Qu'est-ce que le JRE (Java Runtime Environment) ?

Java Runtime Environment, ou JRE, est une couche logicielle qui s'exécute sur le logiciel du système d'exploitation d'un ordinateur et fournit les bibliothèques de classes et les autres ressources dont un programme Java a besoin pour fonctionner.
JRE est l'un des trois composants interdépendants qui permettent de développer et d'exécuter des programmes Java. Les deux autres composants sont les suivants :
Le JRE combine le code Java créé à l'aide du JDK avec les bibliothèques requises pour l'exécuter sur une machine virtuelle Java, puis crée une instance de cette machine virtuelle Java qui exécute le programme résultant. Des machines JVM sont disponibles pour plusieurs systèmes d'exploitation. Les programmes créés avec l'environnement JRE sont exécutés sur tous ces systèmes. Ainsi, Java Runtime Environment est l'environnement qui permet à un programme Java de s'exécuter dans n'importe quel système d'exploitation sans modification.
Vous pouvez télécharger le JDK et un JRE compatible sur le site d'Oracle (lien externe à ibm.com).
Le kit JDK et l'environnement JRE interagissent l'un avec l'autre pour créer un environnement d'exécution durable qui permet d'exécuter facilement des applications Java dans pratiquement tous les systèmes d'exploitation. L'architecture d'exécution de l'environnement JRE se compose des éléments suivants :
Java ClassLoader charge dynamiquement toutes les classes nécessaires à l'exécution d'un programme Java. Étant donné que les classes Java ne sont chargées en mémoire que lorsqu'elles sont nécessaires, l'environnement JRE utilise des ClassLoaders pour automatiser ce processus à la demande.
Le vérificateur de bytecode garantit le format et l'exactitude du code Java avant sa transmission à l'interpréteur. Si le code viole l'intégrité du système ou les droits d'accès, la classe est considérée comme endommagée et n'est pas chargée.
Une fois le bytecode chargé, l'interpréteur Java crée une instance de la machine virtuelle Java qui permet au programme Java d'être exécuté en natif sur la machine sous-jacente.
Outre la machine virtuelle Java, l'environnement JRE est composé de divers autres outils logiciels et fonctions connexes pour tirer le meilleur parti de vos applications Java.
L'installation de l'environnement JRE comprend des technologies de déploiement telles que Java Web Start et Java Plugin qui simplifient l'activation des applications et fournissent une prise en charge avancée des futures mises à jour Java.
L'environnement JRE contient également des kits d'outils qui permettent aux développeurs d'améliorer leur interface utilisateur. Ces kits d'outils comprennent entre autres :
L'environnement JRE fournit un certain nombre de bibliothèques d'intégration pour permettre aux développeurs de créer des connexions de données fluides entre leurs applications et leurs services. Ces bibliothèques comprennent entre autres :
L'environnement JRE inclut les packages java.lang et java.util. Ils sont fondamentaux pour concevoir des applications Java, gérer les versions des packages et gérer et surveiller les packages. Ils comprennent entre autres :
