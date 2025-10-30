Dynamiq s’est tourné vers la pile IA avancée d’IBM, notamment le data lakehouse IBM watsonx.data, les modèles de fondation IBM Granite et la plateforme IBM watsonx Orchestrate, pour alimenter sa solution. L’entreprise a créé un agent juridique alimenté par l’IA sur la plateforme IBM watsonx afin de convertir le chaos documentaire en une base de connaissances stratégique.

Au cœur du système, watsonx.data a servi de plateforme unifiée pour ingérer, organiser et récupérer des milliers de contrats, de rapports de conformité et de documents réglementaires.

Afin d’optimiser les performances et les coûts, Dynamiq a mis en œuvre une stratégie multimodèle, alignant la sélection des modèles sur les exigences des tâches. Les petits modèles de langage Granite ont pris en charge les tâches de conformité quotidiennes, telles que la mise en correspondance et le formatage des modèles.

L’architecture modulaire de la solution, comprenant des API et des points d’intégration préconfigurés avec IBM watsonx Orchestrate, a permis d’intégrer les informations juridiques dans les systèmes métier tels que les plateformes CRM et RH. Dynamiq a réussi à créer une solution adaptée aux professionnels du droit grâce aux offres d’IA sécurisées et évolutives d’IBM.

