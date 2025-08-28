IBM lance Text2SQL, une capacité alimentée par l’IA, afin de démocratiser et d’accélérer l’accès aux données

Des informations précieuses sont souvent inaccessibles en raison de requêtes SQL complexes, d’outils fragmentés et d’équipes techniques surchargées. Les utilisateurs professionnels connaissent les questions auxquelles ils doivent répondre, mais ne maîtrisent pas le langage nécessaire pour obtenir ces réponses. Parallèlement, les ingénieurs de données sont submergés par une liste croissante de demandes, allant des corrections de tableaux de bord aux requêtes SQL ponctuelles, ce qui ralentit l’ensemble des équipes.

Créer ou modifier un rapport, valider la logique métier ou appliquer des règles de qualité des données implique souvent de remplir un ticket, d’attendre plusieurs jours ou semaines et de compter sur des ressources limitées maîtrisant le langage SQL. Cette situation retarde non seulement la prise de décision, mais introduit également un risque : lorsque seule une poignée d’experts est capable d’interpréter et de manipuler les données, la gouvernance en pâtit et des opportunités passent à la trappe. De nombreuses entreprises ont tenté de résoudre ce problème en superposant des outils de BI ou des interfaces de chat. Or, la plupart de ces solutions ne sont pas adaptées au contexte de l’entreprise : elles manquent de précision, ne s’intègrent pas aux données gouvernées ou ne permettent pas de traiter des cas d’utilisation complexes tels que la gestion de la qualité des données ou la création de produits de données.

L’innovation apportée par Text2SQL s’appuie sur de grands modèles de langage (LLM) performants et des intégrations de gouvernance approfondies permettant de démocratiser l’accès aux données et leur développement, de sorte que les données, qui constituaient auparavant un obstacle technique, deviennent un atout stratégique accessible à l’ensemble de l’entreprise.