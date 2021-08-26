Qu'est-ce que la gestion du capital humain (HCM) ?

La gestion du capital humain (HCM) est un ensemble de pratiques et d’outils utilisés pour attirer, recruter, former, développer, gérer et fidéliser les employés afin d’atteindre les objectifs de l’entreprise.
Les organisations qui dépendent de leurs employés pour atteindre leurs objectifs allouent des ressources pour développer les compétences de base dont leur personnel a besoin pour obtenir des résultats. La gestion du capital humain permet d’identifier les lacunes dans les capacités des employés et de concentrer les efforts de recrutement sur la satisfaction de ces besoins.
L’utilisation des pratiques de gestion du capital humain peut contribuer à créer une culture organisationnelle forte qui favorise le développement des employés et leur engagement à l’égard des objectifs métier. Les salariés ont davantage de contrôle sur leur carrière et sont encouragés à consacrer leurs compétences et leur talent à l’employeur sur le long terme.
La gestion du capital humain se concentre sur la valeur ajoutée des employés d’une organisation afin qu’ils puissent fournir les meilleurs résultats. Il couvre les ressources humaines, la rémunération et d’autres domaines essentiels à la vision et à la mission d’une entreprise. La HCM fournit un processus d’optimisation des performances et de l’efficacité du personnel d’une entreprise en proposant une stratégie globale pour guider l’attraction des talents, le recrutement, l’intégration et la formation, la gestion des avantages sociaux et le reporting.
La gestion des talents permet aux employés de développer de nouvelles compétences et d’améliorer leurs performances professionnelles. Elle commence dès les premiers contacts d’un candidat avec une entreprise et ne s’achève jamais.
L’un des aspects les plus importants de la gestion du capital humain est d’attirer et de recruter des talents qui aideront l’organisation à atteindre ses objectifs. Elle fournit les outils dont les ressources humaines ont besoin pour présenter l’organisation comme un lieu de travail idéal pour les employés et rationaliser le processus de recrutement.
La gestion du capital humain nécessite une intégration efficace des nouveaux employés. Elle les initie à la culture de l’entreprise, aux exigences du poste et aux attentes, et crée un environnement qui les aide à s’intégrer à leurs rôles. Une autre fonction de la HCM est de former les employés pour qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes au sein de l’organisation.
La HCM peut vous aider à simplifier la tâche complexe de la gestion des avantages sociaux de votre personnel et à faciliter la planification et la prise de décision pour vos employés. Créez vos régimes d’avantages sociaux une fois, et gérez l’inscription et les déductions dans l’ensemble du système.
La gestion des horaires, des heures travaillées et des congés est essentielle pour l’exactitude et la conformité de la paie. Un processus HCM adapté peut faciliter le suivi et la gestion des heures de travail, des demandes de congé et des exigences en matière de sécurité, ainsi que l’automatisation de la paie.
La HCM peut offrir des applications en libre-service et des systèmes de suivi pour le temps et la présence, la prestation de services, y compris les centres d’assistance RH, les portails intranet, le libre-service pour les employés et le libre-service pour les responsables.
La gestion du capital humain offre une base de données d’informations exploitables pour aider les organisations à valoriser leurs employés. Les données relatives aux évaluations des performances, aux demandes d’avantages sociaux, aux compétences, au taux de rotation et à d’autres statistiques peuvent les aider à adapter leurs pratiques afin d’améliorer l’environnement de travail et d’atteindre les objectifs.
Le plus grand avantage de la gestion du capital humain est qu’elle permet aux organisations de tirer le meilleur parti de leurs employés. La HCM simplifie les tâches liées aux ressources humaines et offre divers autres avantages, notamment l’adéquation entre le bon employé et le bon poste, l’augmentation de la productivité du personnel, la réduction des coûts et l’augmentation du retour sur investissement, ainsi que la stimulation du développement des employés.
Les organisations peuvent associer les employés à des postes où ils peuvent mettre à profit leurs compétences et leurs talents. La HCM propose des processus qui permettent d’identifier les forces et les compétences individuelles des employés et de les mettre en relation avec le rôle le plus approprié.
En investissant dans des formations qui développent des capacités spécifiques, l’organisation doit atteindre ses objectifs. La gestion du capital humain contribue à stimuler la productivité. Cela améliore également l’efficacité, car le système place les employés à des rôles où ils peuvent donner le meilleur d’eux-mêmes.
La HCM peut accélérer les processus de ressources humaines en consolidant les systèmes disparates, en utilisant l’analyse pour prendre des décisions plus intelligentes en matière de personnel et en automatisant les processus manuels à l’échelle mondiale et locale.
Un système efficace de gestion du capital humain peut améliorer la gestion des performances afin de simplifier les processus, de réduire les coûts, d’augmenter les revenus et d’accroître le retour sur investissement (ROI).
Une autre fonction de la gestion du capital humain est de fournir une formation adéquate pour aider les employés à donner le meilleur d’eux-mêmes et à planifier leur avenir. Il identifie les lacunes en matière de capacités par le biais de formations, d’enquêtes, d’évaluations des performances et d’autres sources de retour d’information.
Parfois appelé système d’information des ressources humaines (SIRH) ou système de gestion des ressources humaines (SGRH), le logiciel HCM est une application technologique qui peut aider les employeurs à gérer et à encadrer leurs employés. Le logiciel peut regrouper la planification, la gestion et l’analyse des talents dans un système unique.
Le logiciel HCM traite des processus RH à l’échelle de l’entreprise, qui visent à accroître le retour sur investissement du capital humain. Un SIRH se concentre sur les données et les processus concernant des membres individuels du personnel plutôt que sur l’ensemble d’un effectif, tandis qu’un SGRH peut fournir une suite complète de fonctions logicielles RH. Cette suite peut comprendre un SIRH complet ainsi que des fonctionnalités HCM, de gestion du temps et de la paie, avec la possibilité d’intégrer tous les processus RH et HCM au SGRH.
Le logiciel HCM offre de puissantes capacités organisationnelles et d’autres outils qui améliorent l’efficacité de l’organisation. La mise en œuvre d’une solution HCM robuste peut vous aider à rationaliser les tâches RH, à accéder aux données en temps réel, à éviter les pénalités de conformité, à améliorer la sécurité et à renforcer le reporting.
Un logiciel adapté permet à une entreprise de rationaliser les tâches, d’améliorer l’efficacité globale, de fournir un accès à la demande aux informations relatives aux ressources humaines, de renforcer les avantages sociaux et de réduire les erreurs humaines dans la tenue des dossiers essentiels.
Le logiciel HCM peut s’intégrer à toutes les fonctions et fournir un accès en temps réel aux données. Il utilise le cloud pour offrir efficacité et mobilité, ce qui vous permet d’accéder à l’analyse des données nécessaires à la prise de décision.
Il est important de se conformer aux réglementations en matière de conformité pour éviter les pénalités et les amendes élevées. Le logiciel de conformité HCM automatise les workflows, les listes de contrôle, les rapports, l’archivage et la documentation nécessaires pour aider votre entreprise à respecter la conformité.
Les solutions HCM peuvent améliorer la sécurité de votre entreprise en réduisant le volume de tâches administratives et les risques de sécurité qui y sont liés. Ces systèmes peuvent inclure des protocoles de sécurité stricts avec des droits d’accès soigneusement adaptés aux besoins de votre organisation.
Avec une solution intégrée, vous pouvez suivre les informations relatives aux employés et créer des rapports qui fournissent des données exploitables pour la prise de décision. Les rapports peuvent souvent être exportés dans plusieurs types de fichiers.
