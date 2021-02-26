Architecture orientée événements et transmission d’événements en continu

L’architecture orientée événements et la transmission d’événements en continu sont utiles à bien des égards pour votre entreprise et peuvent en grande partie se ressembler, mais quelles sont leurs différences et pourquoi sont-elles importantes ?
L’architecture orientée événements et la transmission d’événements en continu sont centrées sur les événements. Les événements sont des enregistrements de ce qui s’est passé, comme un clic de souris, une frappe du clavier ou le chargement d’un programme. La différence entre les plateformes réside dans la manière dont les événements sont reçus.
Il est important de noter que les plateformes de transmission d’événements en continu offrent certaines caractéristiques qu’un courtier n’offre pas : les enregistrements de la plateforme de transmission d’événements en continu sont persistants, ce qui permet aux applications de traiter les données historiques ainsi que les données en temps réel sans la menace d’une suppression par un courtier. Les plateformes de transmission d’événements en continu peuvent être utilisées pour un traitement d’événements simple et complexe, permettant aux consommateurs d’événements de traiter et d’effectuer immédiatement des actions en fonction des résultats.
Cependant, vous n’avez pas à choisir l’un ou l’autre. Les architectures orientées événements et les flux d’événements peuvent fonctionner en conjonction pour donner à votre entreprise la possibilité de réagir aux événements en temps réel et d’accélérer votre parcours vers le machine learning. Le traitement en flux fourni par les architectures orientées événements avec des capacités de transmission d’événements en continu permet à votre entreprise de répondre aux données en mouvement et, en fin de compte, de prendre des décisions rapides sur la base de toutes les données actuelles et historiques disponibles.
Votre entreprise est ainsi plus intelligente, plus rapide et plus à même de détecter et de résoudre les problèmes.
L’architecture orientée événements et les plateformes de transmission d’événements en continu permettent à votre entreprise d’observer, d’enregistrer et de réagir aux événements en temps réel, d’étendre la portée de vos données et d’offrir une meilleure expérience client. Le choix des plateformes à intégrer est une question d’évolutivité, de flexibilité et dépend du contrôle que vous souhaitez tirer de la gestion de vos événements.
IBM® Event Streams est une plateforme de transmission d’événements en continu basée sur la plateforme open source Apache Kafka qui vous aide à créer des applications intelligentes capables de réagir aux événements au moment où ils se produisent, ce qui la rend idéale pour les charges de travail critiques. Cela permet de créer des expériences client plus attrayantes grâce à l’accès à un large éventail de connecteurs aux systèmes centraux et à des API RESTful pour étendre la portée de vos actifs.
IBM Event Streams fait également partie d’ IBM Cloud Pak for Integration, une solution qui comprend des options d’intégration de messagerie, d’API, d’applications et de données, ainsi que les fonctionnalités d’IBM Event Streams basées sur les événements.
Utilisez ces offres dès aujourd’hui pour permettre à votre équipe de prendre de meilleures décisions métier.
