Qu’est-ce que la traçabilité des données ?

Les entreprises modernes ont un besoin croissant d’informations en temps réel, mais ces résultats dépendent d’une bonne compréhension des données et de leur parcours tout au long du pipeline. Voici quelques-unes des façons dont les équipes peuvent exploiter les outils de traçabilité des données de bout en bout pour améliorer les workflows :



Modélisation des données : pour créer des représentations visuelles des différents éléments de données et de leurs liens correspondants au sein d’une entreprise, les entreprises doivent définir les structures de données sous-jacentes qui les prennent en charge. La traçabilité des données permet de modéliser ces relations, en illustrant les différentes dépendances au sein de l’écosystème de données. Comme les données évoluent au fil du temps, il y a toujours de nouvelles sources de données qui émergent, de nouvelles intégrations de données qui doivent être faites, etc. Par conséquent, le modèle de données global que les entreprises utilisent pour gérer leurs données doit également s’adapter à l’évolution de l’environnement. La traçabilité des données permet de refléter avec précision ces changements au fil du temps grâce à des diagrammes de modèles de données, en mettant en évidence des connexions ou des tableaux nouveaux ou obsolètes. Cela permet aux analystes et aux data scientists de réaliser des analyses utiles et opportunes, car ils ont une meilleure compréhension des jeux de données.

Migration des données : lorsqu’elles déplacent des données vers un nouveau système de stockage ou qu’elles intègrent un nouveau logiciel, les organisations utilisent la migration des données pour maîtriser les emplacements et le cycle de vie des données. La traçabilité des données permet de connaître la progression de ces données dans l’entreprise et aide les équipes à planifier ces migrations ou mises à niveau de systèmes, accélérant ainsi la transition globale vers le nouvel environnement de stockage. Cela permet également aux équipes de nettoyer le système de données, d’archiver ou de supprimer les données anciennes et non pertinentes. Ce qui, à son tour, peut améliorer les performances globales du système de données en réduisant la quantité de données qu’il doit gérer.

Conformité : la traçabilité des données fournit un mécanisme de conformité pour l’audit, l’amélioration de la gestion des risques et le stockage et le traitement des données conformément aux politiques et réglementations en matière de gouvernance des données. Par exemple, en 2016, la législation RGPD a été créée pour protéger les données personnelles des personnes de l’Union européenne et de l’Espace économique européen, donnant aux individus plus de contrôle sur leurs données. Aux États-Unis, les États, comme la Californie, ont élaboré des politiques, telles que le California Consumer Privacy Act, qui obligeait les entreprises à informer les consommateurs de la collecte de leurs données. Ce type de législation fait du stockage et de la sécurité de ces données une priorité absolue, et sans outils de traçabilité des données, les organisations trouveraient que les problèmes de non-conformité sont une tâche chronophage et coûteuse.

Analyse d’impact : les outils de traçabilité des données peuvent fournir une visibilité sur l’impact de changements spécifiques à l’entreprise, tels que la création de rapports en aval. Par exemple, si le nom d’un élément de données change, la traçabilité des données peut aider les dirigeants à savoir combien de tableaux de bord cela peut affecter et, par la suite, combien d’utilisateurs accèdent à ce reporting. Cela peut également aider à évaluer l’impact des erreurs de données et l’exposition au sein de l’organisation. Les erreurs de données peuvent survenir pour une multitude de raisons, ce qui peut éroder la confiance dans certains rapports de business intelligence ou sources de données. Mais les outils de traçabilité des données peuvent aider les équipes à les tracer jusqu’à la source, ce qui permet d’optimiser le traitement des données et de communiquer avec les équipes concernées.