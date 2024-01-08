Au fur et à mesure que les événements sont réutilisés de différentes manières et que les cas d’utilisation deviennent plus sophistiqués, il est souvent nécessaire de perfectionner les événements ou de les combiner avec d’autres pour identifier les situations métier les plus intéressantes et les traiter. Les événements peuvent être plus exploitables lorsqu’ils sont complétés par des données externes ou lorsqu’ils se produisent en même temps que d’autres événements au cours d’une période donnée.

IBM fournit la capacité Event Processing, qui aide les utilisateurs à travailler avec les événements pour mieux comprendre le contexte métier. Elle comprend une interface utilisateur low-code qui permet à un large éventail d’utilisateurs de travailler avec des événements, ainsi qu’un puissant moteur de traitement des événements open source. Là encore, si vous disposez déjà d’une infrastructure basée sur Kafka, Event Processing peut fonctionner avec des événements provenant de n’importe quelle implémentation Apache Kafka de votre environnement.

L’environnement d’exécution d’Event Processing d’IBM est basé sur Apache Flink, une solution ouverte, fiable, sécurisée et évolutive qui permet d’exécuter des flux de traitement des événements.Il est entièrement pris en charge, déployé et géré à l’aide d’opérateurs Kubernetes. Cela simplifie le déploiement et la gestion, que ce soit dans le cadre d’un environnement d’exécution partagé ou d’un déploiement dans une application.

Les outils low-code permettent aux utilisateurs de connecter des sources d’événements à une séquence d’opérations qui définissent la manière dont les événements doivent être traités. Vous pouvez regrouper des événements provenant de plusieurs sources afin d’identifier des situations découlant de divers événements, filtrer les événements pour supprimer du flux ceux qui ne sont pas pertinents, agréger les événements pour compter les occurrences sur différentes périodes, effectuer des calculs à l’aide des champs contenus dans les événements afin d’obtenir de nouvelles informations, et bien plus encore. Traditionnellement, ce type de traitement des événements aurait nécessité des programmeurs hautement qualifiés. Grâce à cet outil, les utilisateurs peuvent créer des prototypes détaillés de scénarios potentiellement utiles dans un environnement sûr et non destructif.

Il a été conçu pour permettre un traitement intuitif et visuel des événements, avec un glisser-déposer des sources, des destinations et des opérations de traitement des événements qui sont ensuite reliées entre elles, avec des aides à la productivité et une validation à chaque étape. L’itération rapide des solutions s’effectue en cliquant sur « Exécuter », ce qui affiche immédiatement le résultat dans l’éditeur, puis en mettant le traitement en pause afin de le modifier avant de le relancer. Les résultats peuvent être exportés ou envoyés sous forme de flux continu vers Kafka.

Event Processing facilite la collaboration, car de nombreuses solutions peuvent être créées et déployées, ce qui permet à plusieurs membres de l’équipe d’échanger et de collaborer au sein d’un espace de travail. La logique de traitement des événements générée par l’outil peut être exportée vers des outils tels que GitHub afin d’être partagée avec d’autres membres de l’entreprise. Des tutoriels et une aide contextuelle permettent aux nouveaux membres de l’équipe de se familiariser rapidement avec le système et de commencer à apporter leur contribution.

Une fois qu’une solution a été configurée dans Event Processing, le résultat peut être envoyé à plusieurs endroits pour être observé et déclencher des actions, notamment des applications cloud natives, des plateformes d’automatisation ou des tableaux de bord métier pouvant utiliser les entrées Kafka.