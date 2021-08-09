Qu’est-ce que la Business Intelligence ?

La Business Intelligence (BI) est un ensemble de processus technologiques permettant de collecter, de gérer et d’analyser les données organisationnelles afin d’obtenir des informations éclairant les stratégies et les opérations de l’entreprise.
Les analystes en Business Intelligence transforment les données brutes en informations pertinentes qui guident la prise de décision stratégique au sein des organisations. Les outils de BI permettent aux utilisateurs professionnels d’accéder à différents types de données : historiques et actuelles, tierces et internes, ainsi qu’aux données semi-structurées et non structurées des réseaux sociaux par exemple. Les utilisateurs peuvent analyser ces données pour obtenir des informations sur les performances de l’entreprise et déterminer les mesures à prendre.
Selon le magazine CIO : « Même si la Business Intelligence ne recommande aucune action aux utilisateurs professionnels et ne leur indique pas ce qui se passerait s’ils suivaient une voie particulière, elle ne se résume pas non plus simplement à la génération de rapports. En fait, la BI offre aux utilisateurs un moyen d’examiner les données afin d’en comprendre les tendances et d’en tirer des informations. »1
Les organisations peuvent utiliser les informations obtenues grâce à la BI et à l’analyse des données pour prendre de meilleures décisions métier, identifier les problèmes ou les questions, repérer les tendances du marché et trouver de nouvelles opportunités de revenus ou d’affaires.
La Business Intelligence (BI) est descriptive, elle permet de prendre de meilleures décisions métier sur la base des données actuelles de l’entreprise. L’analytique métier (BA) est une sous-discipline de la BI, elle fournit une analyse prescriptive et prospective. Il s’agit du sous-ensemble de l’infrastructure BI qui comprend les outils d’identification et de stockage des données pour la prise de décision.
La BI peut indiquer à une organisation combien de nouveaux clients ont été acquis le mois précédent et si la quantité de commandes a augmenté ou diminué pour le mois. Sur la base de ces données, l’analytique métier peut quant à elle prédire quelles stratégies seraient les plus bénéfiques pour l’organisation. Que se passerait-il par exemple si nous augmentions les dépenses publicitaires pour proposer une offre spéciale aux nouveaux clients ?
Les plateformes de BI s’appuient traditionnellement sur des entrepôts de données pour obtenir leurs informations de référence. Le point fort d’un entrepôt de données, c’est qu’il regroupe les données provenant de plusieurs sources dans un système central pour faciliter l’analyse des données métier et le reporting. La BI présente les résultats à l’utilisateur sous forme de rapports, de diagrammes et de cartes, pouvant être affichés dans un tableau de bord.
Les entrepôts de données peuvent inclure un moteur de traitement analytique en ligne (OLAP) pour la prise en charge des requêtes multidimensionnelles. Par exemple : « Quelles sont les ventes dans la région Est par rapport à la région Ouest cette année, comparé à l’année dernière ? »
L’OLAP fournit une technologie puissante pour la découverte de données, facilitant le processus de BI, les calculs analytiques complexes et l’analyse prédictive. L’un des principaux avantages de l’OLAP, c’est la cohérence de ses calculs, qui peuvent améliorer la qualité des produits, les interactions avec les clients et les processus métier.
Les data lakehouses sont désormais également utilisés pour la BI. L’avantage des data lakehouses, c’est qu'ils cherchent à résoudre les principales difficultés rencontrées dans les entrepôts de données et les data lakes afin d’offrir une solution optimisée de gestion des données aux organisations. Il s’agit de la prochaine évolution des solutions de gestion des données.
Les étapes suivies dans le cadre de la BI se déroulent généralement dans cet ordre :
Certains produits de BI plus récents peuvent extraire et charger des données brutes directement à l’aide de technologies comme Hadoop, mais les entrepôts de données restent souvent la source de données de choix.
Le terme « Business Intelligence » est utilisé pour la première fois en 1865 par l’auteur Richard Millar Devens, lorsqu’il cite un banquier qui collectait des informations sur le marché avant ses concurrents. En 1958, un informaticien d’IBM, Hans Peter Luhn, explore les possibilités qu’offre la technologie pour recueillir ce type d’informations. Ses recherches permettront d’établir des méthodes pour créer les premières plateformes d’analytique d’IBM.
