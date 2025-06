Qu'est-ce que l'Enterprise Resource Planning (ERP) ?

Les systèmes ERP sont basés sur une variété de modules différents qui sont là pour soutenir des processus d'entreprise spécifiques. Un certain nombre de modules sont à la base d'un système ERP et des applications tierces permettent d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires. Certains des modules les plus populaires sont énumérés ci-dessous et vous offrent différentes options de déploiement.

Finance et comptabilité : le module financier et comptabilité est souvent le plus important pour de nombreux systèmes ERP. L'objectif principal de ce module est d'aider les entreprises à comprendre leurs perspectives financières et à analyser l'ensemble de leurs activités. Les principales caractéristiques de ce module sont le suivi des comptes fournisseurs (AP) et des comptes clients (AR), ainsi que la clôture efficace des comptes et la génération de rapports financiers et de tarification. Ce module permet d'automatiser les tâches liées à la facturation et de stocker des informations financières cruciales pour votre entreprise, telles que les paiements des fournisseurs, la gestion de la trésorerie et le rapprochement des comptes. Il fournit également des indicateurs précis à l'entreprise et peut contribuer aux opérations de planification de la production.

Approvisionnement : le module d’approvisionnement, ou module d’achat, aide les entreprises à se procurer les matériaux et les services dont elles ont besoin pour fabriquer leurs produits. Ce module permet d’automatiser les achats, ainsi que de suivre et d’analyser les devis reçus. Avec ce module, les entreprises peuvent tenir à jour une liste de fournisseurs et les associer à certains articles, ce qui favorise le maintien de bonnes relations avec les fournisseurs.

Fabrication : le module de fabrication, souvent appelé système opérationnel de fabrication, est une composante essentielle de la planification et de l'exécution des logiciels ERP. Le module aide les fabricants à planifier la production et à sécuriser tout ce qui est nécessaire à la production. Un module de fabrication peut mettre à jour l'état des produits en cours et fournir des informations en temps réel sur les articles en cours de fabrication ou les produits finis. Le module comprend aussi généralement des solutions de planification des besoins en matériaux (MRP), qui était le système de fabrication original du fabricant d'outils Black and Decker.1

Ventes : le module de vente est conçu pour maintenir une ligne de communication ouverte avec les clients et les prospects. Il permet d’exploiter des informations basées sur les données pour accroître les ventes et prendre des décisions ciblées, et simplifie la facturation lors de promotions ou d’opportunités de vente incitative. D’autres fonctionnalités, notamment les solutions de chaîne d’approvisionnement, rationalisent la gestion des stocks et des commandes grâce à des tableaux de bord, des options de business intelligence améliorées et la technologie de l’Internet des objets (IdO).

Gestion de la relation client : le module de gestion de la relation client (CRM), ou module de service, aide les entreprises à fournir un service exceptionnel. En stockant les informations relatives aux clients, telles que les appels précédents, les e-mails et l'historique des achats, une entreprise dispose des données dont elle a besoin pour mieux satisfaire ses clients actuels et futurs. Ce module permet au personnel d'accéder facilement aux informations requises lorsqu'un client se présente et veille à ce que le personnel crée une expérience adaptée au client grâce aux données sauvegardées dans le logiciel ERP.

Gestion des ressources humaines : le module des ressources humaines offre des fonctionnalités de base, telles que la gestion du temps, des absences et des salaires. Ce module conserve les données relatives à tous les employés et stocke les documents relatifs à chacun d'entre eux, tels qu'une évaluation des performances ou une description de poste. Si une entreprise le souhaite, elle peut disposer d'une suite complète de gestion du capital humain (HCM) et la connecter à l'ERP afin d'offrir des fonctionnalités RH encore plus performantes.