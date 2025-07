Qu’est-ce qu’une architecture de données ?

Un datamart est une version ciblée d’un entrepôt de données qui contient un sous-ensemble plus petit de données importantes et nécessaires à une seule équipe ou à un groupe restreint de parties prenantes, comme le département des ressources humaines. Parce qu’ils contiennent un sous-ensemble plus restreint de données, les datamarts permettent à un département ou à un secteur d’activité de découvrir des informations plus ciblées plus rapidement qu’en travaillant avec le jeu de données plus vaste de l’entrepôt.

Les datamarts sont apparus à l’origine en réponse aux difficultés rencontrées par les organisations pour mettre en place des entrepôts de données dans les années 1990. À cette époque, l’intégration des données provenant de l’ensemble de l’organisation nécessitait d’importants développements manuels, longs et coûteux. La portée plus limitée des datamarts les rendait plus faciles et plus rapides à mettre en œuvre que les entrepôts de données centralisés.