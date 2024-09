Le parcours cognitif de l'hôpital avec IBM a commencé en 2017 avec la mise en œuvre d'une plateforme d'entrepôt de données, l'IBM PureData System for Analytics, alimentée par la technologie Netezza. L'hôpital de North York a ensuite déployé la solution IBM DataStage alimentée par l'IA pour fournir des données au serveur de données à partir de plus de 15 systèmes sources dans l'ensemble de l'hôpital en temps réel. Il s'agit de systèmes cliniques et non cliniques internes de Cerner Corporation, RL Solutions et TeleTracking Technologies, Inc. ainsi que de sources externes, y compris des ensembles de données de la ville de Toronto et d'Ontario Health et des ensembles de données géospatiales open source. L'hôpital de North York a également mis en place et continue d'utiliser IBM SPSS Modeler pour l'analyse prédictive.

Enfin, l'hôpital de North York a adopté le logiciel Cognos Analytics, alimenté par l'IA, qu'il utilise pour développer des rapports et des tableaux de bord en temps réel couvrant de nombreux paramètres de prestation de services. L'hôpital a d'abord appliqué ces connaissances en matière d'IA à plus de 20 AMQ, en créant un tableau de bord qui a remplacé au moins 100 rapports statiques différents. Un tableau de bord unique fournit des informations sur tous les AMQ tout en permettant aux utilisateurs d'accéder à des détails et à des informations autorisés, y compris au niveau du patient.

Sri Vijay attribue l'adoption rapide du logiciel Cognos Analytics par le personnel de l'hôpital aux visualisations riches et interactives ainsi qu'à sa conception axée sur l'utilisateur. « Cela nous permet d'obtenir plus d'informations en temps réel », explique-t-il. « Et cela permet également aux utilisateurs d’accéder aux données en libre-service et de les découper comme ils le souhaitent. Un médecin ou une infirmière en chef peut consulter un graphique et voir d'un coup d'œil si quelque chose ne va pas. » Les utilisateurs peuvent également filtrer les données et exploiter de puissants rapports détaillés au niveau des patients afin d'obtenir des informations approfondies sur les performances et les résultats.