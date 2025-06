Qu’est-ce que la gestion des données ?

Près de trois quarts (72 %) des PDG les plus performants reconnaissent que la compétitivité dépend de celui qui dispose de l’IA générative la plus avancée. Cependant, pour tirer parti de l’intelligence artificielle (IA), les entreprises doivent avant tout organiser leur architecture informatique de façon à rendre leurs données accessibles et utilisables. Le volume des données et leur cloisonnement entre plusieurs sites et fournisseurs de services cloud constituent les principaux défis liés à leur gestion. Les nouveaux types de données ainsi que les différents formats, par exemple les documents, les images et les vidéos, présentent également certaines contraintes. De plus, il arrive que la complexité et l’incohérence des jeux de données limitent la capacité des entreprises à les exploiter à des fins d’IA.

Par conséquent, les entreprises s’efforcent de mettre en place une stratégie de gestion des données efficace afin de relever les défis posés par le big data. Un système moderne et flexible s’intègre aux technologies existantes pour fournir des données utilisables et de haute qualité aux data scientists, aux ingénieurs d’IA et de machine learning (ML), ainsi qu’aux utilisateurs professionnels.

Une stratégie complète de gestion des données tient compte de divers facteurs, notamment :