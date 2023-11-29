Intelligence artificielle en temps réel et traitement des événements

En exploitant l’IA pour le traitement des événements en temps réel, les entreprises peuvent faire le lien entre des événements disparates afin de détecter les nouvelles tendances, menaces et opportunités, et d’y répondre. En 2023, l’IBM® Institute for Business Value (IBV) a sondé 2 500 dirigeants mondiaux et a constaté que les entreprises les plus performantes obtiennent un ROI de 13 % grâce à leurs projets d’IA, soit plus du double du ROI moyen de 5,9 %.
Alors que toutes les entreprises s’efforcent d’adopter une approche de premier ordre pour les outils d’IA, discutons des bonnes pratiques pour savoir comment votre entreprise peut tirer parti de l’IA pour améliorer ses cas d’utilisation de traitement d’événements en temps réel.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Une architecture pilotée par les événements est essentielle pour accélérer la vitesse de l’entreprise. Grâce à elle, les entreprises peuvent aider les équipes commerciales et informatiques à acquérir la capacité d’accéder, d’interpréter et d’agir sur des informations en temps réel sur des situations uniques qui se produisent dans l’ensemble de l’entreprise. Le traitement complexe des événements (CEP) permet aux équipes de transformer leurs événements métier bruts en informations pertinentes et exploitables, d’obtenir une vue persistante et à jour de leurs données critiques et de déplacer rapidement les données là où elles sont nécessaires, dans la structure où elles sont nécessaire.
L’intelligence artificielle est également essentielle pour les entreprises, car elle permet de simplifier les processus opérationnels et d’améliorer les décisions stratégiques. En effet, dans une enquête menée auprès de 6 700 cadres de haut niveau, l’IBV a constaté que plus de 85 % des utilisateurs avancés étaient en mesure de réduire leurs coûts d’exploitation grâce à l’IA. L’IA non symbolique peut être utile pour transformer des données non structurées en informations organisées et significatives. Cela permet de simplifier l’analyse des données et de faciliter la prise de décision. En outre, la capacité des algorithmes d’IA à reconnaître des modèles en apprenant à partir des données historiques uniques de votre entreprise peut permettre aux entreprises de prédire de nouvelles tendances et de repérer des anomalies plus tôt et avec une faible latence. En outre, l’IA symbolique peut être conçue pour raisonner et déduire des faits et des données structurées, ce qui la rend utile pour gérer des scénarios métier complexes. En outre, les développements des grands modèles de langage (LLM) fermés et open source améliorent la capacité de l’IA à comprendre le langage naturel clair. Nous avons vu des exemples de cela dans la dernière évolution des chatbots. Cela peut aider les entreprises à optimiser l’expérience client, en leur permettant d’extraire rapidement des informations des interactions dans le parcours de leurs clients.
En associant l’intelligence artificielle et le traitement des événements en temps réel, les entreprises peuvent améliorer leurs efforts sur les deux fronts et s’assurer que leurs investissements ont un impact sur les objectifs de l’entreprise. Le traitement des événements en temps réel peut contribuer à alimenter une IA plus rapide et plus précise et l’IA peut aider à rendre les efforts de traitement des événements de votre entreprise plus intelligents et plus réactifs pour vos clients.
En combinant le traitement des événements et l’IA, les entreprises contribuent à l’avènement d’une nouvelle ère de prise de décision hautement précise et fondée sur les données. Voici quelques façons dont le traitement des événements pourrait jouer un rôle central dans l’alimentation des capacités de l’IA.
En comblant le fossé entre le traitement des événements et l’IA, les entreprises peuvent contribuer à fournir des données en temps réel pour la formation de modèles IA, profiter du traitement des données en cours pour calculer des agrégats en direct qui aident à améliorer les prévisions et contribuer à garantir que l’IA peut être appliquée efficacement dans un contexte commercial à jour.
L’intelligence artificielle peut rendre le traitement des flux d’événements plus intelligent et plus réactif dans des environnements de données dynamiques et complexes. Voici comment l’IA peut améliorer vos initiatives axées sur les événements :
Contactez les experts IBM et demandez une démonstration personnalisée d’IBM Event Automation pour voir comment cela peut vous aider, vous et votre équipe, à mettre les événements métier à profit, à alimenter les analyses en temps réel et à activer l’automatisation intelligente.
IBM Event Automation est une solution entièrement composable, basée sur des technologies ouvertes, dotée de capacités pour :
Découvrez comment vous pouvez créer ou améliorer votre propre architecture événementielle complète et composable à l’échelle de l’entreprise.
Découvrez comment une approche de type data lakehouse ouvert peut fournir des données fiables et accélérer l’exécution des analyses et des projets d’IA.
IBM nommé leader en matière d’outils d’intégration de données, pour la 19e année consécutive, dans l’édition 2024 du rapport Magic Quadrant™ de Gartner.
Explorez le guide pour les responsables des données sur le développement d’une organisation axée sur les données et d’un avantage métier.
Découvrez pourquoi l’intelligence des données et l’intégration des données alimentées par l’IA sont essentielles pour préparer les données structurées et non structurées et accélérer les résultats de l’IA.
Simplifiez l’accès aux données et automatisez la gouvernance des données. Découvrez la puissance de l’intégration d’une stratégie de data lakehouse dans votre architecture de données, notamment l’optimisation des coûts de vos workloads et le dimensionnement de l’IA et des analyses, avec toutes vos données, partout.
Découvrez comment IBM Research est régulièrement intégré aux nouvelles fonctionnalités d’IBM Cloud Pak for Data.
Créez et gérez des pipelines intelligents de diffusion de données en continu via une interface graphique intuitive, facilitant ainsi une intégration fluide des données dans les environnements hybrides et multicloud.
watsonx.data vous permet d’adapter le dimensionnement des analyses et de l’IA à toutes vos données, où qu’elles se trouvent, grâce à un entrepôt de données ouvert, hybride et gouverné.
Avec IBM Consulting, exploitez les données de votre entreprise et développez une organisation basée sur les informations pour tirer des avantages métier.
Élaborez une stratégie de gestion des données qui élimine les silos, réduit la complexité et améliore la qualité des données pour offrir une expérience client et collaborateur exceptionnelle.