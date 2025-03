Qu’est-ce qu’Apache Parquet ?

L’intégration native de Parquet à Hadoop le rend particulièrement efficace pour le traitement du big data. Parquet ayant été conçu pour le système de fichiers distribué Hadoop (HDFS), il est généralement plus performant que les formats de fichiers traditionnels dans les environnements Hadoop. Lorsqu’elles utilisent Parquet avec Hadoop, les organisations peuvent exécuter des requêtes plus rapidement et stocker leurs données plus efficacement, souvent dans une fraction de l’espace de stockage dont elles avaient besoin auparavant.