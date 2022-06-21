Mettez en œuvre votre stratégie de données grâce à une architecture data fabric

Aujourd’hui, les entreprises connaissent une croissance incessante des données, stimulée par l’accélération numérique des deux dernières années. Bien que cette période présente une grande opportunité pour la gestion des données, elle a également créé une complexité phénoménale avec l’adoption par les entreprises d’environnements hybrides et multicloud.

Lorsqu’il s’agit de choisir une architecture qui complète et renforce votre stratégie de données, une data fabric est devenu un sujet de plus en plus important pour les responsables des données. Cette approche architecturale génère de la valeur ajoutée pour l’entreprise en simplifiant l’accès aux données et en facilitant leur utilisation en libre-service à grande échelle.

Lors du récent sommet des Chief Data and Technology Officer d’IBM sur la data fabric et la stratégie des données, j’ai eu une conversation passionnante avec des leaders de la data issus de certaines des entreprises les plus prestigieuses au monde sur la manière dont une architecture data fabric peut aider à transmettre les bonnes données aux bonnes personnes au bon moment, favorisant ainsi de meilleures prises de décision à travers l’entreprise.

Une data fabric orchestre diverses sources de données dans un environnement hybride et multicloud pour fournir des données exploitables pour soutenir l’analytique, l’IA et d’autres applications. Ce concept puissant de gestion des données brise les silos, offrant de nouvelles opportunités pour façonner la gouvernance des données et la confidentialité, l’intégration multicloud, une vision à 360 degrés des clients et une IA de confiance, parmi d’autres cas d’utilisation courants du secteur.