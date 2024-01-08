Dans les entreprises modernes, où les opérations laissent une empreinte numérique considérable, les événements permettent de mieux s’adapter et d’être en mesure de reconnaître et de réagir aux opportunités ou aux menaces dès qu’elles se présentent. Les entreprises peuvent ainsi optimiser leur chaîne d’approvisionnement, créer des expériences personnalisées et agréables pour leurs clients, identifier de manière proactive les problèmes de qualité ou encore prévenir la perte de clients.
En conséquence, les organisations qui adoptent une approche plus événementielle peuvent mieux se différencier de leurs concurrents et, en fin de compte, améliorer leurs performances financières.
Les entreprises passent souvent par plusieurs étapes successives lorsqu’elles mettent en place une EDA.
Au départ, le potentiel est démontré au travers de projets tactiques menés par certaines équipes. Elles utilisent souvent Apache Kafka comme technologie ouverte et norme de facto pour accéder aux événements provenant de divers systèmes et applications centraux. Cette approche leur permet ensuite de créer de nouvelles applications réactives.
La conscience accrue au sein des services informatiques conduit à une transition vers des méthodes standardisées pour créer un réseau principal d’événements qui répond aux projets orientés événements à la fois existants et nouveaux de plusieurs équipes. Il en résulte une efficacité opérationnelle et la possibilité de créer une solution suffisamment résiliente et évolutive pour soutenir les opérations critiques.
L’augmentation de l’adoption entraîne un besoin de meilleure gestion de la socialisation et de l’exposition des événements. Les équipes souhaitent bénéficier d’une plus grande visibilité et d’un meilleur accès aux événements afin de pouvoir réutiliser et innover à partir du travail des autres. L’importance des événements est renforcée au même titre que l’interface de programmation d’application (API), avec des fonctionnalités permettant de décrire, de promouvoir et de découvrir les événements. Un accès en libre-service est fourni afin d’éviter les goulots d’étranglement liés à l’approbation, parallèlement à des fonctionnalités permettant de conserver un contrôle approprié sur l’utilisation.
Un plus large éventail d’utilisateurs peut accéder aux flux d’événements et les traiter afin de comprendre leur pertinence dans un contexte métier. Ils peuvent combiner des sujets d’événements afin d’identifier des schémas ou des agrégats, d’analyser les tendances et de détecter les anomalies. Les déclencheurs d’événements sont utilisés pour automatiser les workflows ou les décisions, ce qui permet aux entreprises de générer des notifications afin que les mesures appropriées puissent être prises dès que certaines situations sont détectées.
IBM a créé un ensemble de capacités modulables pour vous accompagner où que vous en soyez dans l’adoption de l’approche orientée événements. Basée sur les meilleures technologies open source, chacune de ces capacités met l’accent sur l’évolutivité et est conçue pour offrir flexibilité et compatibilité avec un écosystème complet pour la connectivité, l’analyse, le traitement et bien plus encore. Que vous partiez de zéro ou que vous cherchiez à passer à l’étape suivante, IBM peut vous aider à étendre et à ajouter de la valeur à ce que vous possédez déjà.
Au cœur des entreprises orientées événements se trouve un réseau principal qui rend les événements métier disponibles là où ils sont nécessaires. IBM fournit la capacité Event Streams basée sur Apache Kafka qui permet de gérer les événements dans l’ensemble de l’entreprise. Lorsque l’infrastructure basée sur Kafka est déjà déployée, Event Streams peut interagir de manière transparente avec les événements dans le cadre d’un environnement de courtage hybride.
Il est alors possible de déployer une infrastructure sous forme de code en utilisant des opérateurs dans le cadre de plateformes d’orchestration de conteneurs basées sur Kubernetes afin de mettre en place et d’exploiter les nombreux composants d’un déploiement Apache Kafka de manière cohérente et reproductible. Les clusters Kafka peuvent être automatiquement dimensionnés en fonction de la demande, avec un chiffrement et un contrôle d’accès complets. Les configurations Kafka flexibles et personnalisables peuvent être automatisées à l’aide d’une interface utilisateur simple.
La solution comprend un registre de schémas intégré pour valider les données d’événements provenant des applications comme attendu, ce qui améliore la qualité des données et réduit les erreurs. Les schémas d’événements contribuent à réduire la complexité de l’intégration en établissant des formats convenus entre les équipes collaboratrices, et Event Streams permet de faire évoluer et d’adapter les schémas à mesure que l’adoption de l’approche orientée événements s’accélère.
