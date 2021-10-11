Qu’est-ce qu’un middleware ?

Introduit pour la première fois à la fin des années 1960, le terme middleware a été inventé parce que la première version faisait généralement office de médiateur entre le front-end d’une application (client) et une ressource back-end (par exemple, une base de données, une application mainframe ou un périphérique matériel spécialisé) auprès de laquelle le client pouvait demander des données. En réponse à l’essor de l’informatique distribuée dans les années 1980, l’utilisation de middlewares s’est accrue pour relier les nouvelles applications aux systèmes hérités.

Mais les middlewares actuels vont bien au-delà. Le middleware du portail, par exemple, englobe le front-end de l’application ainsi que les outils de connectivité back-end. Le middleware de base de données inclut généralement son propre entrepôt de données.

Le middleware a évolué et joue un rôle essentiel dans le développement d’applications cloud natives modernes. Il utilise la technologie des conteneurs, qui permet aux équipes DevOps et autres de se connecter à des ressources réparties dans des environnements multicloud. Cela prend en charge l’intégration continue (CI) et la distribution continue (CD) (CI/CD), rationalisant ainsi le codage, les tests et le déploiement des applications pour une mise à l’échelle et une croissance rapides.

Les entreprises ont de plus en plus recours au middleware en tant qu’offre de service cloud pour la communication entre les systèmes et en tant qu’outil de gestion des données . Une étude de Technavio prévoit que le marché mondial du middleware en tant que service (MWaaS) augmentera de 45,44 milliards USD, avec un taux de croissance annuel moyen de 17,73 % entre 2023 et 2028. L’étude attribue cette croissance à l’adoption généralisée du cloud computing et à une augmentation de l’informatique sans serveur et des microservices.1