Qu'est-ce que la gestion du capital humain (HCM) ?

Les organisations qui dépendent de leurs employés pour atteindre leurs objectifs allouent des ressources pour développer les compétences de base dont leur personnel a besoin pour obtenir des résultats. La gestion du capital humain permet d’identifier les lacunes dans les capacités des employés et de concentrer les efforts de recrutement sur la satisfaction de ces besoins.

L’utilisation des pratiques de gestion du capital humain peut contribuer à créer une culture organisationnelle forte qui favorise le développement des employés et leur engagement à l’égard des objectifs métier. Les salariés ont davantage de contrôle sur leur carrière et sont encouragés à consacrer leurs compétences et leur talent à l’employeur sur le long terme.