Event Streams établit un réseau principal d’événements résilient et hautement disponible en prenant en charge la réplication des données d’événements entre les clusters de plusieurs zones, de sorte que l’infrastructure puisse tolérer la défaillance d’une zone sans perte de disponibilité du service. Pour la reprise après sinistre, la fonctionnalité de réplication géographique permet de créer des copies des données d’événements à envoyer à un cluster de sauvegarde, une opération configurable en quelques clics grâce à l’interface utilisateur.
La qualité d’un réseau principal d’événements dépend des données d’événements auxquelles il peut accéder. Event Streams prend en charge un large éventail de connecteurs vers les principaux systèmes, applications et plateformes où les données d’événements sont générées ou consommées. Le catalogue de connecteurs contient une liste exhaustive des principaux connecteurs pris en charge par IBM et la communauté.
Toutes ces fonctionnalités sont regroupées dans une interface de gestion complète, qui permet une surveillance et un fonctionnement fluides de l’environnement Kafka et des applications qui y sont connectées. Cela inclut l’état général du système ainsi que la possibilité d’explorer en détail les spécificités des charges utiles, des schémas, des taux de publication et de consommation de chaque événement. Cela permet en outre d’identifier et de résoudre tout problème lié aux données d’événements.
De nombreuses entreprises atteignent un stade où l’utilisation des événements connaît une expansion rapide. De nouveaux flux d’événements sont créés chaque jour par plusieurs équipes qui n’ont pas nécessairement une visibilité sur les activités des autres. Des préoccupations commencent alors à apparaître concernant la duplication, la manière d’améliorer cette visibilité et de promouvoir une plus grande efficacité et réutilisation. La réutilisation peut bien sûr poser ses propres difficultés. Comment contrôler l’accès ? Comment gérer les workloads pour éviter de saturer les systèmes backend ? Comment éviter les changements radicaux qui ont un impact sur de nombreuses équipes ?
Pour répondre à ces préoccupations, de nombreuses entreprises commencent à traiter les interfaces d’événements de manière plus formelle, en appliquant les bonnes pratiques élaborées dans le cadre de la gestion des API afin de garantir une bonne description et une bonne gestion des versions de ces interfaces d’événements, un accès découplé et isolé, ainsi qu’une utilisation sécurisée et gérée de manière appropriée.
IBM fournit la capacité Event Endpoint Management, qui permet à tout utilisateur de découvrir et d’utiliser les événements existants et gère les sources d’événements telles que les API afin de les réutiliser en toute sécurité dans l’ensemble de l’entreprise. Elle permet non seulement de gérer Event Streams d’IBM, mais aussi, conformément à l’approche ouverte déjà expliquée, de le faire pour tous les réseaux principaux et les applications orientés événements basés sur Kafka que vous avez déjà mis en place.
Cette capacité vous permet de décrire vos interfaces d’événements dans un cadre cohérent basé sur la norme ouverte AsyncAPI. Cela signifie qu’elles peuvent être comprises par les utilisateurs, qu’elles sont compatibles avec les outils de génération de code et qu’elles sont cohérentes avec les définitions d’API. Event Endpoint Management produit des documents AsyncAPI valides basés sur des schémas d’événements ou des exemples de messages.
La solution fournit un catalogue permettant de publier des interfaces d’événements que d’autres peuvent découvrir. Cela inclut la gestion du cycle de vie, la gestion des versions et la définition de contrôles basés sur des politiques. Par exemple, pour exiger que les utilisateurs fournissent des identifiants valides, elle s’intègre à des solutions de gestion des identités et des accès et dispose d’un accès basé sur les rôles.
Un utilisateur du catalogue peut alors découvrir les événements disponibles, identifier ceux qui le concernent et s’inscrire facilement pour bénéficier d’un accès en libre-service. L’analyse de l’utilisation permet aux propriétaires d’événements de surveiller les abonnés et de révoquer leur accès si nécessaire. Cela réduit considérablement la charge de travail des administrateurs Kafka, car les équipes qui fournissent des sujets réutilisables peuvent les placer elles-mêmes dans le catalogue, et les consommateurs peuvent gérer eux-mêmes leur accès.
