Selon Gartner, un data fabric est « un concept de design qui sert de couche intégrée de données et de processus de connexion. Un data fabric utilise des analyses continues sur des métadonnées existantes, découvrables et déduites pour prendre en charge la conception, le déploiement et l’utilisation de jeux de données intégrés et réutilisables dans tous les environnements, dont les plateformes hybrides et multicloud. » [1]

L’approche architecturale du data fabric peut simplifier l’accès aux données et faciliter leur utilisation en fonction des besoins et à grande échelle. Cette approche élimine les silos de données, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités pour façonner la gouvernance de ces données, leur intégration, les vues client uniques et les mises en œuvre d’IA de confiance, entre autres cas d’utilisation courants dans le secteur.



Grâce à son approche unique axée sur les métadonnées, la couche d’abstraction d’un data fabric facilite la modélisation, l’intégration et l’interrogation de toutes les sources de données, la création de pipelines et l’intégration des données en temps réel. Un data fabric rationalise également l’extraction d’informations à partir des données grâce à une meilleure observabilité et une meilleure qualité des données, en automatisant les tâches manuelles sur les plateformes à l’aide du machine learning. Cela améliore la productivité des équipes d’ingénierie des données et le délai de réalisation de la valeur pour les consommateurs de données.