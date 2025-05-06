Les outils traditionnels de gestion des données limitent souvent le potentiel des événements en les stockant dans des formats statiques et structurés pour un traitement différé, entraînant une perte immédiate de valeur exploitable. Pour récupérer cette valeur, les organisations doivent restaurer les données dans leur forme dynamique d’origine. Ce processus implique de capturer les événements au moment où ils se produisent, qu’il s’agisse de transactions centrales sur des mainframes, de données issues de capteurs IdO ou d’autres sources critiques, et de les transformer en renseignements exploitables.

Ce changement clé, du traitement par lots à des vues de données en temps réel, établit une base solide pour l’intégration pilotée par les événements. En facilitant le flux continu des événements depuis leur point d’origine vers les destinations où ils sont nécessaires, les organisations peuvent transformer leur infrastructure de données, passant de systèmes statiques à des cadres dynamiques pilotés par les informations.

Ces cadres permettent d’obtenir des informations en temps réel, favorisant des actions décisives et créant un avantage concurrentiel. En suivant cette première étape essentielle, les organisations se positionnent pour exploiter efficacement l’intelligence en temps réel et réagir rapidement aux opportunités émergentes.