Intelligence artificielle en temps réel et traitement des événements

Une architecture pilotée par les événements est essentielle pour accélérer la vitesse de l’entreprise. Grâce à elle, les entreprises peuvent aider les équipes commerciales et informatiques à acquérir la capacité d’accéder, d’interpréter et d’agir sur des informations en temps réel sur des situations uniques qui se produisent dans l’ensemble de l’entreprise. Le traitement complexe des événements (CEP) permet aux équipes de transformer leurs événements métier bruts en informations pertinentes et exploitables, d’obtenir une vue persistante et à jour de leurs données critiques et de déplacer rapidement les données là où elles sont nécessaires, dans la structure où elles sont nécessaire.

L’intelligence artificielle est également essentielle pour les entreprises, car elle permet de simplifier les processus opérationnels et d’améliorer les décisions stratégiques. En effet, dans une enquête menée auprès de 6 700 cadres de haut niveau, l’IBV a constaté que plus de 85 % des utilisateurs avancés étaient en mesure de réduire leurs coûts d’exploitation grâce à l’IA. L’IA non symbolique peut être utile pour transformer des données non structurées en informations organisées et significatives. Cela permet de simplifier l’analyse des données et de faciliter la prise de décision. En outre, la capacité des algorithmes d’IA à reconnaître des modèles en apprenant à partir des données historiques uniques de votre entreprise peut permettre aux entreprises de prédire de nouvelles tendances et de repérer des anomalies plus tôt et avec une faible latence. En outre, l’IA symbolique peut être conçue pour raisonner et déduire des faits et des données structurées, ce qui la rend utile pour gérer des scénarios métier complexes. En outre, les développements des grands modèles de langage (LLM) fermés et open source améliorent la capacité de l’IA à comprendre le langage naturel clair. Nous avons vu des exemples de cela dans la dernière évolution des chatbots. Cela peut aider les entreprises à optimiser l’expérience client, en leur permettant d’extraire rapidement des informations des interactions dans le parcours de leurs clients.

En associant l’intelligence artificielle et le traitement des événements en temps réel, les entreprises peuvent améliorer leurs efforts sur les deux fronts et s’assurer que leurs investissements ont un impact sur les objectifs de l’entreprise. Le traitement des événements en temps réel peut contribuer à alimenter une IA plus rapide et plus précise et l’IA peut aider à rendre les efforts de traitement des événements de votre entreprise plus intelligents et plus réactifs pour vos clients.