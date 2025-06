Qu’est-ce qu’un data lakehouse ?

Les data lakehouses ont été conçus pour résoudre les défis associés aux entrepôts de données et aux data lakes, mais aussi pour réunir leurs avantages au sein d’une architecture de données unique.

Par exemple, les entrepôts de données sont plus performants que les data lakes, tant pour le stockage que pour la transformation des données d’entreprise. Cependant, le stockage des données nécessite des schémas stricts (généralement le schéma en étoile et le schéma en flocon).

Par conséquent, les entrepôts de données sont peu adaptés aux données non structurées ou semi-structurées, qui sont essentielles pour les cas d’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) et du ML. Leur capacité d’évolutivité est également limitée.

Les data lakes, quant à eux, permettent aux entreprises d’agréger tous les types de données (structurées, non structurées et semi-structurées) provenant de diverses sources en un seul endroit. Ils offrent un stockage de données plus évolutif et plus abordable, mais ne disposent pas d’outils de traitement des données intégrés.

Les data lakehouses combinent certains aspects des entrepôts de données et des data lakes. Ils utilisent le stockage d’objets dans le cloud pour stocker des données dans n’importe quel format à moindre coût. Et, à cela s’ajoute une infrastructure analytique de type entrepôt, qui prend en charge les requêtes haute performance, l’analyse en temps quasi réel et les initiatives de business intelligence (BI).