Dans les années 1960 et 1970, les premiers systèmes de gestion des données et systèmes d’aide à la décision (DSS) commencent à stocker et organiser les volumes de données croissants. « De nombreux historiens suggèrent que la version moderne de la BI s’est développée à partir de la base de données DSS », explique le site de formation informatique Dataversity. « Un vaste assortiment d’outils fut développé au cours de cette période, pour simplifier l’accès aux données et leur organisation. L’OLAP, les EIS (Executive Information Systems) et les entrepôts de données font partie des outils développés pour travailler avec les DSS. »2
Dans les années 1990, la BI devient de plus en plus populaire, mais la technologie reste complexe. Elle nécessite généralement l’intervention du service informatique, entraînant souvent l’accumulation de tâches en attente et des retards dans les rapports. Même sans département informatique, les analystes et les utilisateurs de la BI doivent suivre une formation approfondie pour interroger et analyser leurs données efficacement.3
La Business Intelligence, c’est tout ceci à la fois : une façon de penser, du matériel et des logiciels. En adoptant une culture fondée sur les données, c’est-à-dire un ensemble complet d’approches, de processus, de technologies numériques et d’analyses de données, les organisations pourront obtenir de nouvelles informations qui leur permettront de prendre de meilleures décisions métier et d’en tirer de nouveaux avantages. L’installation d’un nouveau package logiciel de BI ne suffit pas à opérer ce changement de culture.
Avantages de la BI :
Les défis de la BI
Les données sont l’élément vital des organisations prospères. Au-delà des rôles traditionnels associés aux données (ingénieurs en traitement de données, data scientists, analystes et architectes), les décideurs d’une organisation ont besoin d’un accès flexible et en libre-service aux informations fondées sur les données accélérées par l’intelligence artificielle (IA). Du marketing aux RH, en passant par la finance et la chaîne d’approvisionnement, les décideurs peuvent utiliser ces informations pour améliorer la prise de décision et la productivité à l’échelle de l’entreprise.
Les organisations en retirent des avantages lorsqu’elles peuvent évaluer pleinement les opérations et les processus, comprendre leurs clients, évaluer le marché et favoriser les améliorations. Elles ont besoin des bons outils pour agréger les informations métier à partir de n’importe quel endroit, les analyser, découvrir des tendances et trouver des solutions. Pour mettre en place un système de BI capable de rendre tout cela possible, les organisations doivent :
La Business Intelligence apporte de la valeur dans divers services de presque tous les secteurs. Par exemple :
Service client : Avec les informations sur les clients et les détails des produits à disposition via une source de données unifiée, les agents du service client peuvent rapidement répondre aux questions des clients ou commencer à résoudre leurs problèmes.
Finance et banque : Les entreprises financières peuvent évaluer leur santé et les risques organisationnels actuels, et prédire leur succès futur en examinant l’historique des clients par rapport aux conditions du marché. Les données peuvent être examinées branche par branche à l’aide d’une interface unique afin d’identifier les possibilités d’amélioration ou d’investissement.
Soins de santé : Les patients peuvent obtenir rapidement des réponses à de nombreuses questions urgentes en matière de santé sans faire perdre de temps au personnel médical. Les opérations internes, y compris les stocks, sont plus faciles à suivre, minute par minute.
Vente au détail : Les enseignes, par exemple, peuvent économiser encore davantage en comparant les performances et les indices de référence de leurs différents magasins, canaux et régions. De plus, grâce à une visibilité sur le processus de réclamation, les assureurs peuvent voir où ils n’atteignent pas leurs objectifs de service et utiliser ces informations pour améliorer leurs résultats.
Ventes et marketing : En unifiant les données sur les promotions, la tarification, les soldes, les actions des clients et les conditions du marché, les spécialistes du marketing et les équipes de vente sont mieux à même de planifier les promotions et les campagnes futures. Un ciblage détaillé ou une segmentation peut contribuer à stimuler les ventes.
Sécurité et conformité : associer données centralisées et tableau de bord unifié permet d’améliorer la précision et d’identifier la cause racine des problèmes de sécurité. Disposer d’un système unique pour la collecte des données de reporting simplifie la mise en conformité.
Analyse statistique : Grâce à l’analyse descriptive, les organisations peuvent examiner les statistiques pour repérer de nouvelles tendances et découvrir pourquoi elles apparaissent.
Chaîne d’approvisionnement : Une visibilité unifiée des données du monde entier peut accélérer le mouvement des marchandises et l’identification des inefficacités et des goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement.
