IBM lance Text2SQL, une capacité alimentée par l’IA, afin de démocratiser et d’accélérer l’accès aux données

28 août 2025
Nouveauté : Text2SQL dans IBM watsonx.data intelligence, une avancée d’IA révolutionnaire qui permet aux utilisateurs de définir une logique et de travailler avec des données au moyen du langage naturel.
Qu’il s’agisse de lancer une requête sur les performances commerciales, de définir un produit de données ou de configurer une règle de qualité des données, les utilisateurs peuvent désormais décrire leurs besoins en anglais simple, et le moteur Text2SQL d’IBM génère à leur place un code SQL précis et exécutable.
Des informations précieuses sont souvent inaccessibles en raison de requêtes SQL complexes, d’outils fragmentés et d’équipes techniques surchargées. Les utilisateurs professionnels connaissent les questions auxquelles ils doivent répondre, mais ne maîtrisent pas le langage nécessaire pour obtenir ces réponses. Parallèlement, les ingénieurs de données sont submergés par une liste croissante de demandes, allant des corrections de tableaux de bord aux requêtes SQL ponctuelles, ce qui ralentit l’ensemble des équipes.
Créer ou modifier un rapport, valider la logique métier ou appliquer des règles de qualité des données implique souvent de remplir un ticket, d’attendre plusieurs jours ou semaines et de compter sur des ressources limitées maîtrisant le langage SQL. Cette situation retarde non seulement la prise de décision, mais introduit également un risque : lorsque seule une poignée d’experts est capable d’interpréter et de manipuler les données, la gouvernance en pâtit et des opportunités passent à la trappe. De nombreuses entreprises ont tenté de résoudre ce problème en superposant des outils de BI ou des interfaces de chat. Or, la plupart de ces solutions ne sont pas adaptées au contexte de l’entreprise : elles manquent de précision, ne s’intègrent pas aux données gouvernées ou ne permettent pas de traiter des cas d’utilisation complexes tels que la gestion de la qualité des données ou la création de produits de données.
L’innovation apportée par Text2SQL s’appuie sur de grands modèles de langage (LLM) performants et des intégrations de gouvernance approfondies permettant de démocratiser l’accès aux données et leur développement, de sorte que les données, qui constituaient auparavant un obstacle technique, deviennent un atout stratégique accessible à l’ensemble de l’entreprise.
La création d’une logique basée sur le langage SQL, que ce soit pour obtenir des informations, transformer des données ou vérifier leur qualité, a toujours été un processus lent, manuel et dépendant d’équipes spécialisées. Cela implique d’écrire du code complexe, de remplir des tickets et d’attendre des délais d’exécution qui freinent la dynamique.
Imaginez maintenant ceci : vous décrivez ce dont vous avez besoin en langage clair, par exemple « Mettre en évidence les registres de ventes manquants pour la région au cours des 30 derniers jours », et vous recevez instantanément un code SQL prêt à être exécuté. Pas de codage. Pas de délai.
Avec la fonctionnalité Text2SQL d’IBM, c’est exactement ce qui se passe. Des utilisateurs professionnels aux analystes, en passant par les intendants des données et les ingénieurs, tout le monde peut passer de la question à l’exécution en quelques secondes. Les goulets d’étranglement informatiques sont éliminés, les frictions réduites et la confiance est renforcée. De plus, comme toutes les règles sont standardisées, traçables et auditables, la gouvernance s’améliore également.
Il n’est plus nécessaire de maîtriser le langage SQL pour travailler avec des données. Il suffit de décrire ce que vous recherchez et le système s’occupe du reste, avec précision, sécurité et à l’échelle. En combinant la compréhension du langage naturel avec des capacités d’agent autonome, le moteur Text2SQL interprète dynamiquement l’intention de l’utilisateur, explore les schémas pertinents, valide la logique de la requête et pose même des questions de clarification si nécessaire, fournissant ainsi des résultats précis et contrôlés avec un minimum de frictions. Il fonctionne avec plusieurs dialectes SQL, de sorte que la logique reste cohérente, que vos données se trouvent dans un ou plusieurs moteurs.
IBM se distingue par son écosystème ouvert et extensible, conçu pour s’intégrer de manière transparente à vos outils, plateformes et sources de données existants. Grâce à IBM watsonx.data intelligence, les entreprises bénéficient d’une gouvernance complète et de bout en bout tout au long du cycle de vie des données, ce qui leur permet d’accéder à des données dignes de confiance et d’accélérer leur transition vers l’IA. Le déploiement est flexible dans les environnements hybrides, multi-cloud, SaaS, VPC et sur site, garantissant un accès contrôlé aux données distribuées, où qu’elles se trouvent.
La capacité avancée Text2SQL d’IBM offre aux clients la possibilité de choisir parmi les meilleurs modèles, qu’ils proviennent d’IBM ou de fournisseurs tiers de confiance. Conçue pour être évolutive, facile à utiliser et fiable, la fonctionnalité réinvente l’expérience autour des données, permettant ainsi de prendre des décisions plus intelligentes et de favoriser une culture véritablement axée sur les données.
Grâce à la capacité Text2SQL d’IBM, alimentée par l’IA, les entreprises peuvent s’affranchir des contraintes liées aux workflows de données traditionnels. Que vous soyez utilisateur ou utilisatrice professionnel(le) à la recherche de réponses rapides, ou ingénieur(e) de données souhaitant étendre la gouvernance sans que celle-ci ne devienne un véritable obstacle, cette innovation met la création de logique ainsi que des données dignes de confiance à la portée de tout le monde.
Un accès plus intelligent et une gouvernance renforcée, pour des résultats plus rapides.