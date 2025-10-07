L'architecture orientée évènements est un modèle d'intégration construit autour de la publication, de la capture, du traitement et du stockage (ou de la persistance) des évènements. Lorsqu'une application ou un service effectue une action ou subit un changement dont une autre application ou un autre service pourrait avoir besoin d'être informé, elle ou il publie un évènement (un enregistrement de cette action ou de ce changement) qu'une autre application ou un autre service peut consommer et traiter pour effectuer des actions à son tour.

L'architecture orientée évènements permet un couplage lâche entre les applications et les services connectés. Ils peuvent communiquer entre eux en publiant et en consommant des évènements sans rien savoir les uns des autres, sauf le format de l'évènement. Ce modèle offre des avantages considérables par rapport à une architecture de requête/réponse (ou modèle d'intégration), dans laquelle une application ou un service doit demander des informations spécifiques à une autre application ou un autre service spécifique qui attend la requête spécifique.

L'architecture orientée évènements maximise le potentiel des applications cloud natives et permet d'utiliser des technologies d'applications puissantes, telles que l'analytique en temps réel et l'aide à la décision.