Les développements récents en matière de Business Intelligence se concentrent sur les applications de BI en libre-service qui permettent aux utilisateurs non techniques d’utiliser l’analyse et le reporting automatiques. L’équipe informatique reste responsable de la gestion des données de l’entreprise, notamment de leur précision et de leur sécurité, mais plusieurs équipes peuvent désormais avoir un accès direct aux données et faire leur propre analyse, plutôt que de placer la tâche en file d’attente pour que le service informatique l’exécute.
Les progrès continus des systèmes modernes de Business Intelligence et d’analyse devraient bientôt intégrer des algorithmes de machine learning et l’IA pour rationaliser les tâches complexes. Avec l’importance que prend le libre-service, ces capacités peuvent également permettre à l’entreprise d’accélérer l’analyse des données et l’obtention d’informations plus approfondies. Les systèmes basés sur l’IA peuvent lire les données de sources multiples automatiquement tout en capturant les informations les plus pertinentes pour faciliter la prise de décision.
Découvrez par exemple comment IBM Cognos Analytics allie analyses de données et outils visuels pour soutenir la création de cartes dans les rapports. Ce système utilise l’IA pour identifier automatiquement les informations géographiques. Il peut ensuite affiner les visualisations en y ajoutant une cartographie géospatiale : du monde entier au plus petit quartier d’une ville.
Les solutions de BI modernes sont disponibles sur des plateformes cloud afin d’étendre la portée de la BI dans le monde entier. Les informations sur les consommateurs peuvent être recueillies à partir du big data, pour des informations descriptives aussi bien que prédictives. De nombreuses solutions BI incluent désormais un traitement en temps réel, permettant une prise de décision immédiate.
Parmi les autres avancées des systèmes de BI d’entreprise, citons les requêtes en langage naturel, qui sont plus faciles à apprivoiser pour les utilisateurs qui ne sont pas des experts en SQL. Des capacités de développement low code ou no-code sont disponibles dans certains systèmes de BI. Elles permettent aux utilisateurs de créer leurs propres outils, applications et interfaces de reporting, ce afin d’accélérer davantage les réponses et les délais de mise sur le marché.
Votre analyste métier et conseiller alimenté par l’IA répondra à vos questions professionnelles en quelques secondes et vous orientera vers les décisions les plus pertinentes.
Automatisez les processus de planification, de budgétisation, de prévision et d’analyse. Allez au-delà des feuilles de calcul pour gagner en efficacité et supprimer les étapes manuelles. Faisant référence aux avantages de la solution, Mick Ferguson, directeur financier chez Hunter Industries, déclare : « Nous sommes très satisfaits d’IBM Planning Analytics on Cloud. C’est devenu notre guichet unique pour tous nos besoins financiers et comptables. »
Tirez parti de cette solution analytique unique dans toute votre organisation pour surveiller, explorer et partager en toute confiance les informations recueillies. Stefanie Nicholson, directrice des opérations chez Go Health Clubs, met en avant cet impact : « Nous avons désormais beaucoup plus confiance en nos indicateurs. D'ailleurs, il règne au sein de l'entreprise une nouvelle approche : "si ça ne vient pas de Cognos, ça ne compte pas" »
Utilisez l’analytique prédictive pour découvrir des schémas dans les données, obtenir des informations précises et prendre de meilleures décisions. Mark Lack, responsable de l’analyse stratégique et de la Business Intelligence chez Mueller, Inc., confirme cet avantage : « Une analytique approfondie. Il suffit d’ajouter des données. »
Anticipez les résultats grâce à des prévisions flexibles basées sur l’IA et analysez des scénarios de simulation en temps réel. IBM Planning Analytics est une solution de planification intégrée qui transforme les données brutes en informations exploitables. Déployez en fonction de vos besoins, sur site ou dans le cloud.
Tous les liens sont externes au site ibm.com
1 Magazine CIO : https://www.cio.com/article/272364/business-intelligence-definition-and-solutions.html
2 Dataversity Digital : https://www.dataversity.net/brief-history-business-intelligence/
3 Better Buys : https://www.betterbuys.com/bi/history-of-business-intelligence/
4 Rapport signé Seagage et IDC : https://www.seagate.com/files/www-content/our-story/rethink-data/files/Rethink_Data_Report_2020.pdf