Architecture orientée événements et transmission d’événements en continu

L’architecture orientée événements et la transmission d’événements en continu sont centrées sur les événements. Les événements sont des enregistrements de ce qui s’est passé, comme un clic de souris, une frappe du clavier ou le chargement d’un programme. La différence entre les plateformes réside dans la manière dont les événements sont reçus.

L’architecture orientée événements publie un événement à usage unique qu’une autre application ou service peut utiliser pour effectuer une ou plusieurs actions à son tour.

publie un événement à usage unique qu’une autre application ou service peut utiliser pour effectuer une ou plusieurs actions à son tour. Les services de transmission d’événements en continu tels qu’Apache Kafka et Confluent publient des flux des événements vers un courtier. Les consommateurs des plateformes de transmission d’événements en continu peuvent accéder à chaque flux et consommer leurs événements préférés, et ces événements sont ensuite conservés par le courtier.

Il est important de noter que les plateformes de transmission d’événements en continu offrent certaines caractéristiques qu’un courtier n’offre pas : les enregistrements de la plateforme de transmission d’événements en continu sont persistants, ce qui permet aux applications de traiter les données historiques ainsi que les données en temps réel sans la menace d’une suppression par un courtier. Les plateformes de transmission d’événements en continu peuvent être utilisées pour un traitement d’événements simple et complexe, permettant aux consommateurs d’événements de traiter et d’effectuer immédiatement des actions en fonction des résultats.