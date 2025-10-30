Un agent juridique alimenté par l’IA aide à accélérer la prise de décision, à réduire le travail manuel et à améliorer la conformité
Le secteur juridique subit une pression de plus en plus forte pour suivre le rythme de la croissance des entreprises, gérer le volume en hausse de contrats et s’adapter à des réglementations de plus en plus complexes. Dans de nombreuses entreprises, les petites équipes juridiques internes sont chargées d’examiner des milliers de documents, chacun nécessitant une analyse précise et rapide.
Dynamiq, un IBM Business Partner®, a reconnu ce défi croissant comme une opportunité. Son client avait besoin d’une solution pour traiter de grands volumes de données non structurées et en extraire rapidement des informations importantes. Le défi allait au-delà d’une simple automatisation : il s’agissait de permettre une prise de décision plus rapide et mieux informée tout en réduisant la dépendance à un contrôle externe coûteux.
passant de 1,5 heure à 45 minutes
passant de 2 jours à 60 minutes
passant de 20 à 2 minutes
Dynamiq s’est tourné vers la pile IA avancée d’IBM, notamment le data lakehouse IBM watsonx.data, les modèles de fondation IBM Granite et la plateforme IBM watsonx Orchestrate, pour alimenter sa solution. L’entreprise a créé un agent juridique alimenté par l’IA sur la plateforme IBM watsonx afin de convertir le chaos documentaire en une base de connaissances stratégique.
Au cœur du système, watsonx.data a servi de plateforme unifiée pour ingérer, organiser et récupérer des milliers de contrats, de rapports de conformité et de documents réglementaires.
Afin d’optimiser les performances et les coûts, Dynamiq a mis en œuvre une stratégie multimodèle, alignant la sélection des modèles sur les exigences des tâches. Les petits modèles de langage Granite ont pris en charge les tâches de conformité quotidiennes, telles que la mise en correspondance et le formatage des modèles.
L’architecture modulaire de la solution, comprenant des API et des points d’intégration préconfigurés avec IBM watsonx Orchestrate, a permis d’intégrer les informations juridiques dans les systèmes métier tels que les plateformes CRM et RH. Dynamiq a réussi à créer une solution adaptée aux professionnels du droit grâce aux offres d’IA sécurisées et évolutives d’IBM.
L’agent d’IA de Dynamiq a transformé les opérations juridiques en permettant aux équipes d’accéder plus rapidement aux connaissances essentielles, en réduisant les tâches répétitives et en favorisant une meilleure prise de décision stratégique.
Voici les principales fonctionnalités de l’outil d’IA :
Désormais, les équipes juridiques peuvent rapidement identifier les informations pertinentes, signaler les formulations susceptibles de poser des problèmes réglementaires et détecter les écarts par rapport aux politiques internes. L’IA synthétise les informations contenues dans les documents afin de répondre rapidement et avec précision aux questions juridiques.
L’agent d’IA automatise également les workflows, en acheminant les documents pour approbation et en transmettant les cas complexes à des humains pour examen. Cette évolution permet aux services juridiques de passer d’une posture réactive à une posture proactive, les aidant à suivre le rythme de la croissance de l’entreprise tout en améliorant la précision et la conformité.
L’IBM Business Partner® Dynamiq est une plateforme d’entreprise qui permet aux organisations de créer, déployer et gérer rapidement des agents d’IA et des workflows personnalisés. Son générateur d’agents visuels low-code permet aux équipes d’exploiter leurs données en toute sécurité tout en réduisant les coûts et en accélérant la création de valeur.
