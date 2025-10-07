Qu'est-ce que le JRE (Java Runtime Environment) ?

Java Runtime Environment, ou JRE, est une couche logicielle qui s'exécute sur le logiciel du système d'exploitation d'un ordinateur et fournit les bibliothèques de classes et les autres ressources dont un programme Java a besoin pour fonctionner.

JRE est l'un des trois composants interdépendants qui permettent de développer et d'exécuter des programmes Java. Les deux autres composants sont les suivants :

Le kit Java Development Kit, ou JDK, un ensemble d'outils qui permet de développer des applications Java. Les développeurs choisissent des kits JDK en fonction de la version de Java et du package ou de l'édition Java Enterprise Edition (Java EE), Java Special Edition (Java SE) ou Java Mobile Edition (Java ME). Chaque kit JDK comprend toujours un environnement JRE compatible, car l'exécution d'un programme Java fait partie du processus de développement d'un programme Java.





La machine virtuelle Java, ou JVM : elle exécute les applications Java en direct. Chaque JRE comprend une JVM par défaut, mais les développeurs sont libres d'en choisir une autre qui répond aux besoins en ressources de leurs applications.

Le JRE combine le code Java créé à l'aide du JDK avec les bibliothèques requises pour l'exécuter sur une machine virtuelle Java, puis crée une instance de cette machine virtuelle Java qui exécute le programme résultant. Des machines JVM sont disponibles pour plusieurs systèmes d'exploitation. Les programmes créés avec l'environnement JRE sont exécutés sur tous ces systèmes. Ainsi, Java Runtime Environment est l'environnement qui permet à un programme Java de s'exécuter dans n'importe quel système d'exploitation sans modification.

Vous pouvez télécharger le JDK et un JRE compatible sur le site d'Oracle (lien externe à ibm.com).