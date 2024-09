IBM Manta Data Lineage

Amplifier la valeur Gagnez en agilité grâce à l'automatisation en commençant par un pipeline de données de qualité, fonctionnel et sain. IBM peut rationaliser les analyses d'impact et de cause racine, accélérer la résolution des incidents, réduire le temps de cycle de l'analyse de données et augmenter la valeur de l'analytique.

Améliorer la qualité de production grâce à la traçabilité des données Les équipes de données consacrent souvent une part importante de leurs ressources à la réalisation manuelle d'analyses d'impact et de cause racine. Ces analyses, bien qu'essentielles pour prévenir les déploiements défectueux et les incidents récurrents, sont souvent chronophages en raison de la complexité croissante des systèmes de données. Vous devriez être en mesure de comprendre parfaitement votre pipeline de données et ses dépendances sans y consacrer des centaines d'heures de travail manuel. IBM peut vous aider à réduire cette charge de travail manuel sans compromettre la qualité Optimisez votre gestion des changements grâce à une analyse d'impact et de cause racine, une résolution d'incident et un débogage entièrement automatisés, permettant à votre équipe de se consacrer à des projets plus ambitieux. Utilisez la fonction de visibilité pour voir comment un changement planifié pourrait affecter d'autres parties de l'environnement. Identifiez rapidement la source de tout problème lié aux données, résolvez-le immédiatement et empêchez qu'il ne se reproduise à l'avenir. Augmenter la productivité Profitez de gains de temps, d'énergie et d'argent grâce à une visibilité totale de votre pipeline de données. Automatisez entièrement les analyses d'impact et de cause racine pour qu'elles nécessitent un minimum de travail manuel, permettant à votre équipe de se consacrer à des projets plus ambitieux. Résoudre les incidents plus rapidement Identifiez rapidement la source de tout problème lié aux données et résolvez-le immédiatement, tout en empêchant qu'il ne se reproduise à l'avenir. Réduire les déploiements défectueux Agissez de manière proactive grâce à une analyse d'impact automatisée et précise qui vous montre immédiatement comment un changement planifié pourrait influencer d'autres parties de l'environnement.