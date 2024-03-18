Qu’est-ce que l’intégrité des données ?

L’intégrité des données est une réelle préoccupation dans tous les secteurs, chacun adoptant des pratiques et des normes spécifiques pour protéger ses données. L’industrie pharmaceutique doit se conformer à des exigences strictes établies par des régulateurs tels que la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis. Le projet de directive de la FDA (lien externe à ibm.com) destiné aux fabricants de produits pharmaceutiques met l’accent sur le respect des codes et des réglementations fédérales, afin de garantir que les médicaments sont fabriqués de manière cohérente et qu’ils sont traçables, sûrs pour la consommation et efficaces. De la même manière, les normes internationales comme l’ISO 13485 (lien externe à ibm.com) pour les dispositifs médicaux soulignent l’importance de l’intégrité des données dans la fabrication et garantissent que les produits répondent aux normes de sécurité et de qualité les plus strictes.

Dans le secteur financier, la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) reconnaît la nécessité de mettre en place des mesures d’intégrité des données robustes, surtout dans les systèmes automatisés de négociation et de surveillance des mouvements d’argent. Les initiatives de la FINRA (lien externe à ibm.com), qui visent à développer et à étendre les programmes d’intégrité des données, reflètent un effort plus large déployé dans le secteur pour sécuriser les transactions financières et les informations clients sensibles. Cette démarche est essentielle pour maintenir la confiance et assurer la conformité sur un marché fortement réglementé.

De la même manière, les industries minière et manufacturière priorisent de plus en plus l’intégrité des données au sein de leurs systèmes d’automatisation et de surveillance de la production. L’objectif est de garantir que les données sur lesquelles s’appuient les décisions opérationnelles et les gains d’efficacité sont exactes et fiables, afin d’éviter les erreurs coûteuses et d’améliorer la compétitivité.

Pour les fournisseurs de bases de données cloud, garantir l’intégrité et la provenance des données client pose de réels défis. Avec l’adoption massive des services cloud pour le stockage et le traitement des données, ces fournisseurs se doivent de mettre en œuvre des mesures complexes pour suivre et prévenir les violations de données, afin de garantir que les informations de leurs clients restent sécurisées et inaltérées.

Parmi les exemples d’application de l’intégrité des données, citons également le secteur de la santé, où toute erreur dans les dossiers médicaux électroniques peut avoir des conséquences désastreuses. Dans le secteur financier, l’exactitude des données de transaction est essentielle pour évaluer les risques et détecter les fraudes. Des pratiques telles que les protocoles « Connaissance du client » (KYC) s’avèrent essentielles pour vérifier les informations sur les consommateurs et assurer la conformité réglementaire. Dans les établissements d’enseignement, l’exactitude des données liées aux étudiants est indispensable pour la gestion des inscriptions, le suivi universitaire et l’allocation des ressources.