Mettez en œuvre votre stratégie de données grâce à une architecture data fabric

Aujourd’hui, les entreprises connaissent une croissance incessante des données, stimulée par l’accélération numérique des deux dernières années. Bien que cette période présente une grande opportunité pour la gestion des données, elle a également créé une complexité phénoménale avec l’adoption par les entreprises d’environnements hybrides et multicloud.
Lorsqu’il s’agit de choisir une architecture qui complète et renforce votre stratégie de données, une data fabric est devenu un sujet de plus en plus important pour les responsables des données. Cette approche architecturale génère de la valeur ajoutée pour l’entreprise en simplifiant l’accès aux données et en facilitant leur utilisation en libre-service à grande échelle.
Lors du récent sommet des Chief Data and Technology Officer d’IBM sur la data fabric et la stratégie des données, j’ai eu une conversation passionnante avec des leaders de la data issus de certaines des entreprises les plus prestigieuses au monde sur la manière dont une architecture data fabric peut aider à transmettre les bonnes données aux bonnes personnes au bon moment, favorisant ainsi de meilleures prises de décision à travers l’entreprise.
Une data fabric orchestre diverses sources de données dans un environnement hybride et multicloud pour fournir des données exploitables pour soutenir l’analytique, l’IA et d’autres applications. Ce concept puissant de gestion des données brise les silos, offrant de nouvelles opportunités pour façonner la gouvernance des données et la confidentialité, l’intégration multicloud, une vision à 360 degrés des clients et une IA de confiance, parmi d’autres cas d’utilisation courants du secteur.
Lorsque j’ai rejoint IBM en 2016, les données au niveau de l’entreprise et leur utilisation traversaient une période charnière. Grâce aux progrès du cloud computing et de l’IA, il était évident que les données pouvaient jouer un rôle beaucoup plus important, au-delà d’un simple résultat. Les données sont apparues comme un actif qui pouvait apporter un avantage à tous les aspects d’une entreprise.
En tant que Chief Data Officer (CDO) nouvellement nommé, j’ai été chargé de créer une stratégie de données d’entreprise construite autour de la volonté de faire d’IBM une entreprise axée sur le cloud hybride et l’IA. Mon objectif était de mettre en œuvre une stratégie et une architecture de données permettant aux utilisateurs appropriés d’accéder aux données. L’essentiel était que les données devaient être fiables et sécurisées, et qu’elles devaient fournir des informations susceptibles de générer de la valeur commerciale grâce à des analyses, sans pour autant sacrifier la confidentialité.
Une partie importante de notre évolution a également consisté à se préparer au Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’UE, qui est entré en vigueur en mai 2018. Notre parcours visant à intégrer la sécurité, la gouvernance et la conformité à notre stratégie de données sert toujours de solution numérique pour aider nos clients à se mettre en conformité avec le RGPD.
Face à la complexité en constante évolution de notre environnement, nous avons reconnu la nécessité d’une architecture data fabric pour mettre en œuvre notre stratégie de données. L’avantage essentiel d’une data fabric est qu’elle fournit un graphe de connaissances augmenté détaillant où sont les données, où elles résident, leur nature et qui y a accès. Une fois que nous avons établi un graphe de connaissances augmenté, qui est le principal composant d’une data fabric, nous étions en position de force pour automatiser intelligemment l’ensemble de l’entreprise, en intégrant l’IA dans tous nos principaux processus, de la chaîne logistique aux achats, en passant par le cycle du devis à l’encaissement. Cela nous a permis de réduire considérablement les temps de cycle. De plus, nous avons rapidement réalisé que notre propre transformation opérationnelle servait de modèle à nos clients. Mais que peut faire d’autre une data fabric ?
Une data fabric n’agit pas seulement comme une interface unifiée offrant de la visibilité ; elle fournit également une base flexible pour un composant tel qu’un data mesh. Un data mesh décompose les architectures de données des grandes entreprises en sous-systèmes pouvant être gérés par différentes équipes.
En établissant une fondation de data fabric, les entreprises n’ont plus besoin de déplacer toutes leurs données vers un emplacement unique ou un espace de stockage, ni d’adopter une approche totalement décentralisée. Au contraire, une architecture data fabric permet de trouver un équilibre entre ce qui doit être logiquement ou physiquement décentralisé et ce qui doit être centralisé.
Une data fabric prépare le terrain pour le data mesh de plusieurs façons, notamment en offrant aux propriétaires de données des capacités de libre-service et de création, comme le catalogage des actifs de données, la transformation des actifs en produits et le respect des politiques de gouvernance fédérée.
Les leaders de la data d’aujourd’hui se concentrent principalement sur l’un des trois leviers stratégiques : atténuer les risques, augmenter le chiffre d’affaires et améliorer les résultats financiers. Ce que je trouve passionnant dans l’élaboration d’une stratégie autour d’une architecture data fabric, c’est qu’elle permet aux responsables des données d’agir en tant qu’a gents du changement en répondant simultanément à ces besoins métier.
Au sommet d'IBM, les leaders de la data ont tous convenu que nous entrons dans une nouvelle phase, caractérisée par une décentralisation accrue dans le monde de la gestion des données. Nous nous attendons à ce que des concepts tels que la data fabric et le data mesh jouent un rôle essentiel dans la stratégie, car ils permettent aux équipes d’accéder à la demande aux ressources et aux outils dont elles ont besoin pour les soutenir tout au long du cycle de vie des produits de données.
Mais le débat ne s’arrête pas là. Dans le nouveau guide destiné aux responsables des données, intitulé «The Data Differentiator », vous trouverez notre approche en six étapes pour concevoir et mettre en œuvre une stratégie de données. Ces informations sont continuellement testées et optimisées par les experts IBM lors de missions clients, et nous voulions les partager avec la communauté afin de faciliter la conversation sur les conditions de réussite avec les données. Vous y trouverez également une discussion sur le rôle que joue votre architecture de gestion des données.
Pour en savoir plus sur les points de vue des leaders de la data concernant la data fabric et la mise en œuvre de votre stratégie de données, regardez la rediffusion du sommet CDO/CTO.