Event Endpoint Management fournit une passerelle d’événements afin de garantir que les consommateurs sont dissociés des producteurs et des courtiers d’événements, qu’ils sont isolés les uns des autres et que toute modification du format des données est gérée. La solution applique également les contrôles basés sur des politiques, en les appliquant directement au protocole Kafka lui-même. Cela signifie qu’elle est capable de gérer toute implémentation conforme à Kafka qui fait partie de l’écosystème.
Au fur et à mesure que les événements sont réutilisés de différentes manières et que les cas d’utilisation deviennent plus sophistiqués, il est souvent nécessaire de perfectionner les événements ou de les combiner avec d’autres pour identifier les situations métier les plus intéressantes et les traiter. Les événements peuvent être plus exploitables lorsqu’ils sont complétés par des données externes ou lorsqu’ils se produisent en même temps que d’autres événements au cours d’une période donnée.
IBM fournit la capacité Event Processing, qui aide les utilisateurs à travailler avec les événements pour mieux comprendre le contexte métier. Elle comprend une interface utilisateur low-code qui permet à un large éventail d’utilisateurs de travailler avec des événements, ainsi qu’un puissant moteur de traitement des événements open source. Là encore, si vous disposez déjà d’une infrastructure basée sur Kafka, Event Processing peut fonctionner avec des événements provenant de n’importe quelle implémentation Apache Kafka de votre environnement.
L’environnement d’exécution d’Event Processing d’IBM est basé sur Apache Flink, une solution ouverte, fiable, sécurisée et évolutive qui permet d’exécuter des flux de traitement des événements.Il est entièrement pris en charge, déployé et géré à l’aide d’opérateurs Kubernetes. Cela simplifie le déploiement et la gestion, que ce soit dans le cadre d’un environnement d’exécution partagé ou d’un déploiement dans une application.
Les outils low-code permettent aux utilisateurs de connecter des sources d’événements à une séquence d’opérations qui définissent la manière dont les événements doivent être traités. Vous pouvez regrouper des événements provenant de plusieurs sources afin d’identifier des situations découlant de divers événements, filtrer les événements pour supprimer du flux ceux qui ne sont pas pertinents, agréger les événements pour compter les occurrences sur différentes périodes, effectuer des calculs à l’aide des champs contenus dans les événements afin d’obtenir de nouvelles informations, et bien plus encore. Traditionnellement, ce type de traitement des événements aurait nécessité des programmeurs hautement qualifiés. Grâce à cet outil, les utilisateurs peuvent créer des prototypes détaillés de scénarios potentiellement utiles dans un environnement sûr et non destructif.
Il a été conçu pour permettre un traitement intuitif et visuel des événements, avec un glisser-déposer des sources, des destinations et des opérations de traitement des événements qui sont ensuite reliées entre elles, avec des aides à la productivité et une validation à chaque étape. L’itération rapide des solutions s’effectue en cliquant sur « Exécuter », ce qui affiche immédiatement le résultat dans l’éditeur, puis en mettant le traitement en pause afin de le modifier avant de le relancer. Les résultats peuvent être exportés ou envoyés sous forme de flux continu vers Kafka.
Event Processing facilite la collaboration, car de nombreuses solutions peuvent être créées et déployées, ce qui permet à plusieurs membres de l’équipe d’échanger et de collaborer au sein d’un espace de travail. La logique de traitement des événements générée par l’outil peut être exportée vers des outils tels que GitHub afin d’être partagée avec d’autres membres de l’entreprise. Des tutoriels et une aide contextuelle permettent aux nouveaux membres de l’équipe de se familiariser rapidement avec le système et de commencer à apporter leur contribution.
Une fois qu’une solution a été configurée dans Event Processing, le résultat peut être envoyé à plusieurs endroits pour être observé et déclencher des actions, notamment des applications cloud natives, des plateformes d’automatisation ou des tableaux de bord métier pouvant utiliser les entrées Kafka.
IBM Event Automation, un service orienté événements entièrement modulable, permet aux entreprises de mener à bien leurs projets, où qu’elles en soient dans leur parcours. Les capacités de gestion des flux et des sources d’événements ainsi que de traitement des événements contribuent à jeter les bases d’une architecture permettant de libérer la valeur des événements.
