Qu’est-ce qu’une base de données cloud ?

Les bases de données cloud collectent, livrent, répliquent et repoussent les limites de l’utilisation des données de toute une entreprise à l’aide du concept de cloud hybride. Les utilisateurs n’ont plus besoin de déployer le middleware dépendant pour répondre aux requêtes de base de données partout dans le monde : ils peuvent connecter des applications directement à leur base de données.

Les bases de données hybrides créent un cloud de données hybride réparti pour améliorer les performances, la portée, le temps de disponibilité, la mobilité et les économies de coûts pour que les entreprises puissent :

commencer petit et devenir grandes ;



évoluer avec souplesse et à la demande ;



répartir les clusters sur plusieurs centres de données ;



gérer le cloud de manière indépendante, ou permettre à un fournisseur de le gérer à leur place ;



combiner les fournisseurs de cloud pour optimiser la portée géographique, les accords de niveau de service (SLA), la tarification et les exigences réglementaires.

Par exemple, les organismes financiers adoptent le concept hybride : ils utilisent la base de données comme un référentiel central pour toutes leurs sources de données disparates, puis fournissent ces données financières au format JSON. Elles sont ensuite distribuées dans la base de données en tant que service (DBaaS) et répliquées dans les différentes régions géographiques du monde.

Si un client de Singapour doit attendre plus de quatre secondes pour que ses données d’application mobile soient extraites d’une base de données du New Jersey, il y a de bonnes chances pour qu’il n’utilise plus cette application par la suite. Une base de données en tant que service (DBaaS) peut répliquer et distribuer immédiatement, offrant un accès en temps quasi réel aux données dans le monde entier.