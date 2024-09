Les outils de gestion des données ont commencé par des bases de données et ont évolué vers des entrepôts de données et des data lakes sur le cloud et sur site à mesure de l’apparition de problèmes métier plus complexes. Les entreprises sont cependant non seulement contraintes d’exécuter leurs workloads dans des entrepôts de données et data lakes peu performants et peu rentables, mais aussi ralenties par leur incapacité à utiliser les analyses et les cas d’utilisation de l’IA. L’avènement de nouvelles technologies open source et le désir de réduire la duplication des données et les pipelines ETL complexes ont donné lieu à une nouvelle approche architecturale appelée data lakehouse, qui offre la flexibilité d’un data lake combiné à la performance et à la structure d’un entrepôt de données, ainsi que des métadonnées partagées et une gouvernance, des contrôles d’accès et une sécurité intégrés. Cependant, pour continuer à accéder à toutes ces données optimisées et gouvernées localement par le lakehouse à l’échelle de votre organisation, un data fabric est nécessaire pour simplifier la gestion des données et en assurer l’accès à l’échelle mondiale. Un data fabric vous aide à optimiser le potentiel de vos données, à favoriser le partage des données et à accélérer les initiatives en matière de données en automatisant l’intégration des données, en intégrant la gouvernance et en facilitant l’utilisation des données en fonction des besoins, ce que les référentiels de stockage ne peuvent pas faire.

Le data fabric constitue l’étape suivante de l’évolution de ces outils. Grâce à cette architecture, vous pouvez continuer à utiliser les référentiels de stockage de données disparates dans lesquels vous avez investi tout en simplifiant la gestion des données.