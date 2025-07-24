Qu’est-ce qu’un catalogue de données ?

Un catalogue de données est un inventaire détaillé des actifs de données au sein de l’entreprise. Il facilite la découverte, la compréhension, la gestion, l’organisation et l’accès aux données.





À l'aide de métadonnées et d’outils de gestion des données, les catalogues de données organisent les actifs de données afin que les utilisateurs (analystes de données, data scientists et data stewards) puissent rapidement trouver les données adaptées à leurs cas d’utilisation analytiques ou métier. De nombreux catalogues de données prennent en charge la recherche en langage naturel pour permettre aux utilisateurs de découvrir les données sans écrire de code ni de requête SQL.

Les catalogues de données comprennent généralement un large éventail d’actifs de données. En voici quelques exemples :

Un catalogue de données robuste comprend également des capacités de gestion des métadonnées pour collecter et organiser les métadonnées de chaque actif de données. Ces fonctionnalités facilitent l’identification, l’évaluation et l’utilisation efficace des données. Le catalogue doit également fournir des outils de gouvernance des données pour assurer la qualité, l’intégrité et la sécurité des données.