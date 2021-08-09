Qu’est-ce que la Business Intelligence ?

La Business Intelligence apporte de la valeur dans divers services de presque tous les secteurs. Par exemple :



Service client : Avec les informations sur les clients et les détails des produits à disposition via une source de données unifiée, les agents du service client peuvent rapidement répondre aux questions des clients ou commencer à résoudre leurs problèmes.

Finance et banque : Les entreprises financières peuvent évaluer leur santé et les risques organisationnels actuels, et prédire leur succès futur en examinant l’historique des clients par rapport aux conditions du marché. Les données peuvent être examinées branche par branche à l’aide d’une interface unique afin d’identifier les possibilités d’amélioration ou d’investissement.

Soins de santé : Les patients peuvent obtenir rapidement des réponses à de nombreuses questions urgentes en matière de santé sans faire perdre de temps au personnel médical. Les opérations internes, y compris les stocks, sont plus faciles à suivre, minute par minute.

Vente au détail : Les enseignes, par exemple, peuvent économiser encore davantage en comparant les performances et les indices de référence de leurs différents magasins, canaux et régions. De plus, grâce à une visibilité sur le processus de réclamation, les assureurs peuvent voir où ils n’atteignent pas leurs objectifs de service et utiliser ces informations pour améliorer leurs résultats.

Ventes et marketing : En unifiant les données sur les promotions, la tarification, les soldes, les actions des clients et les conditions du marché, les spécialistes du marketing et les équipes de vente sont mieux à même de planifier les promotions et les campagnes futures. Un ciblage détaillé ou une segmentation peut contribuer à stimuler les ventes.

Sécurité et conformité : associer données centralisées et tableau de bord unifié permet d’améliorer la précision et d’identifier la cause racine des problèmes de sécurité. Disposer d’un système unique pour la collecte des données de reporting simplifie la mise en conformité.

Analyse statistique : Grâce à l’analyse descriptive, les organisations peuvent examiner les statistiques pour repérer de nouvelles tendances et découvrir pourquoi elles apparaissent.



Chaîne d’approvisionnement : Une visibilité unifiée des données du monde entier peut accélérer le mouvement des marchandises et l’identification des inefficacités et des goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement.