l’IA générative) a donné des résultats transformateurs pour les apprenants et pour GK Cloud Solution elle-même.

Avantages pour les apprenants :

Engagement accru des apprenants : les données des enquêtes menées après la mise en œuvre révèlent une augmentation significative de l’engagement des apprenants. Les recommandations personnalisées et les explications claires de STU ont entraîné une augmentation de 20 % du taux d’achèvement des cours . Les apprenants déclarent se sentir plus soutenus et motivés tout au long de leur parcours d’apprentissage.

les données des enquêtes menées après la mise en œuvre révèlent une augmentation significative de l’engagement des apprenants. Les recommandations personnalisées et les explications claires de STU ont entraîné une . Les apprenants déclarent se sentir plus soutenus et motivés tout au long de leur parcours d’apprentissage. Amélioration de la rétention des connaissances : la capacité de STU à répondre aux doutes des apprenants en temps réel a permis une amélioration de 15 % de la rétention des connaissances , mesurée par les évaluations post-formation. Les apprenants retiennent manifestement plus d’informations grâce à l’accompagnement ciblé de STU.

la capacité de STU à répondre aux doutes des apprenants en temps réel a permis une , mesurée par les évaluations post-formation. Les apprenants retiennent manifestement plus d’informations grâce à l’accompagnement ciblé de STU. Efficacité de l’apprentissage améliorée : grâce aux conseils de STU, les apprenants peuvent suivre les parcours d’apprentissage les plus pertinents, minimisant ainsi le temps perdu sur du matériel non pertinent. Cela a permis de réduire de 10 % en moyenne le temps consacré aux programmes de formation .

grâce aux conseils de STU, les apprenants peuvent suivre les parcours d’apprentissage les plus pertinents, minimisant ainsi le temps perdu sur du matériel non pertinent. Cela a permis de . Résolution des problèmes : l’assistant d’IA a notamment amélioré l’efficacité de la résolution des problèmes, comme en témoigne la diminution de 25 % des requêtes techniques répétées de la part des clients. Cette amélioration est significative, car les clients peuvent désormais résoudre leurs problèmes techniques en moins de deux minutes, soit une réduction considérable par rapport à la moyenne précédente de 17 minutes.

La puissance d’IBM Watson :

Watson Discovery et watsonx Assistant permettent à STU d’agir comme un puissant moteur de connaissances. Les solutions permettent à STU d’accéder à de grandes quantités de supports de formation et de ressources en ligne et de les traiter, en fournissant des explications contextuelles adaptées à la question spécifique de chaque apprenant.

permettent à STU d’agir comme un puissant moteur de connaissances. Les solutions permettent à STU d’accéder à de grandes quantités de supports de formation et de ressources en ligne et de les traiter, en fournissant des adaptées à la question spécifique de chaque apprenant. Watsonx.ai permet à STU d’apprendre et de s’améliorer en continu. En analysant les données et les interactions des apprenants, les recommandations et les explications de STU deviennent progressivement plus précises et personnalisées, favorisant une expérience d’apprentissage dynamique qui s’adapte aux besoins individuels.

Impact métier pour GK Cloud Solutions :

Satisfaction accrue des clients : l’amélioration de l’engagement des apprenants et des résultats se traduit par des clients plus heureux. La société EdTech a enregistré une hausse de 12 % de la fidélisation de ses clients en raison de l’impact positif manifeste de STU sur l’efficacité de la formation en entreprise.

l’amélioration de l’engagement des apprenants et des résultats se traduit par des clients plus heureux. La société EdTech a enregistré une en raison de l’impact positif manifeste de STU sur l’efficacité de la formation en entreprise. Coûts de développement réduits : STU exploite l’IA pour personnaliser les parcours d’apprentissage sans avoir à développer au préalable de multiples variantes. Cela se traduit par des économies significatives pour la société d’EdTech par rapport aux programmes de formation traditionnels et hautement personnalisés.

STU exploite l’IA pour personnaliser les parcours d’apprentissage sans avoir à développer au préalable de multiples variantes. Cela se traduit par des pour la société d’EdTech par rapport aux programmes de formation traditionnels et hautement personnalisés. Une solution évolutive : l’approche de STU alimentée par l’IA permet à l’entreprise d’EdTech d’offrir un apprentissage personnalisé à grande échelle. Cela lui permet d’intégrer plus efficacement de nouveaux clients et de maximiser sa portée sur le marché de la formation en entreprise.

Dans l’ensemble, le succès de STU démontre le pouvoir de transformation de l’IA dans la formation des entreprises et des consommateurs. En appliquant IBM Watson Discovery, watsonx Assistant et watsonx.ai sur IBM Cloud, l’entreprise d’EdTech a non seulement amélioré l’expérience d’apprentissage de ses clients, mais a également obtenu des avantages métier significatifs. L’entreprise a pu y parvenir grâce à un workflow très agile, comprenant un pilote de pré-déploiement et une preuve de concept (POC) réalisés par les équipes IBM Client Engineering. Un déploiement pilote transparent jusqu’à la production, en collaboration avec l’équipe IBM Customer Success, a permis d’améliorer l’efficacité et d’obtenir des résultats métier positifs.

« GK Cloud a révolutionné le domaine grâce à son parcours de transformation, alimenté par une passion pour la technologie et une vision claire. Nous voyons un fort potentiel dans la présence étendue et l’influence de STU, client vedette tirant parti de watsonx, dans le domaine de l’EdTech », déclare Kiran Raghupathy, Director, Customer Success Leader, ISA, chez IBM.