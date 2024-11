IBM améliore la productivité des organisations fondées sur les données et rationalise le processus de découverte, de partage et d’organisation des actifs de données fiables dans l’ensemble de l’organisation, en accélérant ainsi la création de valeur.

Dans le paysage actuel, la complexité de l’infrastructure de données, les systèmes cloisonnés et l’augmentation de la variété et du volume des sources de données présentent des défis importants : la gestion, la gouvernance et l’utilisation efficaces des données sont plus coûteuses et plus difficiles. En outre, les défis liés à l’évolutivité, ainsi que l’évolution rapide vers l’intelligence artificielle (IA), exercent une pression considérable sur les équipes d’ingénieurs qui doivent garantir la disponibilité des données, leur intégrité et l’accès à ces dernières. La prolifération des outils de gestion des données complique encore davantage leur capacité à exploiter pleinement les actifs de données.

IBM s’appuie sur la base solide de ses capacités reconnues en matière de gouvernance des données. Il ne s’agit plus de contrôler et de gérer les données, mais de donner les moyens aux entreprises de réussir grâce à des informations exploitables et à d’autres avantages. Cela inclut IBM Knowledge Catalog avec catalogage intelligent et gestion des politiques, IBM Manta Data Lineage avec mapping des informations de traçabilité et reporting de bout en bout, et IBM Data Product Hub, qui transforme l’utilisation, le partage et la consommation des données dans l’ensemble de l’entreprise.